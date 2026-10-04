उत्तराखंड में 8 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन का विशाल प्रदर्शन, होगी मुख्य चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी की मांग
इंडिया अलायंस 8 अक्टूबर को देहरादून में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करेगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 4, 2026 at 12:27 PM IST
देहरादून: कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक हुई. बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर से जुड़े ज्वलंत विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया.
बैठक के बाद गणेश गोदियाल ने बताया कि, देश के तमाम राजनीतिक दल वर्तमान परिस्थितियों में पिछले 4 से 5 सालों से विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर वोट काटने की प्रक्रिया को लेकर सरकार के खिलाफ लाम बंद है. आज इंडिया गठबंधन दलों के तमाम सहयोगियों के साथ एक बैठक हुई है. इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों का कहना है कि अनैतिक तरीके से मतदाता सूची से नामों को काटकर गैर वाजिब लोगों के नामों को जोड़ना संविधान की भावना के खिलाफ है. इसलिए सभी ने संकल्प लिया है कि केंद्र सरकार को इस काम को नहीं करने देंगे.
उन्होंने कहा कि, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दलों का यह संकल्प तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार इन अनैतिक कामों से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने बताया कि, सभी ने इस संबंध में अपने विचार साझा किए, सभी प्रतिनिधियों के विचार बहुत महत्वपूर्ण रहे.
इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल इस संघर्ष में साथ हैं और इस दिशा में हम लोग और आगे बढ़ेंगे. इसके साथ ही 'लोकतंत्र बचाओ-वोट बचाओ' अभियान के तहत इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर 8 अक्टूबर को मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं. देहरादून में गांधी पार्क से यह मार्च निकाला जाएगा. विरोध प्रदर्शन के दौरान इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी की मांग प्रमुखता से उठाने जा रहा है.
-गणेश गोदियाल, कांग्रेस अध्यक्ष, उत्तराखंड-
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