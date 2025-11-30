भारत का रक्षा निर्यात हुआ 21 हजार करोड़, मोदी सरकार की सफलता से विपक्ष घबराया: तोखन साहू, केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान वोटरों के लिए ही चलाया गया है. विपक्ष की चोरी इसके जरिए पकड़ी जा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 30, 2025 at 1:19 PM IST
दुर्ग: केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू एक दिवसीय दौरे पर भिलाई पहुंचे. निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तोखन साहू से सांसद विजय बघेल ने मुलाकात की. दोनों के बीच काफी देर तक प्रदेश के विकास और राजनीति पर चर्चा हुई. मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. तोखन साहू ने कहा कि भारत की साख वैश्विक पटल पर मजबूत हुई है. सांसद विजय बघेल ने भी कहा कि भारत मजबूत होकर दुनिया के नक्शे पर उभरा है.
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने की तारीफ
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है. देश की जीडीपी विश्व में तेजी से बढ़ रही है. भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में पहुंच गई है. देश की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं.
''भारत का रक्षा निर्यात हुआ 21 हजार करोड़''
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा, रक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से पहले सिर्फ 1,980 करोड़ का ही रक्षा निर्यात होता था, जो अब बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
''भारत पर बढ़ा विश्व का विश्वास''
तोखन साहू ने कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में भारत की बढ़ती क्षमता और वैश्विक विश्वास को नई पहचान मिली है. एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग जो कदम उठा रहा है, वह देश के हित में है. कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है. केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में एक महिला का 40 जगहों पर अलग-अलग नाम से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है. मंत्री ने कहा कि इसी तरह के फर्जीवाड़े से कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी वर्षों से लाभ लेती रही है,
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब चुनाव आयोग इस दिशा में पारदर्शिता बढ़ा रहा है तो विपक्ष की चोरी पकड़ी जा रही है. जमीन की गाइडलाइन दरों के बढ़ोतरी को लेकर मंत्री तोखन साहू ने कहा कि इस मामले में वे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से चर्चा करेंगे. मंत्री ने कहा कि लोगों पर अतिरिक्त भार न पड़े इसका हमें ध्यान रखना होगा. मंत्री तोखन साहू ने भरोसा दिलाया कि सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेगी.
आपातकाल की 50वीं बरसी, बीजेपी ने किया काला दिवस मनाने की घोषणा
छत्तीसगढ़ में रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा, केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायक ने लिया आशीर्वाद
छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव: केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से खास बातचीत, कहा- चुनौती को अवसर में बदलेंगे, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे