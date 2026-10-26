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दिल्ली में महारैली : पंचायत चुनाव के बीच राजस्थान कांग्रेस की अग्नि परीक्षा, 1 लाख की भीड़ के टारगेट ने बढ़ाई टेंशन

प्रमुख नेताओं की बैठक लेते हुए केसी वेणुगोपाल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में चार चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला में प्रस्तावित वोट बचाओ देश बचाओ महारैली ने प्रदेश कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है. महारैली के लिए प्रदेश कांग्रेस को पार्टी हाईकमान की ओर से एक लाख लोगों के भीड़ दिल्ली ले जाने का टारगेट दिया गया है. रविवार को रैली की तैयारियों की समीक्षा के लिए जयपुर आए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित बैठक में पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी में पीसीसी को एक लाख लोगों की भीड़ दिल्ली ले जाने का टारगेट दिया है.

पहले यह टारगेट 50 हजार का था, लेकिन अब एक लाख का टारगेट दिए जाने से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं में खलबली मची हुई है. पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि पंचायत चुनाव के बीच आखिर एक लाख कार्यकर्ताओं को दिल्ली कैसे लेकर जाया जाएगा? यह ऐसा पहला मौका है जब किसी भी राष्ट्रीय रैली के लिए प्रदेश कांग्रेस को एक लाख लोगों की भीड़ का टारगेट दिया गया है. रविवार रात से ही इस मामले को लेकर कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा भी खूब है.

पार्टी के जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं को दिल्ली लेकर के जाना किसी भी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक संसाधन झोंकने पड़ेंगे. वहीं, दूसरी तरफ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और स्थानीय नेता पंचायत चुनाव में व्यस्त हैं. ऐसे में अगर कार्यकर्ता चुनाव छोड़कर दिल्ली कूच करेंगे तो इससे चुनाव और प्रचार दोनों प्रभावित हो सकते हैं. पढ़ें : केसी वेणुगोपाल का बड़ा दावा : 1 नवंबर को दिल्ली महारैली में राजस्थान से जाएंगे 1 लाख कार्यकर्ता जयपुर सहित कई जिलों को दस-दस हजार का टारगेट : इधर पार्टी हाईकमान की ओर से एक लाख लोगों की भीड़ का टारगेट तय होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक सर्कुलर जारी कर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, विधायकों और सांसदों पर भीड़ ले जाने का टारगेट तय कर दिया है. जयपुर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, करौली, जयपुर ग्रामीण सहित कई जिलों को दस-दस हजार की भीड़ का टारगेट दिया गया है. तमाम भीड़ जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद, विधानसभा प्रत्याशी और लोकसभा प्रत्याशी को करनी होगी. कौन कितनी भीड़ लेकर आएगा, चेक पोस्ट पर होगी निगरानी : इधर दिलचस्प यह भी है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस बार नेताओं और जिलाध्यक्षों पर पार्टी हाईकमान की खास नजर रहेगी. कौन नेता कितनी भीड़ लेकर दिल्ली जाएगा, बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी. राजस्थान से दिल्ली जाने वाले इलाकों जैसे भरतपुर, कोटपूतली बहरोड, झुंझुनू नीमराना, रेवाड़ी, शाहजहांपुर नीमकाथाना जैसे चेक पोस्ट बनाकर वहां पर नेताओं की भीड़ दर्ज की जाएगी.