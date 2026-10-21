ETV Bharat / state

जिम्बाब्वे को हराकर भारत ने जीती 3-0 से सीरीज, हरमनप्रीत ने खेली तूफानी पारी, फैंस बोले, बेटियां किसी कम नहीं

बेटियां किसी कम नहीं ( ETV Bharat )

रायपुर: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीत का ऐसा जुनून दिखाया कि दर्शक और क्रिकेट के दिग्गज दोनों बेटियों की ताकत के कायल हो गए. तीन टी-20 मैचों की सीरीज में भारत ने जिम्बाब्वे को 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया. 20 अक्टूबर को खेले गए आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने 92 रनों से शानदार जीत दर्ज की. मैदान पर चौकों-छक्कों की बरसात हुई, तो स्टेडियम में मौजूद दर्शक जीत के बाद नाचते और जश्न मनाते नजर आए. दर्शकों का कहना था कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं. भारतीय महिला टीम ने अपने दमदार खेल से यह बात एक बार फिर साबित कर दिया की वो क्यों वर्ल्ड की बेस्ट प्लेयर्स कहलाती हैं.



तीसरे मैच में 92 रन से जीत, सीरीज पर 3-0 से कब्जा 20 अक्टूबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 216 रन बनाए और 7 विकेट गंवाए. शेफाली वर्मा ने 69 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि हरमनप्रीत कौर ने महज 41 गेंदों पर नाबाद 91 रन ठोक दिए. जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 124 रन ही बना सकी और भारत ने 92 रन से मुकाबला जीत लिया. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की.