टी20 वर्ल्ड कप जीतते ही देश में उमड़ी खुशी की लहर, दिल्ली में दिवाली सा नजारा

भारत की जीत पर लोग बिना किसी राजनीति के एक साथ मिलकर जश्न मनाया. ऐसा लगा जैसे दिवाली दोबारा आ गई हो.

जीत का जश्न मनाते लोग
जीत का जश्न मनाते लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 9, 2026 at 7:23 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में उस समय जश्न का माहौल बन गया जब भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप जीत लिया. जैसे ही आखिरी विकेट ली गई और भारत की जीत पक्की हुई, पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई. लोगों ने सड़कों पर निकलकर पटाखे फोड़े, ढोल बजाए और मिठाइयाँ बाँटकर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया.

क्रिकेट फैन नवीन खन्ना का कहना है कि मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान हर मामले में दुनिया में नंबर वन बनने की ताकत रखता है. आज भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन किया है, उससे पूरे देश का सिर गर्व से ऊँचा हो गया है यह जीत सिर्फ टीम की नहीं, पूरे देश की जीत है.

जीत का जश्न मनाते लोग (ETV Bharat)
इलाके के ही निवासी जय गोपाल वर्मा ने भी भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा कि इस जीत ने लोगों के दिलों को छू लिया है. उन्होंने कहा, इंडिया टीम ने दिल खुश कर दिया. वर्ल्ड कप जीतने का मज़ा ही अलग है. हमारे पूरे इलाके में लोग बिना किसी राजनीति या पार्टीबाजी के एक साथ मिलकर जश्न मना रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली दोबारा आ गई हो.जैसे-जैसे जीत की खबर फैलती गई, आसपास के लोग भी घरों से बाहर निकलने लग बच्चों ने तिरंगा लेकर दौड़ लगाई, युवाओं ने ढोल पर नाचना शुरू कर दिया और बुजुर्ग भी इस खुशी के पल का आनंद लेते नजर आए.
जीत का जश्न मनाते लोग (ETV Bharat)
इस दौरान लोगों ने भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत और टीम स्पिरिट की भी जमकर सराहना की. कई लोगों ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और आखिर में ट्रॉफी जीतकर देश को गर्व का मौका दिया।.भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत ने पूरे देश को एकजुट कर दिया. गली-मोहल्लों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह लोगों ने जश्न मनाया और एक स्वर में कहा भारत की जीत, देश की जीत है.
जीत का जश्न मनाते लोग (ETV Bharat)

दरअसल बता दें कि भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच जीतकर इतिहास रच दिया है. इस शानदार जीत के साथ भारत लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप और तीसरी बार टी20 ट्रॉफी उठाने वाली पहली टीम बन गई है. इसके अलावा भारत बतौर मेजबान टीम टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भी पहली टीम बन गई है.

भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों मात दी. टॉस हारने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 255 रन बनाने में सफल रहा. दुबे ने आखिरी 8 गेंद में नाबाद 26 रनों की शानदार पारी खेली. जिसमे 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे. इसके आलावा अभिषेक ने 21 गेंद में 52, संजू 46 गेंद में 89 और किशन ने 25 गेंद में 54 रनों तेजतर्रार पारी खेली. न्यूजीलैंड की तरफ से जेमी निशम सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में 46 रन देकर 3 विकेट झटके. जबकि कप्तान सेंटनर ने 4 ओवर में 33 रन खर्च करके सबसे किफायती गेंदबाज रहे.

जीत का जश्न मनाते लोग (ETV Bharat)

256 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 159 रनों पर ऑलआउट हो गई. जिसके साथ उनका पहला टाइटल जीतने का सपना टूट गया और 96 रनों से हार का सामना करना पड़ा. न्यूजीलैंड की तरफ से टिम सिफर्ट ने सबसे ज्यादा 26 गेंद में 52 और मिशेल सेंटनर ने 35 गेंद में 43 रन बनाए. वहीं भारत की तरफ से बुमराह और अक्षर सबसे सफल गेंदबाज रहे. बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट झटके जबकि अक्षर ने 3 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लेने में सफल रहे.

