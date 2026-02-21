ETV Bharat / state

​इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 संपन्न, तकनीक के महाकुंभ में दिखी भविष्य की बदलती तस्वीर

​इंडिया AI इम्पैक्ट समिट शनिवार को हो रहा समापन, शुक्रवार को हुई घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त,क्यूआर कोड से एंट्री

​कड़ी सुरक्षा के बीच तकनीकी उत्सव AI इम्पैक्ट समिट 2026 संपन्न
​कड़ी सुरक्षा के बीच तकनीकी उत्सव AI इम्पैक्ट समिट 2026 संपन्न (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 21, 2026 at 4:52 PM IST

नई दिल्ली: भारत मंडपम में आयोजित पांच दिवसीय 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' का शनिवार को समापन हुआ. समिट के आखिरी दिन लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था. हालांकि, बीते शुक्रवार को हुई घटना के बाद शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. मुख्य द्वार पर आज सामान्य जांच के बाद, हॉल के अंदर प्रवेश करने वाले आगंतुकों का क्यूआर कोड को स्कैनिंग से गुजरना पड़ा. हॉल के बाहर सीआरपीएफ के जवानों की मुस्तैदी के बीच आगंतुकों ने एआई के उन आविष्कारों को देखा जो आने वाले समय में भारत की तस्वीर बदलने वाले हैं.

स्वास्थ्य और शिक्षा में एआई की नई छलांग:

​समिट में पहुंचीं साइंस टीचर अनीशा ग्रोवर ने चिकित्सा के क्षेत्र में एआई की प्रगति को देखा. उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटा सा डिवाइस महज कुछ सेकंड में रेटिना स्कैन कर डायबिटीज और ग्लूकोमा के प्रभाव का सटीक आकलन कर सकता है. अनीशा ने बताया कि "बिहार जैसे क्षेत्रों से निकलकर आ रहे एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम, जो सीबीएसई पाठ्यक्रम को छोटे से कमरे में समेट दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब शिक्षा महंगी नहीं, बल्कि सुलभ और स्मार्ट हो रही है."

कड़ी सुरक्षा के बीच तकनीकी उत्सव AI इम्पैक्ट समिट 2026 संपन्न (ETV Bharat)
​डेटा और क्वांटम कम्प्यूटिंग का भविष्य:
दिल्ली के एक डेटा इंजीनियर पंकज ने समिट को भारत की तकनीकी क्षमता का पैमाना बताया. उन्होंने आईबीएम के 'क्वांटम कम्प्यूटिंग' स्टॉल को देखा. पंकज ने बताया कि भारत जिस गति से डेटा तैयार कर रहा है, उसे प्रोसेस करने के लिए क्वांटम एआई जरूरी है. उन्होंने 'एजेंट एआई' पर कहा कि लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में यह तकनीक करियर और उद्योग दोनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी.
​कड़ी सुरक्षा के बीच तकनीकी उत्सव संपन्न
​कड़ी सुरक्षा के बीच तकनीकी उत्सव संपन्न (ETV Bharat)
स्टार्टअप्स और रोबोटिक्स में स्वदेशी तकनीक:

सम्मेलन में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन ने भी सबका ध्यान खींचा. तेज प्रकाश ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे भारतीय कंपनियां एआई को हर उपकरण में इनबिल्ट कर रही हैं, जिससे भविष्य में कम मेहनत और कम संसाधनों के साथ जटिल काम पूरे किए जा सकेंगे. वहीं, असम से आए काव्यानील डालोदार ने समिट को एक राष्ट्रीय मंच के रूप में सराहा.
AI इम्पैक्ट समिट में आगंतुकों का क्यूआर कोड को स्कैनिंग से गुजरना पड़ा
AI इम्पैक्ट समिट में आगंतुकों का क्यूआर कोड को स्कैनिंग से गुजरना पड़ा (ETV Bharat)

उत्तर-पूर्वी भाषाओं के लिए एआई एप्लिकेशन किया जा रहा विकसित :

उन्होंने बताया कि 'बोर्न लाइव प्राइवेट लिमिटेड' के माध्यम से उत्तर-पूर्वी भाषाओं के लिए एआई एप्लिकेशन विकसित कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि "अपनी स्वदेशी तकनीक को इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करना गौरव की बात है. लोगों से मिली प्रशंसा हमें अपनी भाषाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए और अधिक उत्साहित कर रही है."

​इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 संपन्न
​इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 संपन्न (ETV Bharat)
​कड़ी सुरक्षा के बीच तकनीकी उत्सव संपन्न:
समिट के अंतिम दिन सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे. भारत मंडपम परिसर के हर गेट और हॉल के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे. शुक्रवार की घटना के मद्देनजर सुरक्षा जांच की प्रक्रिया को बढ़ाया गया था, ताकि आने वाले आगंतुकों को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके.

