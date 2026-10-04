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उत्तराखंड में 8 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन का विशाल प्रदर्शन, होगी मुख्य चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी की मांग

उत्तराखंड में 8 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन का विशाल प्रदर्शन ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक हुई. बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर से जुड़े ज्वलंत विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया.