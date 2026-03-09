टी20 वर्ल्ड कप जीतते ही देश में उमड़ी खुशी की लहर, दिल्ली में दिवाली सा नजारा
भारत की जीत पर लोग बिना किसी राजनीति के एक साथ मिलकर जश्न मनाया. ऐसा लगा जैसे दिवाली दोबारा आ गई हो.
Published : March 9, 2026 at 7:23 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में उस समय जश्न का माहौल बन गया जब भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप जीत लिया. जैसे ही आखिरी विकेट ली गई और भारत की जीत पक्की हुई, पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई. लोगों ने सड़कों पर निकलकर पटाखे फोड़े, ढोल बजाए और मिठाइयाँ बाँटकर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया.
क्रिकेट फैन नवीन खन्ना का कहना है कि मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान हर मामले में दुनिया में नंबर वन बनने की ताकत रखता है. आज भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन किया है, उससे पूरे देश का सिर गर्व से ऊँचा हो गया है यह जीत सिर्फ टीम की नहीं, पूरे देश की जीत है.
दरअसल बता दें कि भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच जीतकर इतिहास रच दिया है. इस शानदार जीत के साथ भारत लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप और तीसरी बार टी20 ट्रॉफी उठाने वाली पहली टीम बन गई है. इसके अलावा भारत बतौर मेजबान टीम टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भी पहली टीम बन गई है.
भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों मात दी. टॉस हारने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 255 रन बनाने में सफल रहा. दुबे ने आखिरी 8 गेंद में नाबाद 26 रनों की शानदार पारी खेली. जिसमे 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे. इसके आलावा अभिषेक ने 21 गेंद में 52, संजू 46 गेंद में 89 और किशन ने 25 गेंद में 54 रनों तेजतर्रार पारी खेली. न्यूजीलैंड की तरफ से जेमी निशम सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में 46 रन देकर 3 विकेट झटके. जबकि कप्तान सेंटनर ने 4 ओवर में 33 रन खर्च करके सबसे किफायती गेंदबाज रहे.
256 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 159 रनों पर ऑलआउट हो गई. जिसके साथ उनका पहला टाइटल जीतने का सपना टूट गया और 96 रनों से हार का सामना करना पड़ा. न्यूजीलैंड की तरफ से टिम सिफर्ट ने सबसे ज्यादा 26 गेंद में 52 और मिशेल सेंटनर ने 35 गेंद में 43 रन बनाए. वहीं भारत की तरफ से बुमराह और अक्षर सबसे सफल गेंदबाज रहे. बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट झटके जबकि अक्षर ने 3 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लेने में सफल रहे.
