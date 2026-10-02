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इंडिया गठबंधन का देशव्यापी आंदोलन, SIR में गड़बड़ी दूर करने समेत चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग

SIR और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर इंडिया गठबंधन क्रमबद्ध आंदोलन करेगा.

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इंडिया गठबंधन का देशव्यापी आंदोलन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2026 at 5:27 PM IST

3 Min Read
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महासमुंद : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर इंडिया गठबंधन ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है.गठबंधन के मुताबिक 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन, पदयात्राएं और जिलाधिकारी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे.

दिल्ली में बैठक के बाद हुआ निर्णय

महासमुंद के खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश ने बताया कि 30 सितंबर को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गठबंधन की करीब तीन घंटे बैठक चली. जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव सहित विपक्षी दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए. बैठक में चुनाव आयोग की भूमिका, मतदाता सूचियों में कथित विसंगतियों और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई.

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन की तैयार हुई रुपरेखा

गठबंधन के निर्णय के अनुसार 2 से 8 अक्टूबर तक देश भर में चरणबद्ध आंदोलन के तहत जिला स्तर पर मार्च किया जाएगा. जो डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, महात्मा गांधी की प्रतिमा एवं जिला कलेक्टोरेट कार्यालय तक जाएगा. निर्धारित स्थल पर राष्ट्रगान के बाद संविधान के अनुच्छेद 326 का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा. कार्यक्रम के अंत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन भी किया जाएगा.

कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. साथ ही मतदाता सूची से एसआईआर के दौरान हटाए गए नामों को सार्वजनिक करने, प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और चुनाव में बैलेट पेपर या व्हीव्हीपेड की 100 प्रतिशत पर्चियों के मिलान की मांग की गई है- द्वारिकाधीश यादव, विधायक खल्लारी

जिले में काटे गये 92 हजार से अधिक नाम

विधायक द्वारिकाधीश ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में हालिया एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 19 लाख मतदाताओं के नाम स्थान परिवर्तन एवं अनुपस्थित होने के आधार पर हटाए गए हैं. यदि महासमुंद जिला की बात करें तो यहां से कुल 92 हजार 700 मतदाताओं के नाम हटाए गए. जिसमें महासमुंद विधानसभा से 28397, खल्लारी से 20033, बसना से 21752 और सरायपाली विधानसभा से 22518 मतदाताओं के नाम काटे गए.मतदाता सूची की शुद्धता और प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता है.पार्टी ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है.

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