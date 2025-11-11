ETV Bharat / state

'इस बार महागठबंधन की बनेगी सरकार', औरंगाबाद में मतदान के बाद बोले राजेश राम

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने परिवार के साथ औरंगाबाद में वोट डाला (ETV Bharat)

वोट देने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और लोग इस बदलाव के लिये इस बार अपना वोट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की लहर चल रही है और 14 तारीख को हर जगह इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही परिणाम दिखेगा.

औरंगाबाद: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है. बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया. राजेश राम अपने परिवार के साथ ई-रिक्शा पर सवार होकर ओबरा स्थित गर्ल्स मिडिल स्कूल के प्रांगण में वोट देने पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान किया.

राजेश राम कुटुंबा सुरक्षित विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं. उन्होंने मतदान ओबरा विधानसभा क्षेत्र के गर्ल्स मिडिल स्कूल, ओबरा में किया है. राजेश राम मूल रूप से ओबरा बाजार में रहने वाले हैं. जहां उनका वर्तमान निवास है. हालांकि वह कुटुंबा सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं. हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपने बूथ पर जाकर मतदान किया है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम (ETV Bharat)

ओबरा में कांटे की टक्कर : ओबरा सीट से महागठबंधन की तरफ से राजद प्रत्याशी ऋषि कुमार हैं और एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र मैदान में हैं. जन सुराज पार्टी ने यहां से सुधीर कुमार शर्मा को टिकट दिया है. बसपा की तरफ से संजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं. वर्तमान विधायक ऋषि कुमार ने दूसरी बार चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत की है. ऋषि कुमार को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा रहा है.

बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग दर्ज की गई. चुनाव आयोग के मुताबिक, दोपहर 3 बजे तक औसत 60 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है, जबकि औरंगाबाद में 60.59 प्रतिशत वोटिंग हुई.

