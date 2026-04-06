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कूटनीति और कला का संगम: स्पेन में भारत के राजदूत जयंंत के. ने रंगों से गढ़ी वैश्विक पहचान, जानें कैसे हुई शुरुआत

अपनी हॉबी को काम के साथ अलग स्तर पर ले जा पाना आसान काम नहीं होता. जानिए जयंंत के. बारे में जो ऐसा कर रहे..

स्पेन में भारत के राजदूत जयंंत के.
स्पेन में भारत के राजदूत जयंंत के. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 6, 2026 at 9:01 PM IST

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Updated : April 6, 2026 at 9:08 PM IST

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नई दिल्ली: कूटनीति आमतौर पर बैठकों, समझौतों व रणनीतिक संवाद तक सीमित मानी जाती है, लेकिन भारत के एक आईएफएस अधिकारी और स्पेन में एंबेसेडर जयंंत के. इस परंपरागत धारणा को तोड़ते हुए कला के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नया आयाम दे रहे हैं. करीब तीन दशक से अधिक समय से कूटनीतिक सेवा में सक्रिय जयंंत के न सिर्फ देशों के बीच रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अपनी पेंटिंग्स के जरिए भारत की सांस्कृतिक आत्मा को भी वैश्विक मंच तक पहुंचा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि उनके लिए कूटनीति पेशा है, संगीत उनका जुनून और पेंटिंग उनके जीवन जीने का तरीका है. पिछले 35 वर्षों से वे बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के लगातार पेंटिंग्स बना रहे हैं और अपनी एक अलग शैली विकसित कर चुके हैं. उनकी कला किसी तय संदेश के साथ शुरू नहीं होती, बल्कि वह उन भावनाओं व अनुभवों से जन्म लेती है जो उनके दिल को छू जाते हैं. यही कारण है कि उनकी पेंटिंग्स में प्रकृति, आध्यात्म, संगीत व मानवीय अभिव्यक्तियों का बहुत ही गहरा प्रभाव दिखाई देता है.

राजदूत जयंंत के. ने बताया अपना सफर (ETV Bharat)

'रशियन सोल' थीम पर प्रदर्शनी लगाई: एक राजनयिक के रूप में दुनिया के कई देशों जैसे रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, स्पेन और इंडोनेशिया में कार्य करते हुए जयंत के. ने अपनी कला को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि मॉस्को में उन्होंने 'रशियन सोल' थीम पर प्रदर्शनी लगाई, जबकि जकार्ता व अन्य स्थानों पर भारतीय संस्कृति पर आधारित चित्रों को प्रदर्शित किया था. खास बात यह रही कि विदेशी दर्शकों ने भारतीय संस्कृति से जुड़े उनके कार्यों को बेहद पसंद किया जो भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर का प्रतीक माना जा सकता है.

पुल का काम करती है संस्कृति: उन्होंने कहा कि आज के दौर में कूटनीति सिर्फ सरकारों के बीच नहीं, बल्कि लोगों के बीच संवाद का माध्यम बन चुकी है. ऐसे में कला और संस्कृति एक महत्वपूर्ण पुल का काम करती हैं. उनके मुताबिक जब कोई कलाकार अपनी कला के जरिए दूसरे देश के लोगों से जुड़ता है तो संवाद आसान हो जाता है. साथ ही आपसी समझ भी बेहतर होती है. यही कारण है कि उनकी प्रदर्शनी में कई देशों के वरिष्ठ नेता व सांस्कृतिक हस्तियां शामिल होती रही हैं.

कूटनीति के रास्ते पर विश्वास करता है भारत: उन्होंने आगे कहा कि भारत लगातार अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत कर रहा है. भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है और कई देश इस विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं. भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर संतुलित व जिम्मेदार भूमिका निभा रहा है. वहीं वैश्विक संघर्षों के बीच भारत की नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत हमेशा संवाद व कूटनीति के रास्ते पर विश्वास करता है. भारत की सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक विकास व वैश्विक सोच उसे विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं. उनकी कहानी ये साबित करती है कि कूटनीति सिर्फ नीतियों व वार्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, संस्कृति और रचनात्मकता का भी हिस्सा है.

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Last Updated : April 6, 2026 at 9:08 PM IST

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