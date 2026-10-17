डेंगी-मंकी फीवर का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत!
पढ़िए संवाददाता मुकेश पांडेय की ICMR महानिदेशक डॉ. राजीव बहल से खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 4:11 PM IST
गोरखपुर: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के महानिदेशक और मौजूदा समय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि, भारत अब दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जो 'डेंगी और मंकी फीवर' का वैक्सीन तैयार कर चुका है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि इन दोनों वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा.
शोध और खोज जारी: बातचीत के दौरान डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि चिकित्सा अनुसंधान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और शोध आधारित नवाचारों को बढ़ावा देने का प्रयास निरंतर जारी है. जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प वर्ष 2047 तक भारत का आईसीएमआर, स्वास्थ्य क्षेत्र की तमाम सुविधाओं जिसमें इक्विपमेंट से लेकर वैक्सीन और दवा का दुनिया को आपूर्ति करने वाला देश बन जाएगा.
गोरखपुर में क्या था: डॉ राजीव बहल शनिवार को गोरखपुर में थे. वह गोरखपुर एम्स द्वारा आयोजित वार्षिक रिसर्च डे के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने आए थे. जहां उन्होंने ईटीवी भारत के सवालों का एक्सक्लूसिव तौर पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने शोध को चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए अपने ग्रांट को भी बढ़ा दिया है. करीब 5000 करोड़ रुपए की ग्रांट से आईसीएमआर नई खोज और शोध को आगे बढ़ा रहा है.
आईसीएमआर अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में काफी काम कर रहा है. आईसीएमआर एक ऐसा संस्थान है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायोरालॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साथ, देश के मेडिकल कॉलेज और हेल्थ इंस्टीट्यूट के अलावा, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या स्टेट मेडिकल कॉलेज, सभी को बहुत सारे प्रोजेक्ट में हर साल फंड कर रही है.- डॉ राजीव बहल, महानिदेशक, ICMR
क्या है लक्ष्य: ICMR का गोल है कि भारत को हेल्थ और मेडिकल सेक्टर का हब बनाया जाय. जिससे कि हम नई टेक्नोलॉजी, नई वैक्सीन और नए इलाज के नए डायग्नोसिस डिवाइस अपने देश में बना सके, जिसका उपयोग अपने देश के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के लिए भी हो सके. ICMR अपना क्लीनिकल केयर प्रोटोकॉल बना रहा है. ऐसी बहुत सारी इन्नोवेशंस हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं.
फेस- 3 क्लिनिकल ट्रायल: आईसीएमआर एक दवा कंपनी के साथ मिलकर डेंगी वैक्सीन का निर्माण कर चुका है. जिसका फेस- 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है. इसी प्रकार कर्नाटक के आसपास के पांच प्रदेशों में फैलने वाले मंकी फीवर जिससे कई डेथ भी हो चुकी है. उसके लिए इंडियन न्यूरोलॉजिकल लिमिटेड के साथ मिलकर एक नई वैक्सीन तैयार की है जो अब ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार है. धीरे-धीरे कई दवाइयां हम विकसित करने में लगे हैं.
आत्मनिर्भरता की ओर कदम: ICMR के महानिदेशक ने बताया कि ICMR अपना प्रोटोकॉल भी बना रहा है. भारत को अपनी स्वास्थ्य प्रॉब्लम को स्वयं से ही सॉल्व करना है. जिसके लिए हम पूरे देश में रिसर्च को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं. जिस प्रकार की डेवलपमेंट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में वहां की संस्थाएं देती हैं वैसा हम भारत में दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट उसका पूरी तरह से फायदा भी उठाएंगे.
आज जब हम गोरखपुर एम्स में हैं तो यहां की सारी फैकल्टी को भी ऐड किया है. स्टूडेंट को भी इनकरेज किया है. शोध को बढ़ाने के लिए कई क्षेत्र में ग्रांट भी उपलब्ध कराया है. जिसमें मल्टी डिसीप्लिनरी रिसर्च यूनिट, एविडेंस सिंथेसिस के लिए टेक्निकल रिसोर्स सेंटर को तैयार कर रहे हैं. इस तरह की कई और ब्रांच है. इसके अलावा जो यहां की फैकल्टी है, जिस तरह की रिसर्च यहां उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है, को ध्यान में रखकर की जा रही है उसका ICMR में वैल्यूएशन किया जाता है. जिसके बाद उन ब्रांच को ग्रांट मिलता है. यहां के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं. यहां के MBBS स्टूडेंट को रिसर्च में फैलोशिप मिलना बड़ी बात है.- डॉ राजीव बहल, महानिदेशक, ICMR
उन्होंने कहा कि हम गोरखपुर एम्स में मौजूद हैं इसलिए हम एम्स में शोध की प्रक्रिया किस चरण में चल रही है उसकी चर्चा करते हुए आपको बताना चाहेंगे कि, इस संस्थान में अनुसंधान संस्कृति को और उत्कृष्ट बनाने और वैज्ञानिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के साथ, अकादमी शोध को वास्तविक स्वास्थ्य लाभ में परिवर्तित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है. उन्होंने कहा कि यहां के एमबीबीएस छात्रों ने पहली बार शोध के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल किया है जिससे भविष्य में नवाचार आधारित स्वास्थ्य विकास को बड़ा बल मिलता दिखाई दे रहा है. आईसीएमआर ने एम्स गोरखपुर को कई प्रकार के शोध को आगे बढ़ाने के लिए ग्रांट उपलब्ध कराया है और देश के कई प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों को भी ग्रांट मिल रहा है. जिसमें यूपी का एसजीपीजीआई से लेकर मेडिकल कॉलेज और कई प्रमुख संस्थान शामिल हैं.
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