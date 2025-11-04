ETV Bharat / state

रतलाम में होगा डिजिटल जनगणना 2027 का लिटमस टेस्ट, पायलट प्रोजेक्ट में एमपी के तीन जिले शामिल

रतलाम में होगा डिजिटल जनगणना 2027 का प्री टेस्ट. पायलट प्रोजेक्ट में रतलाम सहित मध्य प्रदेश के 3 जिले शामिल. फील्ड की चुनौतियां जानेंगे कर्मचारी.

RATLAM CENSUS PRE TEST
रतलाम में होगा डिजिटल जनगणना का प्री टेस्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 6:46 PM IST

3 Min Read
रतलाम: भारत में 2027 में होने वाली जनगणना इस बार पूर्णतया डिजिटल रूप में की जाएगी. जिसके लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है. डिजिटल तकनीक से जनगणना कार्य का ट्रायल करने के लिए मध्य प्रदेश में रतलाम सहित तीन जिलों का चयन किया गया है. जहां 10 नवंबर से 30 नवंबर तक 45 गांवों में प्रायोगिक डिजिटल जनगणना की जाएगी. लेकिन यह वास्तविक जनगणना की तरह ही पूरी तैयारी के साथ की जा रही है. इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए रतलाम, ग्वालियर और सिवनी जिले का चयन किया गया है. रतलाम में इस कार्य के लिए एजेंट को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.

डिजिटल जनगणना के लिए दी जा रही ट्रेनिंग

साल 2021 में जनगणना का कार्य किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह कार्य संभव नहीं हो सका था. हालांकि, भारत सरकार ने साल 2027 में जनगणना कराने का निर्णय लिया है. यह जनगणना पूर्णतया डिजिटल कराई जाएगी. इस कार्य में 34 लाख गणना कर्मचारी मोबाइल अथवा टैबलेट में जनगणना ऐप के माध्यम से डेटा संग्रह करेंगे. देश में पहली बार होने जा रही डिजिटल जनगणना ज्यादा सटीक और तेज नतीजे देने वाली होगी.

डिजिटल जनगणना के लिए दी जा रही ट्रेनिंग (ETV Bharat)

2027 में होने वाली जनगणना को सरल तरीके से करने के लिए अलग-अलग राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाकर प्रायोगिक जनगणना की जा रही है. जिससे जनगणना कार्य के दौरान आने वाली रुकावटों एवं जटिलताओं के बारे में पहले से ही जानकारी जुटाई जा सके.

रतलाम के 45 गांवों में होगा प्री जनगणना टेस्ट

कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया कि "भारत सरकार की डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के तीन जिलों का चयन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया है. जहां निर्धारित क्षेत्र में प्रायोगिक जनगणना की जाएगी. इसके लिए रतलाम ग्रामीण के 45 गांव का चयन किया गया है. जहां हमारे प्रशिक्षित प्रगणक घर घर पहुंच कर जनगणना का कार्य करेंगे. इसके लिए 140 प्रगणकों को आईटी उपकरण, ऐप और सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है."

पायलट प्रोजेक्ट के लिए रतलाम का चयन

रतलाम कलेक्टर ने बताया कि "मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के लिए जिलों का चयन वहां की भौगोलिक स्थिति और आबादी को ध्यान में रखते हुए किया गया है. ग्वालियर जिले को सघन अर्बन आबादी, सिवनी को ट्राइबल आबादी एवं फॉरेस्ट और रतलाम जिले को मैदानी क्षेत्र की ग्रामीण आबादी के रूप में चुना गया है." बहरहाल कलेक्टर मिशा सिंह ने प्रयोग जनगणना के लिए जिलेवासियों के लिए वीडियो जारी किया है. जिसमें जनगणना कार्य के लिए आने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य सहयोग करने की अपील की गई है.

