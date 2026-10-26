दिल्ली में महारैली : पंचायत चुनाव के बीच राजस्थान कांग्रेस की अग्नि परीक्षा, 1 लाख की भीड़ के टारगेट ने बढ़ाई टेंशन
केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस को एक लाख कार्यकर्ताओं की भीड़ ले जाने का टारगेट दिया. सभी नेताओं की दिल्ली बॉर्डर पर होगी मॉनिटरिंग.
Published : October 26, 2026 at 12:58 PM IST
जयपुर: प्रदेश में चार चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला में प्रस्तावित वोट बचाओ देश बचाओ महारैली ने प्रदेश कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है. महारैली के लिए प्रदेश कांग्रेस को पार्टी हाईकमान की ओर से एक लाख लोगों के भीड़ दिल्ली ले जाने का टारगेट दिया गया है. रविवार को रैली की तैयारियों की समीक्षा के लिए जयपुर आए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित बैठक में पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी में पीसीसी को एक लाख लोगों की भीड़ दिल्ली ले जाने का टारगेट दिया है.
पहले यह टारगेट 50 हजार का था, लेकिन अब एक लाख का टारगेट दिए जाने से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं में खलबली मची हुई है. पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि पंचायत चुनाव के बीच आखिर एक लाख कार्यकर्ताओं को दिल्ली कैसे लेकर जाया जाएगा? यह ऐसा पहला मौका है जब किसी भी राष्ट्रीय रैली के लिए प्रदेश कांग्रेस को एक लाख लोगों की भीड़ का टारगेट दिया गया है. रविवार रात से ही इस मामले को लेकर कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा भी खूब है.
पार्टी के जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं को दिल्ली लेकर के जाना किसी भी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक संसाधन झोंकने पड़ेंगे. वहीं, दूसरी तरफ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और स्थानीय नेता पंचायत चुनाव में व्यस्त हैं. ऐसे में अगर कार्यकर्ता चुनाव छोड़कर दिल्ली कूच करेंगे तो इससे चुनाव और प्रचार दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
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जयपुर सहित कई जिलों को दस-दस हजार का टारगेट : इधर पार्टी हाईकमान की ओर से एक लाख लोगों की भीड़ का टारगेट तय होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक सर्कुलर जारी कर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, विधायकों और सांसदों पर भीड़ ले जाने का टारगेट तय कर दिया है. जयपुर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, करौली, जयपुर ग्रामीण सहित कई जिलों को दस-दस हजार की भीड़ का टारगेट दिया गया है. तमाम भीड़ जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद, विधानसभा प्रत्याशी और लोकसभा प्रत्याशी को करनी होगी.
कौन कितनी भीड़ लेकर आएगा, चेक पोस्ट पर होगी निगरानी : इधर दिलचस्प यह भी है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस बार नेताओं और जिलाध्यक्षों पर पार्टी हाईकमान की खास नजर रहेगी. कौन नेता कितनी भीड़ लेकर दिल्ली जाएगा, बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी. राजस्थान से दिल्ली जाने वाले इलाकों जैसे भरतपुर, कोटपूतली बहरोड, झुंझुनू नीमराना, रेवाड़ी, शाहजहांपुर नीमकाथाना जैसे चेक पोस्ट बनाकर वहां पर नेताओं की भीड़ दर्ज की जाएगी.
राहुल गांधी तक जाएगी रिपोर्ट : इधर दिलचस्प यह भी है कि राहुल गांधी भी नेताओं की भीड़ पर नजर रखेंगे. कौन नेता कितनी भीड़ लेकर के आएगा, उसकी रिपोर्ट स्वयं राहुल गांधी के पास जाएगी. भीड़ के आधार पर ही नेताओं की परफॉर्मेंस भी तय होगी.
इसलिए दिया है एक लाख की भीड़ का टारगेट : वहीं, पार्टी गलियारों में चर्चा है कि राजस्थान और हरियाणा दो ही ऐसे राज्य हैं, जिनको एक-एक लाख की भीड़ का टारगेट दिया गया है. इसके पीछे वजह यह है कि राजस्थान के कई जिले दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए हैं. इनमें भरतपुर अलवर कोटपूतली बहरोड है. इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, दौसा, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर से दिल्ली की दूरी महज 3 से 4 घंटे की है.
पार्टी हाईकमान के आदेश की पालना होगी : इस मामले को लेकर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि पार्टी हाईकमान ने जो एक लाख का टारगेट दिया है उसे पूरा करेंगे. पार्टी हाईकमान को हमसे उम्मीदें हैं. 1 लाख लोगों की भीड़ का टारगेट पूरा करने के लिए तमाम जिलों में ब्लॉक, जिला, मंडल स्तर पर बैठकें हो रही हैं. तमाम जिलों के प्रभारी और विधानसभा कोऑर्डिनेटर बैठकर ले रहे हैं.
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जहां तक पंचायत चुनाव की बात है तो 30 नवंबर तक पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव संपन्न हो जाएंगे ऐसे में जिन जिलों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे वहां से भी काफी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे. स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि दिल्ली जाने वाले तमाम बॉर्डर इलाकों पर बाकायदा चेक पोस्ट बनाई जाएगी. वीडियोग्राफी की जाएगी और कौन नेता कितनी भीड़ लेकर दिल्ली जा रहा है उसकी गाड़ी नंबर कार्यकर्ताओं की संख्या भी नोट की जाएगी. रैली को लेकर राजस्थान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह है.