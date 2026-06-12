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AIIMS-ICMR ने विकसित किया भरोसेमंद HPV टेस्ट, समय रहते होगी सर्वाइकल कैंसर की पहचान

AIIMS दिल्ली, ICMR और WHO संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में स्वदेशी HPV डीएनए टेस्ट को प्रभावी और विश्वसनीय पाया गया.

Cervical cancer protection
AIIMS-ICMR की रिसर्च से नई राह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 12, 2026 at 5:27 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्‍ली: भारत में महिलाओं के लिए घातक साबित होने वाले सर्वाइकल कैंसर की समय रहते पहचान अब और आसान हो सकती है. AIIMS दिल्ली और ICMR के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित स्वदेशी HPV डीएनए टेस्ट को एक बड़े अध्ययन में विश्वसनीय और प्रभावी पाया गया है. कम लागत और आसान उपलब्धता वाला यह टेस्ट देश के दूरदराज इलाकों तक कैंसर स्क्रीनिंग की सुविधा पहुंचाने में मदद करेगा, जिससे लाखों महिलाओं को शुरुआती चरण में बीमारी का पता लगाकर समय पर उपचार मिल सकेगा. इसी विषय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोधकर्ताओं ने अध्ययन के निष्कर्ष साझा किए.

सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बना हुआ है. आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल करीब 1,27000 नए मामले सामने आते हैं, जबकि लगभग अस्सी हजार महिलाओं की इस बीमारी से मौत हो जाती है. चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय पर स्क्रीनिंग और इलाज हो जाए तो सर्वाइकल कैंसर को काफी हद तक रोका जा सकता है. इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में जांच सुविधाओं की कमी और महंगे टेस्ट बड़ी बाधा बने हुए हैं.

डॉ. नीरजा भाटला, (प्रमुख शोधकर्ता एवं पूर्व विभागाध्यक्ष, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, AIIMS दिल्ली) (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए HPV टेस्टिंग को सबसे प्रभावी रणनीति बताया है. विशेषज्ञों के अनुसार, महिलाओं की 35 और 45 वर्ष की आयु में HPV जांच कराना इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है. हालांकि अब तक इस्तेमाल होने वाले अधिकांश HPV टेस्ट महंगे हैं और उन्हें संचालित करने के लिए अत्याधुनिक लैब तथा प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में इनकी पहुंच सीमित रहती है. इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए AIIMS नई दिल्ली, ICMR-NICPR नोएडा, ICMR-NIRRCH मुंबई और WHO-IARC समेत कई संस्थानों ने मिलकर एक बहु-केंद्रित अध्ययन किया. इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में विकसित स्वदेशी HPV डीएनए टेस्ट की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था. शोधकर्ताओं ने चार पॉइंट-ऑफ-केयर टेस्ट का परीक्षण किया, जिनमें से दो टेस्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे और राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग के लिए उपयुक्त पाए गए. अध्ययन की खास बात यह रही कि इन स्वदेशी टेस्टों को जिला और उप-जिला स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए अत्यधिक तकनीकी विशेषज्ञता या महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती. इससे देश के उन क्षेत्रों में भी स्क्रीनिंग संभव हो सकेगी जहां अब तक ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लाखों महिलाओं को शुरुआती स्तर पर बीमारी की पहचान और समय पर उपचार मिल सकेगा.

HPV टेस्टिंग तकनीक: भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि

डॉ. नीरजा भाटला ने बताया कि यह अध्ययन भारत में विकसित HPV टेस्ट को WHO और IARC के मानकों पर परखने वाले शुरुआती अध्ययनों में से एक है. उन्होंने बताया कि इसे देश में पाए जाने वाले प्रमुख HPV प्रकारों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है और इनके जरिए जिला स्तर तक स्क्रीनिंग को आसान बनाया जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में सेल्फ-सैंपलिंग और नई तकनीकों के जुड़ने से HPV जांच और भी आसान हो जाएगी. इससे महिलाओं को अस्पतालों और बड़े चिकित्सा केंद्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. साथ ही स्क्रीनिंग कवरेज बढ़ेगा और अधिक से अधिक महिलाओं तक यह सुविधा पहुंच सकेगी. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि HPV वैक्सीनेशन और नियमित स्क्रीनिंग दोनों को साथ लेकर चलने से भारत सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है. खास तौर पर 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए HPV जांच को व्यापक स्तर पर लागू करना समय की जरूरत बताया जा रहा है. कम लागत, आसान उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरने वाली स्वदेशी HPV टेस्टिंग तकनीक भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. उम्मीद की जा रही है कि इससे लाखों महिलाओं को समय रहते जांच और उपचार का लाभ मिलेगा तथा सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी.

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