अंकिता भंडारी हत्याकांड, 8 फरवरी की महापंचायत में हिस्सा लेगा इंडिया गठबंधन, CBI जांच को बताय ढकोसला
उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रेस वार्ता की. और अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा उठाया था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 5, 2026 at 5:55 PM IST
देहरादून: इंडिया गठबंधन (Indian National Developmental Inclusive Alliance) के नेताओं ने एक स्वर में अंकिता भंडारी हत्याकांड की वर्तमान समय में चल रही सीबीआई जांच को पूरी तरह से नकराते हुए ढकोसला करार दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि यह जांच केवल वीआईपी को बचाने के लिए की जा रही है. इसलिए इंडिया गठबंधन इस जांच को पूरी तरह से खारिज करता है.
आज पांच फरवरी गुरुवार को उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की. इस दौरान सभी नेताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच को सिरे से नकारा है.
हरीश रावत का कहना है कि अंकिता मामले में नए खुलासे के बाद जन दबाव में राज्य सरकार के आग्रह पर सीबीआई इंक्वारी किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन इंडिया गठबंधन का स्पष्ट मानना है कि यह जांच पूरी तरह से ढकोसला है.
उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी मामले में एफआईआर महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. यह एफआईआर किसकी कंप्लेंट में की जा रही है, वह एक महत्वपूर्ण बिंदु है. अंकिता केस मे जिस शिकायतकर्ता की शिकायत पर एफआईआर को आधार बनाकर जो जांच की जा रही है, वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कंप्लेंट (सरकार द्वारा प्रायोजित शिकायत) है.
हरीश रावत ने साफ किया है कि इस मामले से संबंधित विभिन्न पहलू सामने आए हैं और इसमें सीबीआई जांच का आधार जिस कंप्लेंट को बनाया गया है और वह कंप्लेंट किसी अन्य व्यक्ति की ओर से की गई है, उसे इंडिया गठबंधन किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं करता है.
हरीश रावत का कहना है कि अगर शिकायतकर्ता अंकिता के मां-बाप हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष किया, जब उनके भाई, रिश्तेदार, अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले लोग मौजूद हैं, उनकी जगह गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कंप्लेंट के आधार पर सीबीआई जांच कराई जा रही है, उस जांच को इंडिया गठबंधन पूरी तरह से रिजेक्ट करता है.
हरीश रावत ने कहा कि इन्हीं सबके खिलाफ आगामी 8 तारीख को होने जा रही महापंचायत का हिस्सा इंडिया गठबंधन भी बनने जा रहा है. वहीं भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि जिस तरह अंकिता केस मे संदिग्ध रूप से जिस व्यक्ति को प्रवेश कराकर शिकायतकर्ता बनाया गया है, उस व्यक्ति का अंकिता के परिवार से कोई लेना-देना नहीं है, न तो वह व्यक्ति पीड़ित है, और ना ही पक्षकार है. उसको यदि शिकायतकर्ता बनाया गया है तो फिर से सरकार की कोशिश सीबीआई जांच के जरिए वीआईपी को बचाने की है. उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराये जाने की मांग उठाई है.
