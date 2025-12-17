इंदरप्रीत उर्फ पैरी हत्याकांड: पंचकूला पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार और मोबाइल कराए थे मुहैया

ETV Bharat / state

December 17, 2025

पंचकूला: चंडीगढ़ में इंदरप्रीत उर्फ पैरी हत्याकांड मामले में पंचकूला पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ टीम ने फरार आरोपियों को हथियार, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और वाहन मुहैया करवाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों की पहचान पंजाब के फरीदकोट निवासी शिवम शर्मा (23) और गोपाल कुमार (21) के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को 14 नवंबर को खरड़ क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर काबू किया है.

आरोपियों की पुरानी आपराधिक हिस्ट्री: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि शुरुआती जांच में पता लगा है कि शिवम शर्मा के खिलाफ फरीदकोट में नशा तस्करी का एक मामला दर्ज है, जबकि गोपाल कुमार के खिलाफ लड़ाई-झगड़े के दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. पूछताछ में ये खुलासा भी हुआ है कि दोनों आरोपी अपने अन्य साथियों अंकुश और पीयूष के साथ मिलकर पंजाब के फरीदकोट में अजय नामक युवक की हत्या की साजिश रच रहे थे. दोनों आरोपी हेरोइन तस्करी में भी संलिप्त पाए गए हैं.

सोनू नोल्टा के हत्यारोपियों को पनाह दी: डीसीपी मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि "पूछताछ में आरोपियों के कुख्यात अपराधी हैरी बॉक्सर के साथ संपर्क सामने आए हैं. जांच में ये भी पता लगा कि दोनों आरोपियों ने पिंजौर में सोनू नोल्टा नामक युवक की हत्या में शामिल फरार आरोपियों अंकुश और पीयूष को पनाह दी थी. इस संबंध में थाना पिंजौर में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हैं."

दोनों आरोपी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर: पुलिस ने दोनों आरोपियों को गत 15 दिसंबर को कोर्ट में पेश कर आगामी पूछताछ के लिए कोर्ट से उनका पांच दिन का रिमांड हासिल किया है. पुलिस फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों, हथियारों की सप्लाई चेन और फरार आरोपियों के ठिकानों बारे जानकारी जुटाने के प्रयास में है. पुलिस ने हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने की उम्मीद जताई है. एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज की अगुवाई में डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज मनदीप सिंह की टीम मामले की गहन जांच में जुटी है.

