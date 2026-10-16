महिला T20: भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल मैच, महिलाओं की एंट्री फ्री
छत्तीसगढ़ में महिला इंटरनेशनल मैच को लेकर खिलाड़ियों ने खुशी जताई है, साथ ही दूसरे गेम्स को बढ़ावा देने की मांग सरकार से की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 11:12 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में पहली बार क्रिकेट का वनडे इंटरनेशनल मैच महिला खिलाड़ियों के बीच हो रहा है. नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से मैच खेला जाएगा. रायपुर में भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच (महिला T20i) पहला मैच खेला जाएगा. भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान स्मृति मंधाना और जिम्बाब्वे महिला टीम की कप्तान जोसेफिन नकोमो की कप्तानी देखने को मिलेगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पहले अंतरराष्ट्रीय महिला T20 मुकाबला देखने के लिए महिलाओं और बेटियों के लिए निशुल्क प्रवेश की घोषणा की है.
महिला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से छत्तीसगढ़ में उत्साह
भारत जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में काफी उत्साह है. मैच को लेकर ईटीवी भारत ने रायपुर की कुछ महिला खिलाड़ियों से बात की. खिलाड़ियों ने कहा "पहली बात लड़कियों के लिए स्पोर्ट्समैन होना बड़ी बात है. क्रिकेट मैच पहली बार हो रहा है. सभी लड़कियों को क्रिकेट देखने जाना चाहिए. क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक अदर परसन में बहुत अंतर होता है. लड़कियां ऐसी भी स्ट्रॉन्ग होती है. स्पोर्ट्स से और भी डिसिप्लिन सीखेंगे. हर तरह की एक्टिविटी में लड़कियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए. जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे पता चलेगा कि लोग कैसे होते हैं. कैसी बाहर की दुनिया होती है. क्योंकि घर में रह जाएंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे. स्पोर्ट्स में रहेंगे तो हिम्मत भी आएगी इसे अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है.
महिला खिलाड़ी ने कहा - महिलाओं के लिए टिकट फ्री किया गया है यह बहुत अच्छी बात है. ऐसे में सभी को क्रिकेट मैच देखने जाना चाहिए. दिल से इंडिया को सपोर्ट करने के साथ ही खुद भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहिए. हर लड़की को हर तरह के स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहिए. क्रिकेट का आयोजन हो रहा है तो हो सकता है कुछ लड़की क्रिकेट ज्वाइन करें. हम भी उस लेवल तक पहुंच सके.
|"मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूं. फन गेम के रूप में क्रिकेट को खेल सकती हूं. फुटबॉल में तो जान बसती है. हर किसी की रुचि अपनी अपनी गेम्स में होती है- महिला खिलाड़ी, रायपुर
"दूसरे स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दें सरकार"
छत्तीसगढ़ में पहली बार महिला क्रिकेट का आयोजन होने के लेकर एक महिला खिलाड़ी ने कहा कि क्रिकेट हो रहा है यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स भी होने चाहिए. दूसरे गेम्स के भी बहुत सारे खिलाड़ी छत्तीसगढ़ में हैं. महिलाएं इससे प्रेरित होंगी. छोटे-छोटे जो बच्चे हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा. जो क्रिकेट के बारे में नहीं जानते वह भी जान पाएंगे. लेकिन दूसरे गेम्स को भी सरकार को बढ़ावा देना चाहिए. टेनिस स्पेस जैसे गेम्स को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए. यह उभरते हुए गेम है. कुछ और ऐसे गेम्स हैं जिनको बढ़ावा मिलना चाहिए. जिससे बच्चों की प्रतिभा निखर कर बाहर आएगी.
|मैं तो टेनिस प्लेयर हूं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ. इसलिए सारे गेम में रुचि लेती हूं. मैं क्रिकेट भी खेल सकती हूं बहुत अच्छा लगता है. क्रिकेट मैच महिलाओं को देखना चाहिए. उन्हें फिटनेस में आगे आना चाहिए. उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स बहुत बेनिफिशियल होता है. खेलने से मन और फिजिकल एक्टिविटी ग्रोअप होता है- महिला खिलाड़ी, रायपुर
छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित होने वाले इंटरनेशनल महिला क्रिकेट को लेकर छत्तीसगढ़ के महिला खिलाड़ियों में काफी उत्साह है. लेकिन उन्हें इस बात की नाराजगी है कि सरकार केवल क्रिकेट को तवज्जो दे रही है. सरकार को दूसरे गेम्स पर भी ध्यान देना चाहिए. चाहे वह वॉलीबॉल हो फुटबॉल हो या हॉकी,ऐसे गेम्स को भी सरकार को बड़े स्तर पर आयोजित करवाना चाहिए. जिससे छत्तीसगढ़ के स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा.
रायपुर में भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज
भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह तीन मैचों की T20 सीरीज 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2026 को खेली जाएगी. सभी मैच शाम 7:00 बजे से शुरू होंगे. पहला T20 16 अक्टूबर 2026 शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, रायपुर दूसरा T20 18 अक्टूबर 2026शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर, तीसरा T20 20 अक्टूबर 2026 शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम नवा रायपुर में आयोजित होगा. भारत और जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए महिला दर्शकों को स्टेडियम में मुफ्त एंट्री की सुविधा दी गई है.
रायपुर में भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय महिला T20 मुकाबले में महिलाओं और बेटियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मैदान पर खेलते देख प्रदेश की बेटियों को प्रेरणा मिलेगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे भी खेल के क्षेत्र में अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। @BCCIWomen— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 15, 2026
रायपुर में आज भारत-जिम्बाब्वे महिला टी-20 मैच, महिला दर्शकों को फ्री एंट्री
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