I.N.D.I.A. गठबंधन मार्च: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का अलर्ट, संसद मार्ग-जंतर मंतर जाने से बचें; जाने किन मार्गों पर रहेगा असर
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.
Published : October 6, 2026 at 9:38 AM IST
नई दिल्ली: एसआईआर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार, 6 अक्टूबर को नई दिल्ली जिले के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. विशेष यातायात व्यवस्था के तहत सुबह 8 बजे से कई प्रमुख मार्गों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा. जरूरत के अनुसार डायवर्जन लागू रहेगा. पुलिस ने वाहन चालकों व राहगीरों को प्रभावित इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने, यात्रा की पहले से योजना बनाने व अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है.
इन प्रमुख मार्गों पर रहेगा असर
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार कनॉट प्लेस से पटेल चौक और संसद मार्ग की ओर जाने वाले रास्तों, पटेल चौक से जीपीओ, विंडसर प्लेस से जीपीओ, अशोक रोड, जंतर-मंतर रोड और इनसे जुड़ी सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है. इन मार्गों पर बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन व जाम की स्थिति बनने की आशंका है. ऐसे में संसद मार्ग, जंतर-मंतर और आसपास के सरकारी कार्यालयों की ओर जाने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
🚨 TRAFFIC ADVISORY | 6 OCTOBER 2026 In view of special traffic arrangements in New Delhi District, traffic will be regulated/diverted from 0800 hrs onwards at/around: 📍 Connaught Place–Patel Chowk–Parliament Street 📍 Patel Chowk–GPO 📍 Windsor Place–GPO 📍 Ashoka Road 📍 Jantar Mantar Road & adjoining areas ⚠️ Commuters are advised to: Avoid unnecessary travel through affected areas. Expect diversions, barricading and congestion. Plan journeys in advance and allow extra travel time. Prefer Metro/public transport wherever feasible. Follow traffic personnel and signage. Avoid stopping/parking near restricted areas. Please cooperate with Delhi Traffic Police and plan your journey accordingly. 📲 For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: WEBSITE: https://t.co/8CZTflQ8x7 FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 6, 2026
घर से निकलने से पहले बनाएं वैकल्पिक योजना
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे प्रभावित सड़कों से गुजरने से बचें. अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें. व्यस्त समय में अतिरिक्त यात्रा समय लेकर चलें. जहां संभव हो, निजी वाहनों के बजाय मेट्रो व सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, जिससे ट्रैफिक के दबाव से बचा जा सके.
बैरिकेडिंग के पास पार्किंग से बचें
पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात कर्मियों के निर्देशों व सड़क पर लगे संकेतों का पालन करने की अपील की है. सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों के आसपास वाहन रोकने या पार्क करने से बचने को कहा गया है. इसके साथ ही, एंबुलेंस समेत आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता खुला रखने की हिदायत दी गई है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले यातायात की ताजा जानकारी प्राप्त करें. पुलिस के साथ सहयोग करें. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं, जिससे उन्हें अनावश्यक देरी व परेशानी का सामना न करना पड़े.
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