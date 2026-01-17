राष्ट्रपति ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ 22 जनवरी को निकलेगा मार्च, इंडिया ब्लॉक के संयुक्त बैठक में लिया गया फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ रांची में इंडिया ब्लॉक के द्वारा 22 जनवरी को मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा.
Published : January 17, 2026 at 9:01 PM IST
रांची: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक 22 जनवरी को रांची में मार्च निकालेगा. इसको लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने शनिवार को सीपीआई के कार्यालय में बैठक की. जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले जैसे पार्टियां शामिल हुए थे. सभी ने एक सुर में कहा कि केंद्र सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल है.
बैठक के दौरान इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड नेशन और अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के खिलाफ हैं. इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि एक निर्वाचित सरकार को ताकत के बल पर हटाकर ट्रम्प ने अंतर्राष्ट्रीय तानाशाही की है. बैठक के दौरान नेताओं ने कहा कि अब निकोलस मादुरो पर न्यूयॉर्क में ड्रग्स की तस्करी और नार्को-आतंकवाद के मामलों में गलत मुकदमा चलाया जा रहा है.
मार्च निकालकर राज्यपाल को सौपेंगे ज्ञापन
बैठक में नेताओं ने कहा कि दुनिया के कई देश जहां ट्रंप के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर इसे गलत बता रहे हैं, वहीं भारत में भी इसकी आलोचना हो रही है. लेकिन यहां की मोदी सरकार की नीति इस पर साफ नहीं है. बैठक में नेताओं ने कहा कि रांची में अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ 22 जनवरी को विशाल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा.
बैठक में मुख्य रूप से झामुमो के मुस्ताक आलम, टीएमसी के दयानंद सिंह, कांग्रेस के राकेश किरण महतो आप के पवन पांडेय, समाजवादी पार्टी के रामप्रसाद गोप, सीपीएम के समीर दास, माले के अनंत कुमार गुप्ता, दलित अधिकार के भंते जैनेंद्र कुमार, लोक समिति के नौशाद भाई, मजलिस-ए-उलेमा के मौलाना मुक्ति अजहर कासमी, सीपीआई के किरण कुमारी, और छात्र नेता एहतेशाम प्रवीन आदि मौजूद थे.
