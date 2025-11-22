भारत बना दुनिया में सबसे अधिक लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट करने वाला देश, NOTTO के आंकड़ों से हुआ साबित

ETV Bharat / state

दुनियाभर में सबसे अधिक लिविंग डोनर लिवर प्रत्यारोपण करने के मामले में भारत नंबर वन देश है.

भारत में सबसे अधिक लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट
भारत में सबसे अधिक लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 22, 2025 at 5:21 PM IST

नई दिल्ली: भारत दुनिया में सबसे अधिक संख्या में लिविंग डोनर लिवर प्रत्यारोपण करके दुनिया में नंबर एक देश के रूप में उभरा है. यह जानकारी लिवर ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन के दौरान दी गई. सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में 20 से 23 नवंबर तक हो रहा है.

लिवर ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (एलटीएसआई) के अध्यक्ष डॉ. संजीव सैगल ने देश में लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बताया कि ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन (जीओडीटी) और नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (नोटो) के आंकड़ों के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में लगभग 5000 लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं और देश भर में 200 से ज़्यादा सक्रिय लिवर ट्रांसप्लांट केंद्र हैं. इस क्षेत्र में भारत का नेतृत्व विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे, अद्वितीय शल्य चिकित्सा विशेषज्ञता, मजबूत नैतिक आधार के निरंतर विकास और हाल ही में एक मजबूत नियामक निगरानी के अनूठे संयोजन से प्रेरित है. उन्होंने बताया कि भारत के लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में नंबर एक होने के पीछे लोगों में बढ़ती जागरूकता प्रमुख कारण है.

अनियमित जीवनशैली से खराब हो रहा लोगों का लिवर

एलटीएसआई के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव सैगल ने बताया कि,

"भारत हर साल सबसे ज्यादा संख्या में लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट करता है, जिससे सफलता और सुरक्षा के नए वैश्विक मानक स्थापित होते हैं. भारत में अब किया जाने वाला प्रत्येक लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट एक कठोर, पारदर्शी और कानूनी रूप से निगरानी वाली प्रक्रिया का पालन करता है, जिससे दाता और प्राप्तकर्ता दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है. "

डॉक्टर सैगल ने बताया कि भारत में लोगों के लिवर खराब होने का प्रमुख कारण खराब लाइफस्टाइल है. लोगों में शराब पीने की आदत बढ़ी है और एक्सरसाइज एवं योग की आदत कम हो रही है. काम के दबाव के कारण और कुछ लोग लापरवाह होकर खुद के शरीर को फिट रखने के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से लिवर खराब हो रहा है. कुछ लोग वैक्सीनेशन भी समय से नहीं करा रहे हैं, बढ़ती उम्र के साथ खानपान का ख्याल रखना और वैक्सीनेशन कराना भी जरूरी है. ऐसा न होने की वजह से लोगों को डायबिटीज हो रही है और डायबिटीज होने से भी लिवर खराब हो रहा है.

अफ्रीकी देशों में नहीं है कोई सॉलिड लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम

डॉक्टर सैगल ने बताया कि लिवर डोनर आमतौर पर परिवार के करीबी सदस्य होते हैं और अनुमोदन से पहले प्रत्येक मामले की चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और नैतिक मूल्यांकन के कई स्तरों पर जांच की जाती है. प्रोटोकॉल के इस सख्त पालन ने भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा सफलता दरों में से एक हासिल करने में मदद की है, जो अक्सर कई विकसित देशों के बराबर और कभी-कभी उनसे भी बेहतर होती है. एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में अभी भी कई ऐसे देश हैं जहां कोई मजबूत लिवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम नहीं है. अतीत में केवल धनी और किफायती मरीज ही पश्चिमी देशों में लिवर प्रत्यारोपण की सुविधा प्राप्त कर पाते थे. भारत की सफलता की कहानी के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक किफायती और उन्नत स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की हमारी क्षमता है.

कम लागत की वजह से विदेशी मरीजों की पसंद बन रहा भारत

लिवर ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (एलटीएसआई) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और एलटीसाइकॉन कांफ्रेंस के आयोजक अध्यक्ष डॉ. अभिदीप चौधरी ने कहा कि भारत में लिवर प्रत्यारोपण की लागत पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम है. इसने भारत को एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिवर प्रत्यारोपण रोगियों के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित किया है, जहां वे किफायती मूल्य पर विश्व स्तरीय उपचार चाहते हैं. पिछले एक दशक में भारतीय डॉक्टरों और संस्थानों ने कई अकादमिक सहयोगों, अनुसंधान कार्यक्रमों और ट्रेनिंग इनिशिएटिव का नेतृत्व किया है और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मान्यता प्राप्त की है.

नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया (एएजेआई) में प्रकाशित शोधपत्र के अनुसार लिवर ट्रांसप्लांट के विषय पर भारत से 2500 से अधिक पब-मेड इंडेक्स प्रकाशन लिखे गए और 52 देशों के 500 से अधिक विदेशी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया. डॉक्टर चौधरी ने आगे कहा कि भारत का लिवर ट्रांसप्लांट इकोसिस्टम विज्ञान, नैतिकता और मानवता के बीच पूर्ण सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है. यहां की हर सफलता की कहानी कठोर प्रोटोकॉल, एक पारदर्शी डोनर मूल्यांकन प्रणाली और बहु-विषयक टीमों की प्रतिबद्धता का परिणाम है जो हर मामले को परिवार की तरह मानते हैं. भारत को वास्तव में विशेष बनाने वाली चीज़ केवल हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्यारोपणों की संख्या नहीं है, बल्कि वे मूल्य हैं जो हमारी प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं.

लिवर ट्रांसप्लांट का भारतीय मॉडल दुनिया के लिए एक मानक: प्रो. मोहम्मद रेला

वैश्विक मान्यता में इजाफा करते हुए आईएलडीएलटी के अध्यक्ष प्रो. मोहम्मद रेला ने लिवर ट्रांसप्लांट में भारत की अग्रणी भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि लिविंग डोनर लिवर प्रत्यारोपण का भारतीय मॉडल दुनिया के लिए एक स्वर्णिम मानक बन गया है. इस वर्ष का सम्मेलन 20 से अधिक देशों के एक हज़ार से अधिक विशेषज्ञों, लिवर रोग विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाएगा. इस कार्यक्रम में उन्नत शल्य चिकित्सा, नवाचारों, लिवर देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रत्यारोपण के बाद की देखभाल और जीवित दाता शल्य चिकित्सा में नैतिक चुनौतियों पर सत्र हुए. दो दशक पहले कुछ मुट्ठी भर केंद्रों से बढ़कर, अब हमारे पास 200 विश्वस्तरीय केंद्र हैं जो सटीकता और सुरक्षा के साथ लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं.

