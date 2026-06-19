ETV Bharat / state

राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद समीक्षा का दौर, महागठबंधन राज्यसभा उम्मीदवार प्रणव झा की हार की होगी समीक्षा- JMM

रांची: राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी प्रणव झा की हार के बाद कांग्रेस-राजद सीपीआई माले के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है. इन सबके बीच झामुमो ने पहली बार अपना स्टैंड साफ किया है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि उसके सभी विधायक एकजुट रहे और गठबंधन की रणनीति के अनुसार मतदान किया. लेकिन महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा की हार आश्चर्यचकित करने वाला है और महागठबंधन में इसकी समीक्षा होगी.

झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि उनकी पार्टी के सभी 34 विधायकों ने शत-प्रतिशत मतदान किया और गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वोट दिया. उन्होंने बताया कि वह स्वयं पार्टी एजेंट के रूप में पूरे मतदान के दौरान मतदान केंद्र में मौजूद थे और मतदान प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थे.

विनोद पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले गठबंधन दलों की कई बैठकें की थीं. मतदान को लेकर रणनीति बनाई गई थी और विधायकों को प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए अभ्यास (मॉक ड्रिल) भी कराया गया था. इन सभी प्रयासों के बावजूद गठबंधन के एक प्रत्याशी का चुनाव हार अपेक्षा के अनुरूप नहीं है.

झामुमो महासचिव विनोद पांडेय के अनुसार, राज्यसभा चुनाव परिणाम की महागठबंधन में समीक्षा की जाएगी. यह देखा जाएगा कि किन कारणों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका. भविष्य में ऐसी कमियों को दूर किया जा सके और भाजपा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में इंडिया गठबंधन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके.