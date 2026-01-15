भारत और न्यूजीलैंड की टीम पहुंची इंदौर, 18 जनवरी को सीरीज पर कब्जे को लेकर होगी भिड़ंत

ETV Bharat / state

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में 18 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला. एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की एक झलक पाने बड़ी संख्या में पहुंचे फैन्स.

Published : January 15, 2026 at 9:45 PM IST

इंदौर: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले के लिए गुरुवार की देर शाम इंदौर पहुंच गई हैं. यहां 18 जनवरी को होलकर स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला होगा. एयरपोर्ट पर टीम के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक पहुंचे. रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर फैन्स में भारी उत्साह देखा गया. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों टीमों के खिलाड़ी एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हो गए.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस रोमांचक मुकाबले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. इंदौर में हो रहे मैच के चलते क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. गुरुवार को जैसे ही दोनों टीम इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची तो यहां पहुंचे प्रशंसकों में भारी उत्साह देखा गया.

खिलाड़ियों को देखने पहुंचे फैन्स

एयरपोर्ट पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल और मोहम्मद सिराज की एक झलक पाने के लिए फैन्स बेताब दिखे. प्रशंसकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया. कोच गौतम गंभीर भी टीम के साथ जैसी ही बाहर पहुंचे लोगों ने जमकर उत्साह दिखाया. एयरपोर्ट से सभी खिलाड़ियों को सीधे होटल ले जाया गया. इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर होटल तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

पेंटिंग लेकर पहुंचा प्रशंसक

रोहित और विराट का एक प्रशंसक उनकी बड़ी तस्वीर बनाकर इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचा. हाथों में पकड़े पेटिंग्स को यह प्रशंसक विराट कोहली को देना चाहता था लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते वह नहीं पहुंच सका. पेटिंग लेकर पहुंचे इस फैन्स ने यह पेंटिंग खुद बनाई है.

दोनों टीमों के खिलाड़ी करेंगे अभ्यास

भारत और न्यूजीलैंड की टीम इंदौर पहुंच चुकी हैं और दोनों टीमों के खिलाड़ी होल्कर स्टेडियम में 2 दिन तक प्रेक्टिस करेंगे. इस दौरान सुबह और शाम को अभ्यास सत्र में दोनों टीमें शामिल होंगी. 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत और न्यूजीलैंड 1-1 मैच जीत चुकी हैं.

होल्कर स्टेडियम में नहीं हारी एक भी मैच

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारतीय टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी है. यहां कुल 7 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं और इन सभी मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की है. यहा आखिरी बार 2023 में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला गया था. जिसमें भारत की शानदार जीत हुई थी. इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि सीरीज का आखिरी मैच भारत ही जीतेगी.

