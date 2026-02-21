इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 संपन्न, तकनीक के महाकुंभ में दिखी भविष्य की बदलती तस्वीर
इंडिया AI इम्पैक्ट समिट शनिवार को हो रहा समापन, शुक्रवार को हुई घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त,क्यूआर कोड से एंट्री
Published : February 21, 2026 at 4:52 PM IST
नई दिल्ली: भारत मंडपम में आयोजित पांच दिवसीय 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' का शनिवार को समापन हुआ. समिट के आखिरी दिन लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था. हालांकि, बीते शुक्रवार को हुई घटना के बाद शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. मुख्य द्वार पर आज सामान्य जांच के बाद, हॉल के अंदर प्रवेश करने वाले आगंतुकों का क्यूआर कोड को स्कैनिंग से गुजरना पड़ा. हॉल के बाहर सीआरपीएफ के जवानों की मुस्तैदी के बीच आगंतुकों ने एआई के उन आविष्कारों को देखा जो आने वाले समय में भारत की तस्वीर बदलने वाले हैं.
स्वास्थ्य और शिक्षा में एआई की नई छलांग:
समिट में पहुंचीं साइंस टीचर अनीशा ग्रोवर ने चिकित्सा के क्षेत्र में एआई की प्रगति को देखा. उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटा सा डिवाइस महज कुछ सेकंड में रेटिना स्कैन कर डायबिटीज और ग्लूकोमा के प्रभाव का सटीक आकलन कर सकता है. अनीशा ने बताया कि "बिहार जैसे क्षेत्रों से निकलकर आ रहे एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम, जो सीबीएसई पाठ्यक्रम को छोटे से कमरे में समेट दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब शिक्षा महंगी नहीं, बल्कि सुलभ और स्मार्ट हो रही है."
उत्तर-पूर्वी भाषाओं के लिए एआई एप्लिकेशन किया जा रहा विकसित :
उन्होंने बताया कि 'बोर्न लाइव प्राइवेट लिमिटेड' के माध्यम से उत्तर-पूर्वी भाषाओं के लिए एआई एप्लिकेशन विकसित कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि "अपनी स्वदेशी तकनीक को इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करना गौरव की बात है. लोगों से मिली प्रशंसा हमें अपनी भाषाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए और अधिक उत्साहित कर रही है."