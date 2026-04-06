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कूटनीति और कला का संगम: स्पेन में भारत के राजदूत जयंंत के. ने रंगों से गढ़ी वैश्विक पहचान, जानें कैसे हुई शुरुआत

स्पेन में भारत के राजदूत जयंंत के. ( ETV Bharat )