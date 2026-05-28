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1 जून से शिपकी-ला बॉर्डर से शुरू होगा भारत-चीन ट्रेड, जानें कौन-कौन सी चीजें होगी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट?

6 साल बाद फिर से शिपकी-ला दर्रा से भारत-चीन व्यापार शुरू होने जा रहा है. ट्रेड के लिए 55 व्यापारियों ने आवेदन किया है.

शिपकी-ला दर्रा से भारत-चीन व्यापार
शिपकी-ला दर्रा से भारत-चीन व्यापार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 3:41 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 4:54 PM IST

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किन्नौर: भारत-चीन सीमा पर स्थित ऐतिहासिक शिपकी (ला) दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार को एक बार फिर पुनर्जीवित करने की तैयारियां तेज हो गई हैं. विदेश मंत्रालय से राजनीतिक स्वीकृति मिलने के बाद, किन्नौर जिला प्रशासन ने वर्ष 2026 के व्यापार सत्र के लिए अपनी सभी रणनीतिक तैयारियां पूरी कर ली हैं.

किन्नौर उपायुक्त एवं सह-व्यापार प्राधिकरण, डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया, '1 जून से भारत-चीन बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू होने जा रहा है. इस व्यापार सत्र के लिए प्रशासन के पास अब तक करीब 55 व्यापारियों (ट्रेडर्स) के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. इन सभी आवेदनों को सिक्योरिटी क्लीयरेंस (सुरक्षा जांच) के लिए भेज दिया गया है, जिसके मिलते ही व्यापारियों को ट्रेड व ट्रैवल पास जारी होंगे'.

1 जून से शिपकी-ला बॉर्डर से शुरू होगा भारत-चीन ट्रेड (ETV Bharat)

व्यापारियों के लिए होगी विशेष वर्कशॉप

व्यापारियों की सुविधा और उन्हें नियमों की बेहतर समझ देने के लिए जून के पहले सप्ताह में एक विशेष कार्यशाला (वर्कशॉप) का आयोजन किया जाएगा. वाणिज्य मंत्रालय, कस्टम विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) के माध्यम से होने वाली यह वर्कशॉप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी. इसका मुख्य उद्देश्य वेंडर्स को आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं व नियमों की सटीक जानकारी देना है, ताकि वे स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकें.

व्यापार के तहत दोनों देशों के बीच वस्तुओं की सूची भी तय कर ली गई है. भारत की ओर से करीब 36 वस्तुओं का एक्सपोर्ट (निर्यात) किया जाएगा. जबकि चीन अधिकृत तिब्बत से 20 वस्तुएं इम्पोर्ट (आयात) की जाएंगी. इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है.

आयात की जाने वाली वस्तुएं

ऊन, रेडीमेड कपड़े, जूते, बकरी का पशम, बकरी की खाल, भेड़ की खाल, याक की पूंछ, बकरियां, भेड़े, याक के बाल, घोड़ा, नमक, सुहागा (बोरेक्स), साइबेल्याईट, चाइना क्ले, मक्खन, सिल्क, रजाई और कंबल, कालीन/ गलीचे, लोकल हर्बल दवाएं.

निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

कृषि इनपुट, चावल, जौ, आटा, गेहूं कुट्टू, कॉफी, चाय, फल, सूखे मेवे (ड्राय फ्रूट्स), सूखी और ताजी सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, डिब्बाबंद भोजन, वनस्पति तेल, गुड़, मिसरी, मसाले, फल, कपड़ा, परिधान और हथकरघा, कपड़ा, वस्त्र, रंग, रेडीमेड गारमेंट्स, कंबल, हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, विनिर्माण, इंजीनियरिग घरेलू सामान, साइकिल, घड़ियां, जूते, स्टेशनरी,लेख, बर्तन, तांबे के उत्पाद, रसायन, तंबाकू उत्पाद, केरोसिन ऑयल, नसवार, स्थानीय जड़ी-बूटियां, स्थानीय हर्बल दवाएं, फूल, मनके/माला, प्रार्थना चक्र, अगरबत्ती और मक्खन के दीये.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के शिपकी-ला दर्रा से 6 साल बाद फिर शुरू होगा भारत-चीन सीमा व्यापार, अंतिम चरण में तैयारियां!

Last Updated : May 28, 2026 at 4:54 PM IST

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