भारत और रूस के बीच सर्जरी एक्सपर्टीज का होगा आदान-प्रदान, दिसंबर में MoU होगा साइन

प्रयागराज: एक बार फिर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयागराज का नाम शिखर पर देखने को मिलेगा. रशियन सोसाइटी ऑफ सर्जन ने अपने आमंत्रण में प्रयागराज को भी शामिल किया है. मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के प्रसिद्ध लैप्रोस्कोपिक सर्जन और सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रोबाल नियोगी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रयागराज का परचम लहराया.

रूसी सर्जन के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए: भारत के उच्चस्तरीय शल्य चिकित्सक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में मॉस्को में हुए 16वें कांग्रेस ऑफ रशियन सर्जन्स में उन्होंने व्याख्यान दिया. यह सम्मेलन 12 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चला. ऐसा पहली बार हुआ है, जब रूस ने भारतीय सर्जनों को अपने वार्षिक सम्मेलन में आमंत्रित किया है.

डॉ. नियोगी एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय मामलों के संयोजक हैं. उनके साथ इस प्रतिनिधिमंडल में वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. प्रवीण सूर्यवंशी (महाराष्ट्र) भी शामिल हुए.

गोली और युद्ध संबंधी चोटों के उपचार में भारत अव्वल: सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच शल्य चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू (MOU) का प्रारूप तैयार किया गया. रूसी सर्जनों की सोसाइटी के अध्यक्ष प्रो. अलेक्सी वासिलीविच शाबुनिन ने कहा भारतीय सर्जनों का गोली और युद्ध संबंधी चोटों के उपचार में अनुभव बेहद महत्वपूर्ण है. यह हमारे रक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी होगा.