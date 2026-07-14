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1 अगस्त से फिर खुलेगा शिपकी-ला बॉर्डर, 6 साल बाद भारत-चीन सीमा व्यापार को मिलेगी रफ्तार

सीमा व्यापार के तहत भारत की ओर से करीब 36 वस्तुओं का निर्यात और चीन अधिकृत तिब्बत से करीब 20 वस्तुओं का आयात किया जाएगा.

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शिपकी-ला बॉर्डर से 1 अगस्त से शुरू होगा व्यापार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 7:39 PM IST

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किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकी-ला बॉर्डर से भारत-चीन सीमा व्यापार छह साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. सीमा व्यापार को हरी झंडी मिलने से सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापारियों में भारी उत्साह है. यह व्यापार 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा. पहले इसे 1 जून से शुरू किया जाना था, लेकिन सुरक्षा संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की रिपोर्ट लंबित रहने के कारण इसे टाल दिया गया था. अब सभी आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.

उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

किन्नौर उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने शिपकी-ला सीमा व्यापार को लेकर उपायुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक की. उन्होंने बताया कि सीमा व्यापार को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है. उन्होंने तहसीलदार पूह एवं ट्रेड अधिकारी भीम सिंह नेगी को स्थानीय व्यापारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समय पर ट्रेड और ट्रैवल दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि व्यापार शुरू होने में किसी प्रकार की परेशानी न आए.

समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते उपायुक्त किन्नौर
समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते उपायुक्त किन्नौर (KINNAUR DISTRICT ADMINISTRATION)

ट्रेड मार्ट और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर

बैठक में उपायुक्त ने छुप्पन ट्रेड मार्ट का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि इससे सीमा के आर-पार वस्तुओं के आयात-निर्यात में सुविधा होगी. अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पूह को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, कस्टम विभाग, सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही आईबी, राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी अपने-अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

इन वस्तुओं का होगा आयात और निर्यात

सीमा व्यापार के तहत भारत की ओर से करीब 36 वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा. इनमें चावल, गेहूं, जौ, आटा, चाय, कॉफी, फल, सूखे मेवे, ताजी और सूखी सब्जियां, मसाले, कपड़े, रेडीमेड परिधान, कंबल, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग उत्पाद, घरेलू उपयोग का सामान, जूते, स्टेशनरी, तांबे के उत्पाद, स्थानीय जड़ी-बूटियां, अगरबत्ती और अन्य पारंपरिक वस्तुएं शामिल हैं. वहीं चीन अधिकृत तिब्बत से ऊन, पश्मीना, याक के बाल, याक की पूंछ, भेड़ और बकरी की खाल, नमक, सुहागा (बोरेक्स), चाइना क्ले, मक्खन, सिल्क, कालीन, कंबल, स्थानीय हर्बल दवाएं और अन्य पारंपरिक उत्पादों सहित करीब 20 वस्तुओं का आयात किया जाएगा.

बता दें कि इस वर्ष सीमा व्यापार 1 जून से शुरू होना था, लेकिन भारत-चीन सीमा से जुड़े सुरक्षा पहलुओं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट और ट्रेड सेंटर के अधूरे कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. अब आईबी की सकारात्मक रिपोर्ट मिलने और ट्रेड सेंटर लगभग तैयार होने के बाद 1 अगस्त से व्यापार शुरू करने का फैसला लिया गया है. प्रशासन का मानना है कि सीमा व्यापार दोबारा शुरू होने से किन्नौर के सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और स्थानीय व्यापारियों के लिए रोजगार तथा कारोबार के नए अवसर खुलेंगे.

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