छठ महापर्व को वैश्विक पहचान मिलेगी, यूनेस्को की धरोहर सूची में होगा शामिल, भारत-मॉरीशस आए साथ
भारत की छठ पूजा को मिलेगी विश्व स्तर पर नई पहचान, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कराने की तैयारी. मॉरीशस के साथ मिलकर भारत करेगा बहुराष्ट्रीय नामांकन. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 9:41 PM IST|
Updated : August 5, 2026 at 9:52 PM IST
भोपाल: दीपावली के बाद अब छठ महापर्व को भी वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में भारत ने बड़ा कदम बढ़ाया है. बता दें कि केंद्र सरकार मॉरीशस के साथ मिलकर छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कराने की तैयारी कर रही है. इससे छठ के आध्यात्मिक भाव, सूर्य उपासना की परंपरा, लोकगीतों और सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया में नई पहचान मिलेगी. इसी के साथ भारत सरकार विदेशों में मौजूद अपनी अमूल्य धरोहरों की स्वदेश वापसी के प्रयास भी तेज कर रही है, जिसमें लंदन संग्रहालय में रखी वाग्देवी की प्रतिमा को भारत लाने की पहल भी प्रमुख है.
छठ को मिलेगी विश्व स्तर पर नई पहचान
केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि "यदि छठ महापर्व यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल हो जाता है, तो दुनिया इसके वास्तविक स्वरूप और महत्व से परिचित होगी. लोगों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि छठ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति, सूर्य उपासना, लोकगीतों और सामाजिक सहभागिता का अनूठा संगम है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दीपावली को यूनेस्को की सूची में स्थान मिलने से उसकी वैश्विक पहचान मजबूत हुई है, उसी तरह छठ को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलेगा."
मॉरीशस के साथ मिलकर होगा बहुराष्ट्रीय नामांकन
विवेक अग्रवाल ने बताया कि "भारत अब यूनेस्को में बहुराष्ट्रीय नामांकन की रणनीति पर भी काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी देश को हर वर्ष केवल एक राष्ट्रीय नामांकन का अवसर मिलता है, जबकि भारत की सांस्कृतिक धरोहरों की संख्या बहुत बड़ी है. ऐसे में मॉरीशस जैसे देशों के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय नामांकन किए जाएंगे, जिससे अधिक भारतीय सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच तक पहुंचाने का रास्ता खुलेगा. उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपराएं दक्षिण-पूर्व एशिया सहित कई देशों से जुड़ी हैं और इसी साझी विरासत को आधार बनाकर आगे बढ़ा जाएगा.
छठ महापर्व क्या होती है, भारत में कब होती है
हिंदू पंचांग के अनुसार लोक आस्था का महापर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है. पहला चैत्र महीने में जिसे चैती छठ कहा जाता है. यह छोटे पैमाने पर होता है. दूसरा कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला महापर्व छठ है. यह व्यापक पैमाने पर मनाया जाता है. भारत ही नहीं देश-विदेश में भी लोग छठ महापर्व को मनाते हैं. कार्तिक में मनाया जाने वाला छठ कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से 4 दिनों तक मनाया जाता है. छठ महापर्व को बड़का परब, सूर्य षष्ठी, डाला छठ, डाला पूजा और छेत्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है.
छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाय होता है. दूसरे दिन खरना होता है. तीसरा दिन संध्याकालीन अर्ध्य और चौथे दिन प्रातःकालीन अर्ध्य के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो जाता है.
क्या है नहाय-खाय?
छठ महापर्व का पहला दिन नहाय खाय होता है. इस अवसर पर व्रती दिन में एक ही बार प्रसाद ग्रहण करती हैं. इसमें आम की लकड़ी की आग पर परंपरागत तरीके से खाना पकाया जाता है. इसमें चने की दाल, कद्दू और चावल पकाया जाता है. भोजन पकाने के लिए मिट्टी, कांसा या पीतल के बर्तन का उपयोग किया जाता है. दाल, भात और कद्दू की सब्जी व्रती और उनका परिवार ग्रहण करते हैं. साथ ही इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए दोस्तों और शुभ चिंतकों को आमंत्रित करते हैं.
क्या है खरना?
लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना होता है. रात में व्रती मीठा भात या खीर और विशेष प्रकार की पूड़ी तैयार करती हैं. खीर को अरवा चावल और शक्कर (गुड़) से तैयार किया जाता है. वहीं, पूड़ी को गेहूं के आंटे से तैयार किया जाता है. इसके बाद रात में छठी मैया को खरना का प्रसाद का पूजन कर भोग लगाते हैं. देर रात में घर-परिवार में खरना का प्रसाद वितरित किया जाता है.
संध्याकालीन अर्घ्य
छठ पर्व के तीसरे दिन नदी में छठ व्रती जाते हैं. वहां, मौके पर स्नान कर व्रती पूजन सामग्री से सजे सूप के साथ खड़ी होती हैं. अस्त होते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है. सूर्यास्त के बाद पूजन सामग्री से भरे डाले के साथ घर वापस आ जाते हैं. इसके लिए घाटों को केले के पेड़, फूल-पत्ती, रंगीन झालरों की मदद से सजाया जाता है.
प्रातःकालीन अर्घ्य
छठ महापर्व के अंतिम दिन तड़के सुबह (सूर्यदेव के उदय से पहले) व्रती, घर-परिवार के लोग व अन्य लोग घाट पर छठ का डाला लेकर नदी किनारे पहुंच जाते हैं. सूर्यदेव के उदय से पहले व्रती अर्घ्य देने वाले या पूजन में हिस्सा लेने वाले सभी लोग घाट पर स्नान करते हैं. सूर्यदेव के उदय के साथ-साथ व्रती सूप उठाती हैं और मौके पर मौजूद लोग सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ्य देते हैं. इसके बाद घर पर आकर घर में पूजन कर पारण की परंपरा है.
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वाग्देवी की प्रतिमा की स्वदेश वापसी के लिए तेज हुए प्रयास
केंद्रीय संस्कृति सचिव ने बताया कि लंदन संग्रहालय में मौजूद वाग्देवी की प्रतिमा को भारत वापस लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इस संबंध में संबंधित संस्थानों को पत्र भेजे गए हैं और भारतीय मिशन तथा दूतावासों को भी सक्रिय किया गया है. उन्होंने कहा कि भारत कूटनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर प्रयास कर रहा है ताकि वाग्देवी की प्रतिमा की सम्मानपूर्वक स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जा सके.
650 से अधिक पुरावशेष वापस ला चुका है भारत
विवेक अग्रवाल ने बताया कि विदेशों में अवैध रूप से पहुंची भारतीय पुरातात्विक धरोहरों की वापसी के लिए अभियान लगातार जारी है. भारत विभिन्न देशों के साथ कानूनी सहयोग और राजनयिक माध्यमों से ऐसे पुरावशेषों की पहचान कर उन्हें वापस ला रहा है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से पहले केवल 13 पुरावशेष ही भारत लौट पाए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच 650 से अधिक प्राचीन धरोहरों की स्वदेश वापसी कराई जा चुकी है. हाल ही में भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष, आस्ट्रेलिया और अमेरिका से कई महत्वपूर्ण वस्तुएं भी भारत वापस लाई गई हैं.
ब्रिक्स बैठक में भी उठेगा सांस्कृतिक विरासत का मुद्दा
विवेक अग्रवाल ने कहा कि ब्रिक्स देशों की बैठक में सांस्कृतिक विरासत और विदेशों में मौजूद भारतीय धरोहरों की स्वदेश वापसी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा. वहीं, सऊदी अरब की भागीदारी पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल ब्रिक्स के विभिन्न वर्किंग ग्रुप की बैठकों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हो रहा है, जबकि ईरान सहित अन्य सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधिमंडल बैठक में भाग ले रहे हैं.