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भारत-अफगानिस्तान टी-20 सीरीज में टिकटों की कालाबाजारी, दिल्ली पुलिस ने 19 लोगों को किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, आरोपी कम कीमत पर हासिल किए गए टिकटों को दर्शकों को कई गुना अधिक दाम में बेचने की कोशिश कर रहे थे. डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि पुलिस को इनपुट मिले थे कि कुछ लोग क्रिकेट मैचों के टिकट अपेक्षाकृत कम कीमत पर हासिल कर उन्हें दर्शकों को काफी अधिक कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बाद विशेष टीम बनाई गई.

नई दिल्ली: भारत-अफगानिस्तान फ्रेंडशिप कप टी-20 मैचों के दौरान क्रिकेट टिकटों की कालाबाजारी पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. अरुण जेटली स्टेडियम और आसपास के इलाकों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने टिकटों को ऊंचे दामों पर बेचने की कोशिश कर रहे 19 लोगों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से 71 मैच टिकट तथा 7,400 रुपये नकद बरामद किए गए.

डीसीपी रोहित राजबीर के अनुसार, पुलिस को उन स्थानों पर तैनात किया गया, जहां टिकटों की अवैध खरीद-बिक्री की आशंका थी. डिकॉय ग्राहक भेजकर टिकटों की अवैध बिक्री की पुष्टि की गई. इसके बाद संदिग्धों को मौके पर पकड़ा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई. 14 सितंबर को कुल पांच आरोपी पकड़े गये और 29 टिकट तथा 3,400 रुपये बरामद किये गए. 15 सितंबर को सबसे अधिक 10 आरोपी पकड़े गए. पुलिस ने कुल 31 टिकट व 4,000 रुपये बरामद किए. 17 सितंबर को चार आरोपियों को पकड़ा गया। इनके पास से कुल 11 टिकट मिले.

डीसीपी रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक, जांच के दौरान सामने आया है कि कुछ आरोपियों ने टिकट अपेक्षाकृत कम कीमत पर हासिल किए थे और उन्हें दर्शकों को काफी अधिक कीमत पर बेचने का प्रयास किया जा रहा था. पुलिस अब बरामद टिकटों के स्रोत और आरोपियों तक उनके पहुंचने की पूरी कड़ी की जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि टिकट किन माध्यमों से आरोपियों को मिले और इनके आगे हस्तांतरण में कौन-कौन लोग शामिल रहे.

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