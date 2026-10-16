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महिला T20: भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल मैच, महिलाओं की एंट्री फ्री

भारत और जिम्बाब्वे महिला T20 ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पहली बार क्रिकेट का वनडे इंटरनेशनल मैच महिला खिलाड़ियों के बीच हो रहा है. नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से मैच खेला जाएगा. रायपुर में भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच (महिला T20i) पहला मैच खेला जाएगा. भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान स्मृति मंधाना और जिम्बाब्वे महिला टीम की कप्तान जोसेफिन नकोमो की कप्तानी देखने को मिलेगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पहले अंतरराष्ट्रीय महिला T20 मुकाबला देखने के लिए महिलाओं और बेटियों के लिए निशुल्क प्रवेश की घोषणा की है.

महिला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से छत्तीसगढ़ में उत्साह भारत जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में काफी उत्साह है. मैच को लेकर ईटीवी भारत ने रायपुर की कुछ महिला खिलाड़ियों से बात की. खिलाड़ियों ने कहा "पहली बात लड़कियों के लिए स्पोर्ट्समैन होना बड़ी बात है. क्रिकेट मैच पहली बार हो रहा है. सभी लड़कियों को क्रिकेट देखने जाना चाहिए. क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक अदर परसन में बहुत अंतर होता है. लड़कियां ऐसी भी स्ट्रॉन्ग होती है. स्पोर्ट्स से और भी डिसिप्लिन सीखेंगे. हर तरह की एक्टिविटी में लड़कियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए. जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे पता चलेगा कि लोग कैसे होते हैं. कैसी बाहर की दुनिया होती है. क्योंकि घर में रह जाएंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे. स्पोर्ट्स में रहेंगे तो हिम्मत भी आएगी इसे अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है.