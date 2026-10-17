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डेंगी-मंकी फीवर का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत!

गोरखपुर एम्स में ICMR महानिदेशक का बड़ा एलान ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के महानिदेशक और मौजूदा समय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि, भारत अब दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जो 'डेंगी और मंकी फीवर' का वैक्सीन तैयार कर चुका है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि इन दोनों वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा.

ICMR महानिदेशक डॉ. राजीव बहल से खास बातचीत (Video Credit: ETV Bharat) शोध और खोज जारी: बातचीत के दौरान डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि चिकित्सा अनुसंधान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और शोध आधारित नवाचारों को बढ़ावा देने का प्रयास निरंतर जारी है. जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प वर्ष 2047 तक भारत का आईसीएमआर, स्वास्थ्य क्षेत्र की तमाम सुविधाओं जिसमें इक्विपमेंट से लेकर वैक्सीन और दवा का दुनिया को आपूर्ति करने वाला देश बन जाएगा.

चिकित्सा क्षेत्र में भारत का वैश्विक शंखनाद (Photo Credit: ETV Bharat) गोरखपुर में क्या था: डॉ राजीव बहल शनिवार को गोरखपुर में थे. वह गोरखपुर एम्स द्वारा आयोजित वार्षिक रिसर्च डे के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने आए थे. जहां उन्होंने ईटीवी भारत के सवालों का एक्सक्लूसिव तौर पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने शोध को चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए अपने ग्रांट को भी बढ़ा दिया है. करीब 5000 करोड़ रुपए की ग्रांट से आईसीएमआर नई खोज और शोध को आगे बढ़ा रहा है.



ICMR चीफ डॉ. राजीव बहल का गोरखपुर एम्स में एक्सक्लूसिव दावा (Photo Credit: ETV Bharat) आईसीएमआर अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में काफी काम कर रहा है. आईसीएमआर एक ऐसा संस्थान है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायोरालॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साथ, देश के मेडिकल कॉलेज और हेल्थ इंस्टीट्यूट के अलावा, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या स्टेट मेडिकल कॉलेज, सभी को बहुत सारे प्रोजेक्ट में हर साल फंड कर रही है.- डॉ राजीव बहल, महानिदेशक, ICMR क्या है लक्ष्य: ICMR का गोल है कि भारत को हेल्थ और मेडिकल सेक्टर का हब बनाया जाय. जिससे कि हम नई टेक्नोलॉजी, नई वैक्सीन और नए इलाज के नए डायग्नोसिस डिवाइस अपने देश में बना सके, जिसका उपयोग अपने देश के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के लिए भी हो सके. ICMR अपना क्लीनिकल केयर प्रोटोकॉल बना रहा है. ऐसी बहुत सारी इन्नोवेशंस हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं. डॉ राजीव बहल, महानिदेशक, आईसीएमआर दिल्ली (Photo Credit: ETV Bharat) फेस- 3 क्लिनिकल ट्रायल: आईसीएमआर एक दवा कंपनी के साथ मिलकर डेंगी वैक्सीन का निर्माण कर चुका है. जिसका फेस- 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है. इसी प्रकार कर्नाटक के आसपास के पांच प्रदेशों में फैलने वाले मंकी फीवर जिससे कई डेथ भी हो चुकी है. उसके लिए इंडियन न्यूरोलॉजिकल लिमिटेड के साथ मिलकर एक नई वैक्सीन तैयार की है जो अब ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार है. धीरे-धीरे कई दवाइयां हम विकसित करने में लगे हैं.