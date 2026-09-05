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सत्ता में साझेदार तो MMDR के खिलाफ आंदोलन की राह अलग-अलग क्यों, क्रेडिट लेने की होड़ या आपसी समन्वय की कमी?

झारखंड के सभी सत्तारूढ़ दल एमएमडीआर संशोधन बिल के खिलाफ अलग-अलग आंदोलन की राह पर हैं. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

MMDR Amendment Bill
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय, कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, राजद के प्रवक्ता कैलाश यादव व भाकपा माले के नेता शुभेंदु सेन. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 5:17 PM IST

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रांची: MMDR संशोधन बिल के खिलाफ झारखंड के सभी सत्तारूढ़ दल आंदोलन की राह पर हैं, लेकिन झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा-माले में आपसी तालमेल और एकता का घोर अभाव दिख रहा है. इंडिया ब्लॉक में शामिल चारों दल MMDR संशोधन बिल को झारखंड के लिए काला कानून तो बताते हैं, लेकिन अभी तक इन चारों दलों के नेताओं ने एक मंच पर आकर अपनी एकजुटता नहीं दिखाई.

कांग्रेस, झामुमो के नेता जहां इस मुद्दे पर ज्यादा मुखर है, तो भाकपा-माले के नेताओं ने अभी तक बयानों और विज्ञप्तियों के माध्यम से अपना विरोध जताया है. राजद के प्रदेश प्रवक्ता तो MMDR का मौन विरोध करने की बात करते हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राज्य के सभी सत्तारूढ़ दल झारखंड के हक और अधिकार के मुद्दे पर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए एकजुट क्यों नहीं दिख रहे हैं. क्या माइंस एंड मिनरल को लेकर बने नए कानून के विरोध को लेकर सत्ताधारी सहयोगी दलों में ही क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, जिसकी वजह से सभी दल अलग-अलग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं.

भाकपा माले के नेता शुभेंदु सेन, कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा व झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड में इंडिया गठबंधन की एकजुटता और घटक दलों के बीच समन्वय को लेकर सवाल उठने लगे हैं. ऐसे में ईटीवी भारत ने महागठबंधन के प्रमुख दलों के नेताओं से बात की और यह टटोलने की कोशिश की कि क्या राज्य की सत्ताधारी चारों राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर पूरी एकजुटता से और एक मंच पर आकर आंदोलन कर केंद्र पर दबाव बनाने की घोषणा करेगी.

झारखंड में अभी निर्माण के दौर में INDIA गठबंधन-शुभेंदु सेन

इस संबंध में भाकपा माले के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय समिति सदस्य शुभेंदु सेन कहते हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन अभी निर्माण के दौर से गुजर रहा है और इसे पूरी तरह आकार लेने में कुछ समय लगेगा. यही वजह है कि फिलहाल अलग-अलग दलों के बीच अपेक्षित एकता जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है.

भाकपा माले नेता शुभेंदु सेन ने कहा कि गठबंधन को मजबूत करने और सभी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है. खासकर MMDR कानून से जुड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाकर मामले का समाधान निकालने की मांग भी की है. उनका कहना है कि MMDR के सवाल को केवल किसी एक दल का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को मिलकर इस पर रणनीति तय करनी चाहिए.

गठबंधन के भीतर राजनीतिक क्रेडिट लेने की होड़ की संभावित खींचतान के सवाल पर शुभेंदु सेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनाने का मूल उद्देश्य स्पष्ट है कि हमें भाजपा को सत्ता से दूर रखना है. उसके अलावा कई बिंदुओं पर हम सब में जरूर मतभेद हैं. उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल दलों का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि किसी भी कीमत पर भाजपा को झारखंड की सत्ता में वापसी करने से रोका जाए. उन्होंने कहा कि जल्द सीपीआई एमएल धनबाद में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है.

केंद्र पर चौतरफा दबाब बनाने का प्रयास -राकेश सिन्हा

सत्ता में साझेदार और आंदोलन में अलग-अलग क्यों? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि MMDR के मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से आंदोलन कर रही है और जरूरत पड़ी तो हम सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे. उन्होंने MMDR के मुद्दे को झारखंडी अस्मिता से जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले में किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि यह साढ़े तीन करोड़ झारखंडियों की अस्मिता और सम्मान से जुड़ा सवाल है.

सरकार में साथ और आंदोलन में अलग-अलग रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना आंदोलन कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना आंदोलन कर रहा है, भाकपा माले और राजद ने अपनी तरफ से तैयारी की है. सभी दल अलग-अलग तरीके से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन जरूरी है और झारखंड की अस्मिता के सवाल पर लड़ाई जारी रहेगी.

राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड में इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दल MMDR कानून वापस लेने की मांग को लेकर अपने-अपने स्तर से कार्यक्रम कर रहे हैं. इसे यह भी मान सकते है कि हम केंद्र की सरकार पर चौतरफा दबाव बना रहे हैं. राकेश सिन्हा ने कहा कि जब आंदोलन आगे बढ़ेगा तो हम सभी सहयोगी दल एक मंच पर आकर भी आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि यह झारखंड की अस्मिता का सवाल है, इसलिए यहां क्रेडिट लेने की कोई होड़ नहीं है.

साझा आंदोलन की भी है तैयारी-मनोज पांडेय

वहीं इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि MMDR कानून के खिलाफ प्रखंड से जिला स्तर तक केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है. अभी सभी सहयोगी दल अपने-अपने स्तर से इस काले और झारखंड विरोधी कानून का विरोध कर रहे हैं. झारखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन अपने अभियान को और तेज करने की तैयारी में है. गठबंधन के घटक दल फिलहाल अपने-अपने स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियां चला रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सभी दल साझा रणनीति बनाकर एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे.

इसका संकेत देते हुए मनोज पांडेय ने कहा कि अलग-अलग दल अपने संगठन और जनाधार के हिसाब से लगातार काम कर रहे हैं. फिलहाल सभी दलों का अपना-अपना कार्यक्रम और अभियान है, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी होंगी कि संयुक्त रूप से आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तब गठबंधन के सभी दल एक साझा रणनीति तैयार करेंगे. मनोज पांडेय ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी की ओर से व्यापक अभियान चलाया जाएगा. प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक संगठन को सक्रिय किया जाएगा और लोगों के बीच जाकर माहौल बनाने का काम किया जाएगा.

इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर पूछे गए सवाल पर मनोज पांडेय ने कहा कि झारखंड में गठबंधन मजबूत है. उन्होंने कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन के सभी घटक दल साथ हैं. कांग्रेस के विधायक और अन्य सहयोगी दलों के नेता भी गठबंधन को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं.

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