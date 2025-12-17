ETV Bharat / state

शिपकी ला से भारत-चीन के बीच 2026 से शुरू होगा व्यापार, ऐसे होगा व्यपारियों का पंजीकरण

किन्नौर: हिमाचल सरकार सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा शिपकी-ला से शुरू करने के लिए प्रयासरत है और इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया है. चीन अधिकृत तिब्बत में भी व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है.

विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से दी गई राजनीतिक स्वीकृति के उपरांत, किन्नौर जिला प्रशासन ने वर्ष 2026 के व्यापार सत्र में शिपकी ला के माध्यम से भारत चीन सीमा व्यापार की पुनः शुरुआत के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस क्रम में आज उपायुक्त किन्नौर सह व्यापार प्राधिकरण की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जून 2026 से प्रस्तावित व्यापार प्रारंभ से पूर्व संस्थागत एवं लॉजिस्टिक तैयारियों का आकलन किया गया.

शिपकी ला से भारत-चीन के बीच 2026 से शुरू होगा व्यापार (ETV Bharat)

डीसी किन्नौर अमित शर्मा ने कहा कि 'बैठक में शिपकी ला नमगिया क्षेत्र में सड़क संपर्क, सुरक्षा व्यवस्थाएं, सीमा शुल्क तैयारी, चिकित्सा एवं आपात सेवाएं, व्यापारियों का पंजीकरण और विभागीय समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई. सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) एवं स्थानीय पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से की जाएगी. बैठक में बताया गया कि व्यापारियों का पंजीकरण तहसीलदार, पूह की ओर से किया जाएगा केवल सत्यापित एवं अनुमोदित व्यापारियों को ही व्यापार पास जारी किए जाएंगे. पंजीकरण के लिए पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पूर्व व्यापार रिकॉर्ड (यदि उपलब्ध हो) एवं पासपोर्ट आकार के फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. व्यापार अधिकारी सह तहसीलदार, पूह व्यापारियों के पंजीकरण में व्यापारी संघ के साथ समन्वय करेंगे. आयात निर्यात केवल भारत सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं तक सीमित रहेगा.'