इंडिया AI समिट 2026: हाईटेक सुरक्षा कवच में भारत मंडपम, दिल्ली पुलिस और NDMC की संयुक्त तैयारी पूरी

दिल्ली में इंडिया एआई समिट 2026 के कारण भारत मंडपम और उसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा.

इंडिया एआई समिट 2026
इंडिया एआई समिट 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 14, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी में 16 फरवरी से शुरू हो रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन भारत मंडपम में आयोजित होगा, जहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति-निर्माता भाग लेंगे. समिट को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस और न्यू दिल्ली मुनिसिपाल काउंसिल (एनडीएमसी) ने संयुक्त रणनीति तैयार की है. यह समिट 20 फरवरी तक होगा.

दिल्ली पुलिस के संयुक्त सीपी दीपक पुरोहित ने बताया कि सेफ सिटी परियोजना के तहत संचालित कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस (सी-4आई) सिस्टम के माध्यम से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है. पालिका केंद्र स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से प्रमुख स्थलों पर नजर रखी जा रही है. उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित तकनीक के जरिए कैमरों और सेंसर की मदद से दिल्ली की गतिविधियों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है. इससे ट्रैफिक, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर त्वरित निर्णय लेना संभव हो पा रहा है.

इंडिया एआई समिट 2026 (ETV Bharat)

फेशियल रिकॉग्निशन और स्मार्ट कैमरों की भूमिका: उन्होंने बताया कि समिट स्थल और आसपास के इलाकों में लगे स्मार्ट कैमरों में एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर सक्रिय किया गया है. यह कैमरे बिना मानव हस्तक्षेप के संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में सक्षम हैं. यह तकनीक भीड़ में असामान्य व्यवहार, ट्रैफिक उल्लंघन और सुरक्षा जोखिमों को खुद चिह्नित कर कंट्रोल रूम तक अलर्ट भेजती है. इससे प्रतिक्रिया समय कम होता है और संभावित खतरों को पहले ही नियंत्रित किया जा सकता है.

कुलजीत सिंह चहल, उपाध्यक्ष, NDMC (ETV Bharat)

दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी का तालमेल: समिट के दौरान दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी के बीच समन्वय को और मजबूत किया गया है. सिविक मुद्दों जैसे सड़क, लाइटिंग, स्वच्छता या जलभराव को एनडीएमसी के कंट्रोल रूम तक तुरंत पहुंचाया जाएगा, जबकि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों को पुलिस कंट्रोल रूम में फ्लैग किया जाएगा. दोनों एजेंसियों के बीच संयुक्त स्टाफ तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. अधिकारियों का कहना है कि इस मॉडल से न केवल सुरक्षा बल्कि यातायात और नागरिक सुविधाओं का संचालन भी सुचारु रहेगा.

ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन पर विशेष फोकस: भारत मंडपम और उसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा. एआई सिस्टम के जरिए ट्रैफिक फ्लो का विश्लेषण कर आवश्यकतानुसार मार्गों में बदलाव किया जाएगा. भीड़ नियंत्रण के लिए अलग-अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट निर्धारित किए जाएंगे. सुरक्षा कर्मियों के साथ-साथ तकनीकी टीम भी लगातार मॉनिटरिंग में जुटी रहेगी.

दीपक पुरोहित ने बताया कि एनडीएमसी उपाध्यक्ष के नेतृत्व में की जा रही तैयारियों के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि एआई समिट तकनीक-संचालित सुरक्षा का उदाहरण बने. अधिकारियों का दावा है कि दिल्ली में पहली बार इतने बड़े स्तर पर एआई आधारित सुरक्षा तंत्र का एकीकृत उपयोग किया जा रहा है. समिट के दौरान राजधानी पूरी तरह हाईटेक सुरक्षा कवच में रहेगी. पुलिस और नगर परिषद के संयुक्त प्रयासों से यह आयोजन न केवल सुरक्षित बल्कि सुव्यवस्थित और सफल बनाने की दिशा में अंतिम चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

