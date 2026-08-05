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छठ महापर्व को वैश्विक पहचान मिलेगी, यूनेस्को की धरोहर सूची में होगा शामिल, भारत-मॉरीशस आए साथ

छठ को मिलेगी विश्व स्तर पर नई पहचान ( ETV Bharat )

भोपाल: दीपावली के बाद अब छठ महापर्व को भी वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में भारत ने बड़ा कदम बढ़ाया है. बता दें कि केंद्र सरकार मॉरीशस के साथ मिलकर छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कराने की तैयारी कर रही है. इससे छठ के आध्यात्मिक भाव, सूर्य उपासना की परंपरा, लोकगीतों और सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया में नई पहचान मिलेगी. इसी के साथ भारत सरकार विदेशों में मौजूद अपनी अमूल्य धरोहरों की स्वदेश वापसी के प्रयास भी तेज कर रही है, जिसमें लंदन संग्रहालय में रखी वाग्देवी की प्रतिमा को भारत लाने की पहल भी प्रमुख है. छठ को मिलेगी विश्व स्तर पर नई पहचान केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि "यदि छठ महापर्व यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल हो जाता है, तो दुनिया इसके वास्तविक स्वरूप और महत्व से परिचित होगी. लोगों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि छठ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति, सूर्य उपासना, लोकगीतों और सामाजिक सहभागिता का अनूठा संगम है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दीपावली को यूनेस्को की सूची में स्थान मिलने से उसकी वैश्विक पहचान मजबूत हुई है, उसी तरह छठ को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलेगा." छठ महापर्व को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी (ETV Bharat) मॉरीशस के साथ मिलकर होगा बहुराष्ट्रीय नामांकन विवेक अग्रवाल ने बताया कि "भारत अब यूनेस्को में बहुराष्ट्रीय नामांकन की रणनीति पर भी काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी देश को हर वर्ष केवल एक राष्ट्रीय नामांकन का अवसर मिलता है, जबकि भारत की सांस्कृतिक धरोहरों की संख्या बहुत बड़ी है. ऐसे में मॉरीशस जैसे देशों के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय नामांकन किए जाएंगे, जिससे अधिक भारतीय सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच तक पहुंचाने का रास्ता खुलेगा. उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपराएं दक्षिण-पूर्व एशिया सहित कई देशों से जुड़ी हैं और इसी साझी विरासत को आधार बनाकर आगे बढ़ा जाएगा. छठ महापर्व क्या होती है, भारत में कब होती है हिंदू पंचांग के अनुसार लोक आस्था का महापर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है. पहला चैत्र महीने में जिसे चैती छठ कहा जाता है. यह छोटे पैमाने पर होता है. दूसरा कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला महापर्व छठ है. यह व्यापक पैमाने पर मनाया जाता है. भारत ही नहीं देश-विदेश में भी लोग छठ महापर्व को मनाते हैं. कार्तिक में मनाया जाने वाला छठ कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से 4 दिनों तक मनाया जाता है. छठ महापर्व को बड़का परब, सूर्य षष्ठी, डाला छठ, डाला पूजा और छेत्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है. छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाय होता है. दूसरे दिन खरना होता है. तीसरा दिन संध्याकालीन अर्ध्य और चौथे दिन प्रातःकालीन अर्ध्य के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो जाता है. क्या है नहाय-खाय? छठ महापर्व का पहला दिन नहाय खाय होता है. इस अवसर पर व्रती दिन में एक ही बार प्रसाद ग्रहण करती हैं. इसमें आम की लकड़ी की आग पर परंपरागत तरीके से खाना पकाया जाता है. इसमें चने की दाल, कद्दू और चावल पकाया जाता है. भोजन पकाने के लिए मिट्टी, कांसा या पीतल के बर्तन का उपयोग किया जाता है. दाल, भात और कद्दू की सब्जी व्रती और उनका परिवार ग्रहण करते हैं. साथ ही इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए दोस्तों और शुभ चिंतकों को आमंत्रित करते हैं. भारत की छठ पूजा को मिलेगी विश्व स्तर पर नई पहचान (Source: IANS)