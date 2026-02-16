ETV Bharat / state

राजधानी दिल्ली में सुरक्षा का 'महाजाल': AI कैमरों व एंटी-ड्रोन सिस्टम के पहरे में 'इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट

नई दिल्ली: 16 फरवरी से राजधानी में शुरू हो रहे पांच दिवसीय इंडिया-एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली एक अभेद्य किले में तब्दील हो गई है. 20 फरवरी तक चलने वाले इस वैश्विक आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही हाईटेक है. इस आयोजन के केंद्र भारत मंडपम की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक रक्षा प्रणालियों का बड़े पैमाने पर तालमेल देखने को मिल रहा है.

आसमान से जमीन तक त्रिस्तरीय सुरक्षा: हवाई खतरों को विफल करने के लिए भारत मंडपम परिसर में 5 एंटी-ड्रोन सिस्टम व 4 एयर डिफेंस गन तैनात की गई हैं. ये प्रणाली किसी भी संदिग्ध यूएवी या ड्रोन को पलक झपकते ही निष्क्रिय करने में सक्षम है. जमीन पर सुरक्षा का जिम्मा देश की सबसे प्रशिक्षित सुरक्षा एजेंसियों के पास है, जिनमें NSG (ब्लैक कैट कमांडो) किसी भी 'डेंजर सिचुएशन' या आतंकी हमले से निपटने के लिए तैनात रहेंगे. प्रधानमंत्री और वैश्विक वीवीआईपी की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व एसपीजी के पास है. इसके साथ ही CISF, BSF, CRPF और ITBP की टुकड़ियां बाहरी घेरे की निगरानी कर रही हैं. दिल्ली पुलिस के 10,000 से अधिक जवान, 450 वायरलेस सेट व 4,000 लाइट बार्स के साथ सड़कों पर मुस्तैद हैं. ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये आयोजन न सिर्फ तकनीक का प्रदर्शन है, बल्कि भारत की सुरक्षा तैयारियों की नई मिसाल भी है.

AI और डिजिटल निगरानी का 'स्मार्ट' प्रयोग: इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत AI-आधारित निगरानी है. पूरे क्षेत्र को 10 जोन व 22 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसकी निगरानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए की जा रही है. AI कैमरे भीड़ के व्यवहार, लावारिस वस्तुओं व संदिग्ध गतिविधियों का रियल-टाइम विश्लेषण कर रहे हैं. एनडीएमसी की बिल्डिंग में सुरक्षा का कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है.

QR कोड एंट्री: मेहमानों की एंट्री केवल डिजिटल पास व क्यूआर कोड स्कैनिंग के बाद ही संभव होगी.

GPS ट्रैकिंग: सफाई व आवश्यक सेवाओं में लगी गाड़ियों में GPS लगाए गए हैं, जिससे वे अपने तय रूट से बाहर न जा सकें.

VVIP मूवमेंट के लिए विशेष इंतजाम: दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों व प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं.