ETV Bharat / state

भारत और रूस के बीच सर्जरी एक्सपर्टीज का होगा आदान-प्रदान, दिसंबर में MoU होगा साइन

रूसी सर्जनों की सोसाइटी के अध्यक्ष प्रो. अलेक्सी वासिलीविच शाबुनिन ने कहा भारतीय सर्जनों का गोली और युद्ध संबंधी चोटों का उपचार बेहद अच्छा है.

Photo Credit: ETV Bharat
लैप्रोस्कोपिक सर्जन और सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रोबाल नियोगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 3:10 PM IST

|

Updated : October 26, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: एक बार फिर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयागराज का नाम शिखर पर देखने को मिलेगा. रशियन सोसाइटी ऑफ सर्जन ने अपने आमंत्रण में प्रयागराज को भी शामिल किया है. मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के प्रसिद्ध लैप्रोस्कोपिक सर्जन और सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रोबाल नियोगी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रयागराज का परचम लहराया.

रूसी सर्जन के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए: भारत के उच्चस्तरीय शल्य चिकित्सक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में मॉस्को में हुए 16वें कांग्रेस ऑफ रशियन सर्जन्स में उन्होंने व्याख्यान दिया. यह सम्मेलन 12 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चला. ऐसा पहली बार हुआ है, जब रूस ने भारतीय सर्जनों को अपने वार्षिक सम्मेलन में आमंत्रित किया है.

डॉ. नियोगी एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय मामलों के संयोजक हैं. उनके साथ इस प्रतिनिधिमंडल में वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. प्रवीण सूर्यवंशी (महाराष्ट्र) भी शामिल हुए.

गोली और युद्ध संबंधी चोटों के उपचार में भारत अव्वल: सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच शल्य चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू (MOU) का प्रारूप तैयार किया गया. रूसी सर्जनों की सोसाइटी के अध्यक्ष प्रो. अलेक्सी वासिलीविच शाबुनिन ने कहा भारतीय सर्जनों का गोली और युद्ध संबंधी चोटों के उपचार में अनुभव बेहद महत्वपूर्ण है. यह हमारे रक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी होगा.

दिसंबर 2025 में साइन होगा MoU: इस एमओयू पर दिसंबर 2025 में कोलकाता में होने वाले एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से साइन किये जाएंगे. भारतीय प्रतिनिधिमंडल को मॉस्को के 1800 बेड वाले बॉटकिन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड क्लिनिकल सेंटर का दौरा भी कराया गया. वहां उन्होंने ट्रॉमा सर्जरी, कैंसर केयर और अन्य विशेष शाखाओं के निदेशकों से विचार-विमर्श किया.

भारतीय सर्जनों की उपलब्धियां शेयर की गयीं: डॉ. प्रोबाल नियोगी ने कहा यह उनके लिए अत्यंत गर्व और भावनात्मक क्षण था. वह प्रयागराज और भारत का प्रतिनिधित्व करके रूस जैसे बड़े देश में भारतीय सर्जनों की उपलब्धियों को शेयर कर सके. भारत में शल्य चिकित्सा का अनुभव और दक्षता विश्व स्तर पर सराही जा रही है. यह सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के बीच चिकित्सा अनुसंधान, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक के आदान-प्रदान का नया अध्याय खोलेगा.

यह भी पढ़ें- कानपुर एयरपोर्ट पर 32 मिनट नहीं खुला इंडिगो फ्लाइट का गेट; पैसेंजर्स की जान अटकी

Last Updated : October 26, 2025 at 3:16 PM IST

TAGGED:

MOU TO BE SIGNED IN DECEMBER
PROFESSOR DR PROBAL NIYOGI
SURGICAL SKILLS EXCHANGE MOU
INDIA RUSSIA SURGICAL SKILLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.