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सत्ता में साझेदार तो MMDR के खिलाफ आंदोलन की राह अलग-अलग क्यों, क्रेडिट लेने की होड़ या आपसी समन्वय की कमी?

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय, कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, राजद के प्रवक्ता कैलाश यादव व भाकपा माले के नेता शुभेंदु सेन. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रांची: MMDR संशोधन बिल के खिलाफ झारखंड के सभी सत्तारूढ़ दल आंदोलन की राह पर हैं, लेकिन झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा-माले में आपसी तालमेल और एकता का घोर अभाव दिख रहा है. इंडिया ब्लॉक में शामिल चारों दल MMDR संशोधन बिल को झारखंड के लिए काला कानून तो बताते हैं, लेकिन अभी तक इन चारों दलों के नेताओं ने एक मंच पर आकर अपनी एकजुटता नहीं दिखाई.

कांग्रेस, झामुमो के नेता जहां इस मुद्दे पर ज्यादा मुखर है, तो भाकपा-माले के नेताओं ने अभी तक बयानों और विज्ञप्तियों के माध्यम से अपना विरोध जताया है. राजद के प्रदेश प्रवक्ता तो MMDR का मौन विरोध करने की बात करते हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राज्य के सभी सत्तारूढ़ दल झारखंड के हक और अधिकार के मुद्दे पर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए एकजुट क्यों नहीं दिख रहे हैं. क्या माइंस एंड मिनरल को लेकर बने नए कानून के विरोध को लेकर सत्ताधारी सहयोगी दलों में ही क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, जिसकी वजह से सभी दल अलग-अलग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं.

भाकपा माले के नेता शुभेंदु सेन, कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा व झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड में इंडिया गठबंधन की एकजुटता और घटक दलों के बीच समन्वय को लेकर सवाल उठने लगे हैं. ऐसे में ईटीवी भारत ने महागठबंधन के प्रमुख दलों के नेताओं से बात की और यह टटोलने की कोशिश की कि क्या राज्य की सत्ताधारी चारों राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर पूरी एकजुटता से और एक मंच पर आकर आंदोलन कर केंद्र पर दबाव बनाने की घोषणा करेगी.

झारखंड में अभी निर्माण के दौर में INDIA गठबंधन-शुभेंदु सेन

इस संबंध में भाकपा माले के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय समिति सदस्य शुभेंदु सेन कहते हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन अभी निर्माण के दौर से गुजर रहा है और इसे पूरी तरह आकार लेने में कुछ समय लगेगा. यही वजह है कि फिलहाल अलग-अलग दलों के बीच अपेक्षित एकता जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है.

भाकपा माले नेता शुभेंदु सेन ने कहा कि गठबंधन को मजबूत करने और सभी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है. खासकर MMDR कानून से जुड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाकर मामले का समाधान निकालने की मांग भी की है. उनका कहना है कि MMDR के सवाल को केवल किसी एक दल का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को मिलकर इस पर रणनीति तय करनी चाहिए.

गठबंधन के भीतर राजनीतिक क्रेडिट लेने की होड़ की संभावित खींचतान के सवाल पर शुभेंदु सेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनाने का मूल उद्देश्य स्पष्ट है कि हमें भाजपा को सत्ता से दूर रखना है. उसके अलावा कई बिंदुओं पर हम सब में जरूर मतभेद हैं. उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल दलों का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि किसी भी कीमत पर भाजपा को झारखंड की सत्ता में वापसी करने से रोका जाए. उन्होंने कहा कि जल्द सीपीआई एमएल धनबाद में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है.

केंद्र पर चौतरफा दबाब बनाने का प्रयास -राकेश सिन्हा

सत्ता में साझेदार और आंदोलन में अलग-अलग क्यों? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि MMDR के मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से आंदोलन कर रही है और जरूरत पड़ी तो हम सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे. उन्होंने MMDR के मुद्दे को झारखंडी अस्मिता से जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले में किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि यह साढ़े तीन करोड़ झारखंडियों की अस्मिता और सम्मान से जुड़ा सवाल है.