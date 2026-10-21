जिम्बाब्वे को हराकर भारत ने जीती 3-0 से सीरीज, हरमनप्रीत ने खेली तूफानी पारी, फैंस बोले, बेटियां किसी कम नहीं
बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 7:03 AM IST
रायपुर: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीत का ऐसा जुनून दिखाया कि दर्शक और क्रिकेट के दिग्गज दोनों बेटियों की ताकत के कायल हो गए. तीन टी-20 मैचों की सीरीज में भारत ने जिम्बाब्वे को 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया. 20 अक्टूबर को खेले गए आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने 92 रनों से शानदार जीत दर्ज की. मैदान पर चौकों-छक्कों की बरसात हुई, तो स्टेडियम में मौजूद दर्शक जीत के बाद नाचते और जश्न मनाते नजर आए. दर्शकों का कहना था कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं. भारतीय महिला टीम ने अपने दमदार खेल से यह बात एक बार फिर साबित कर दिया की वो क्यों वर्ल्ड की बेस्ट प्लेयर्स कहलाती हैं.
तीसरे मैच में 92 रन से जीत, सीरीज पर 3-0 से कब्जा
20 अक्टूबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 216 रन बनाए और 7 विकेट गंवाए. शेफाली वर्मा ने 69 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि हरमनप्रीत कौर ने महज 41 गेंदों पर नाबाद 91 रन ठोक दिए. जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 124 रन ही बना सकी और भारत ने 92 रन से मुकाबला जीत लिया. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की.
पहले मैच में मुश्किल से निकली टीम इंडिया
सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 114 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और चार विकेट महज 19 रन पर गिर गए. लेकिन दीप्ति शर्मा और डेब्यू कर रहीं निकी प्रसाद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को संकट से बाहर निकाला. भारत ने 15.4 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और 4 विकेट से जीत दर्ज की.
दूसरे मैच में शेफाली और स्मृति का तूफान
दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को 102 रन पर रोक दिया. इसके बाद शेफाली वर्मा ने 25 गेंदों पर 55 रन बनाए और कप्तान स्मृति मंधाना ने 25 गेंदों पर नाबाद 47 रन की पारी खेली. भारत ने महज 8.5 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. 9 विकेट से मिली इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली.
स्टेडियम में दिखा गजब का उत्साह
कल खेले गए मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों के हर चौके और छक्के पर दर्शकों ने तालियों और नारों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया. तीसरे मैच में जीत के बाद क्रिकेट प्रेमियों की खुशी देखते ही बन रही थी. दर्शक झूमते, नाचते और भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाते नजर आए. महिला क्रिकेट को लेकर दर्शकों का उत्साह यह दिखाता है कि अब बेटियों के खेल को भी भरपूर समर्थन मिल रहा है.
दर्शकों ने कहा, लड़कियां किसी से कम नहीं
मैच देखने पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों का कहना था कि भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया है. खिलाड़ियों की मेहनत, आत्मविश्वास और आक्रामक खेल ने साबित कर दिया कि मौका मिलने पर बेटियां किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं. दर्शकों के मुताबिक, महिला क्रिकेट का बढ़ता क्रेज आने वाली पीढ़ी की लड़कियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा.
रायपुर में महिला क्रिकेट का बढ़ता क्रेज
भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई यह टी20 सीरीज रायपुर में महिला क्रिकेट की लोकप्रियता का भी उदाहरण बनी. पहले मुकाबले में संघर्ष के बाद जीत, दूसरे मैच में 9 विकेट से दबदबा और तीसरे मुकाबले में 92 रन की बड़ी जीत, भारतीय टीम ने हर मैच में अपनी ताकत दिखाई. शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी ने सीरीज के आखिरी मैच को यादगार बना दिया.
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