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विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर होगी सीएम हेमंत सोरेन से बात: के. राजू

झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात होगी.

RAJYA SABHA ELECTION JHARKHAND
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 27, 2026 at 4:09 PM IST

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रांची: झारखंड से छह सदस्य राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर दो वर्ष पर दो सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाती है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से राज्यसभा की एक सीट पहले से ही खाली है. वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल इस वर्ष जून महीने ने समाप्त हो रहा है. ऐसे में वर्ष 2026 में झारखंड से भी दो नए राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए चुनाव प्रक्रिया आने वाले महीने में शुरू होगी.

ऐसे में इस बार महागठबंधन के दल राज्यसभा चुनाव किस तरह से लड़ेंगे इस पर सोमवार को झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के राजू ने कहा कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद झारखंड के इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के साथ बैठक करेंगे. के राजू ने मीडियाकर्मियों की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर वह और कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक करेंगे.

राज्यसभा चुनाव को लेकर जानकारी देते के राजू (ईटीवी भारत)

एक सीट पर मौका देने की कोशिश करेंगे: के राजू

क्या दोनों सीटें जेएमएम को देने पर कांग्रेस संतुष्ट हो जाएगी, इस पर के राजू ने कहा कि हम इससे संतुष्ट कैसे हो जाएंगे, हम गठबंधन में एक सीट पर अपने नेता को मौका देने की कोशिश करेंगे. लेकिन महागठबंधन में give एंड take होता है, यह भी देखना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी दल कांग्रेस को भी अपने नेता को राज्यसभा भेजने में सहयोग करेंगे, इसकी उम्मीद है.

इंडिया ब्लॉक के कुल विधायक हैं 56

अगर विधायकों की संख्या बल की बात करें तो 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राष्ट्रीय जनता दल के 4 और सीपीआई माले के 2 विधायक इंडिया ब्लॉक के हिस्सा हैं. इस तरह इंडिया ब्लॉक के विधायकों की कुल संख्या 56 हो जाती है, जो राज्यसभा चुनाव में अपने दोनों प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त है.

राज्यसभा के उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के वोट से जीत दिलाने के लिए जरूरी 27 प्लस वन की संख्या बल इंडिया ब्लॉक के पास है. मामला यहां आकर फंसता है कि क्या 34 विधायक वाली पार्टी झामुमो 16 विधायक वाली पार्टी कांग्रेस के साथ राज्यसभा की एक-एक सीट शेयर करेगी या उसकी इच्छा अकेले 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर उसे राज्यसभा भेजने की है.

क्या है राज्यसभा में झारखंड से स्थिति

राज्यसभा में झारखंड से छह सदस्य होते हैं. अभी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से राज्यसभा की एक सीट खाली है. वहीं महुआ माजी और सरफराज अहमद झामुमो से राज्यसभा सदस्य हैं. भाजपा से डॉ प्रदीप वर्मा, दीपक प्रकाश और आदित्य साहू राज्यसभा सदस्य हैं. इनमें से दीपक प्रकाश का कार्यकाल जून महीने में समाप्त होने वाला है. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय कई बार यह कह चुके हैं कि उनकी इच्छा है कि दोनों सीट पर झामुमो अपना उम्मीदवार खड़ा करे. लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को लेना है.

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