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भारत बना उम्मीद की धुरी! वैश्विक संकट और ईरान-इज़राइल तनाव के बीच एल्युमिनियम सेक्टर को नई रफ्तार

कार्यक्रम में वैश्विक परिस्थितियों, खासकर ईरान-इज़राइल तनाव के बीच उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव और भारत के लिए उभरते अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई. अलेमाई के अध्यक्ष जितेंद्र चोपड़ा ने उद्योग के वर्तमान परिदृश्य और निर्यात की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए एल्युमिनियम भारत 2026” की झलक भी प्रस्तुत की.

नई दिल्ली: नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित द लीला पैलेस में एल्युमिनियम एक्सट्रूज़न मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (अलेमाई) द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में भारत को वैश्विक एल्युमिनियम उद्योग के उभरते केंद्र के रूप में प्रमुखता दी गई. “एल्युमिनियम उद्योग के अवसर और वैश्विक संकट का प्रभाव” विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों ने माना कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात में भारत इस संकट को अवसर में बदलकर एक मजबूत औद्योगिक शक्ति बन सकता है. कार्यक्रम के समापन के बाद लंच के साथ अनौपचारिक चर्चाएं भी जारी रहीं.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर जिस तरह के भू-राजनीतिक तनाव, खासकर ईरान-इज़राइल जैसे हालात बने हुए हैं, उनका सीधा असर आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा लागत और उद्योगों पर पड़ रहा है. ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भारत के पास एक मजबूत और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने का बड़ा अवसर है. एल्युमिनियम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा.

संजय गोयल, विधायक शाहदरा (ETV Bharat)

वर्तमान विधायक संजय गोयल ने कहा कि एल्युमिनियम उद्योग देश के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहा है. वैश्विक संकट के बावजूद भारत के उद्योगों में अपार संभावनाएं हैं और ऐसे आयोजन उद्योग, सरकार और निवेशकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हैं, जिससे देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलती है.