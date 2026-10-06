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I.N.D.I.A. गठबंधन मार्च: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का अलर्ट, संसद मार्ग-जंतर मंतर जाने से बचें; जाने किन मार्गों पर रहेगा असर

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: एसआईआर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार, 6 अक्टूबर को नई दिल्ली जिले के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. विशेष यातायात व्यवस्था के तहत सुबह 8 बजे से कई प्रमुख मार्गों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा. जरूरत के अनुसार डायवर्जन लागू रहेगा. पुलिस ने वाहन चालकों व राहगीरों को प्रभावित इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने, यात्रा की पहले से योजना बनाने व अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है.