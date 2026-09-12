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भारत-अफगानिस्तान मैच से पहले जर्सी का क्रेज, कोहली से लेकर सूर्यवंशी के नाम वाली टी-शर्ट की डिमांड

भारत-अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले पहले टी20 मुकाबले को लेकर दिल्ली में क्रिकेट का उत्साह बढ़ने लगा है.

India Afghanistan Match Jersey Craze Delhi Tickets
भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी बेच रहे दुकानदार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्‍ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले पहले टी20 मुकाबले को लेकर दिल्ली में क्रिकेट का उत्साह बढ़ने लगा है. मैच का असर मैदान के बाहर भी दिखाई दे रहा है. क्रिकेट प्रशंसकों में जहां टीम इंडिया को सपोर्ट करने की तैयारी है, वहीं खिलाड़ियों के नाम और नंबर वाली टी-शर्ट की मांग भी बढ़ रही है. बाजार में विराट कोहली से लेकर ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी के नाम वाली टी-शर्ट दिखाई दे रही हैं. दूसरी ओर, ऑनलाइन टिकट बुकिंग में अलग-अलग कैटेगरी के टिकट 749 रुपये से लेकर 12,500 रुपये तक के दिखाई दे रहे हैं.

विराट की टी-शर्ट की मांग बरकरार

मैच से पहले जर्सी बेच रहे दुकानदार सलमान अंसारी ने बताया कि ग्राहकों में भारतीय खिलाड़ियों की टी-शर्ट को लेकर काफी उत्साह है. खास बात यह है कि विराट कोहली की टी-शर्ट की मांग अभी भी बनी हुई है. दुकानदार ने बताया कि ग्राहक विराट के नाम वाली टी-शर्ट के बारे में लगातार पूछ रहे हैं. उन्होंने बताया कि विराट कोहली सहित ईशान किशन अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी के नाम और नंबर वाली टी-शर्ट है. टीम इंडिया की जर्सी भी फैंस की पसंद बनी हुई है.

क्रिकेट प्रेमी और दुकानदारों से बातचीत (ETV Bharat)

ईशान, अभिषेक और सूर्यवंशी की जर्सी भी मौजूद

दुकानदार ने ईशान किशन के नाम वाली टी-शर्ट दिखाई. इसके साथ अभिषेक शर्मा की नंबर-4 और सूर्यवंशी की नंबर-03 वाली टी-शर्ट भी मौजूद थी. दुकानदार ने बताया कि नया स्टॉक भी आया है और बंडल खोले जाने के बाद खिलाड़ियों की और वैरायटी सामने आएगी. यानी मैच से पहले फैंस के पास अपने पसंदीदा खिलाड़ी के नाम वाली टी-शर्ट चुनने के कई विकल्प होंगे. युवा क्रिकेट प्रशंसकों में खास तौर पर खिलाड़ियों के नाम और नंबर वाली जर्सी को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है. बाजार में यह शर्ट 200 रुपए से शुरू होकर 300 रुपए तक बिक रहे हैं.

ऑनलाइन टिकट 749 से 12,500 रुपये तक

मैच के टिकटों को लेकर भी क्रिकेट प्रेमियों में दिलचस्पी है. ऑनलाइन टिकट बुकिंग स्क्रीन पर अलग-अलग कैटेगरी के टिकटों की कीमतें दिखाई दे रही हैं. इनमें 749, 999, 1,250, 1,500 और 1,750 रुपये की श्रेणियां शामिल हैं. इसके अलावा 3,000, 4,500, 6,000, 10,000 और 12,500 रुपये तक के टिकट भी हैं. मैच देखने के लिए दर्शकों के पास अलग-अलग कीमत वाली सीटों के विकल्प हैं. स्टेडियम की अलग-अलग स्टैंड और सीट कैटेगरी के हिसाब से टिकट की कीमत तय की गई है.

फैंस बोले- भारत को मिलेगा पूरा समर्थन

क्रिकेट प्रेमी शिवचंद्र यादव ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है. उन्होंने भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर पर भरोसा जताते हुए कहा कि मैच में 200 से ज्यादा रन बनने की उम्मीद है. वहीं, मोहम्मद रिजवान ने कहा कि अभी से लोगों में मैच को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि मैच के दिन रविवार को बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रशंसक पहुंचेंगे और भारतीय टीम को पूरा समर्थन मिलेगा.

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