ETV Bharat / state

भारत-अफगानिस्तान टी-20 सीरीज में टिकटों की कालाबाजारी, दिल्ली पुलिस ने 19 लोगों को किया गिरफ्तार

भारत-अफगानिस्तान फ्रेंडशिप कप टी-20 मैचों के दौरान क्रिकेट टिकटों की कालाबाजारी पर दिल्ली पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया.

Rohit Rajbir Singh, DCP, Central District
रोहित राजबीर सिंह, डीसीपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत-अफगानिस्तान फ्रेंडशिप कप टी-20 मैचों के दौरान क्रिकेट टिकटों की कालाबाजारी पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. अरुण जेटली स्टेडियम और आसपास के इलाकों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने टिकटों को ऊंचे दामों पर बेचने की कोशिश कर रहे 19 लोगों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से 71 मैच टिकट तथा 7,400 रुपये नकद बरामद किए गए.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी कम कीमत पर हासिल किए गए टिकटों को दर्शकों को कई गुना अधिक दाम में बेचने की कोशिश कर रहे थे. डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि पुलिस को इनपुट मिले थे कि कुछ लोग क्रिकेट मैचों के टिकट अपेक्षाकृत कम कीमत पर हासिल कर उन्हें दर्शकों को काफी अधिक कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बाद विशेष टीम बनाई गई.

टिकटों की अवैध खरीद-बिक्री

डीसीपी रोहित राजबीर के अनुसार, पुलिस को उन स्थानों पर तैनात किया गया, जहां टिकटों की अवैध खरीद-बिक्री की आशंका थी. डिकॉय ग्राहक भेजकर टिकटों की अवैध बिक्री की पुष्टि की गई. इसके बाद संदिग्धों को मौके पर पकड़ा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई. 14 सितंबर को कुल पांच आरोपी पकड़े गये और 29 टिकट तथा 3,400 रुपये बरामद किये गए. 15 सितंबर को सबसे अधिक 10 आरोपी पकड़े गए. पुलिस ने कुल 31 टिकट व 4,000 रुपये बरामद किए. 17 सितंबर को चार आरोपियों को पकड़ा गया। इनके पास से कुल 11 टिकट मिले.

डीसीपी रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक, जांच के दौरान सामने आया है कि कुछ आरोपियों ने टिकट अपेक्षाकृत कम कीमत पर हासिल किए थे और उन्हें दर्शकों को काफी अधिक कीमत पर बेचने का प्रयास किया जा रहा था. पुलिस अब बरामद टिकटों के स्रोत और आरोपियों तक उनके पहुंचने की पूरी कड़ी की जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि टिकट किन माध्यमों से आरोपियों को मिले और इनके आगे हस्तांतरण में कौन-कौन लोग शामिल रहे.

इसे भी पढ़ें:

  1. ब्रिक्स सम्मेलन और भारत-अफगानिस्तान टी-20 मैच को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ें ये एजवाइजरी
  2. दिल्ली में LPG की कालाबाजारी रोकने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित; CM रेखा गुप्ता बोलीं- 'घबराएं नहीं, आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है'
  3. दिल्ली डिवीजन में रेल टिकटों की कालाबाजारी पर लगा ब्रेक: 2024 की तुलना में 78% की गिरावट, RPF का 'एक्शन मोड' जारी

TAGGED:

INDIA AFGHANISTAN T20 MATCH
T20 MATCH TICKET BLACK MARKETING
भारत अफगानिस्तान टी 20 मैच
DELHI POLICE
TICKET BLACK MARKETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.