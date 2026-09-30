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यूएपीए मामलों में साक्ष्यों की स्वतंत्र समीक्षा, सरकार ने गठित किया प्राधिकरण, रिटायर्ड जस्टिस गौतम चौरड़िया को मिली जिम्मेदारी

समीक्षा प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को 7 दिनों के भीतर सौंपनी होगी. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Justice Gautam Choudhary will be chairman
यूएपीए मामलों में साक्ष्यों की होगी स्वतंत्र समीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2026 at 8:28 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत दर्ज गंभीर मामलों में अब कार्रवाई की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा. इस दिशा में राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है. छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने UAPA मामलों में जांच एजेंसियों की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों की स्वतंत्र समीक्षा के लिए समीक्षा प्राधिकरण का गठन किया है.

UAPA मामलों में साक्ष्यों की स्वतंत्र समीक्षा होगी

इस प्राधिकरण की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वर्तमान में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गौतम चौरड़िया करेंगे. राज्य सरकार की ओर से गठित समीक्षा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों की स्वतंत्र समीक्षा करना है. इसके बाद प्राधिकरण अभियोजन की स्वीकृति दिए जाने के संबंध में राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा करेगा. यह व्यवस्था विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 45 की उपधारा 2 के तहत दी गई शक्तियों के आधार पर की गई है.

Justice Gautam Choudhary will be chairman
रिटायर्ड जस्टिस गौतम चौरड़िया को मिली जिम्मेदारी (ETV Bharat)



जस्टिस गौतम चौरड़िया होंगे अध्यक्ष

गृह विभाग के 25 मई 2026 के आदेश के मुताबिक, गौतम चौरड़िया, अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को समीक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. इस प्राधिकरण में अध्यक्ष के अलावा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव या अतिरिक्त सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया.



7 कार्य दिवस में देनी होगी रिपोर्ट

नई व्यवस्था में समीक्षा की समय सीमा भी तय की गई है. जांच अधिकारी की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद समीक्षा प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को 7 कार्य दिवसों के भीतर सौंपनी होगी. जिसका अर्थ है यूएपीए मामलों में अभियोजन की स्वीकृति से पहले जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों की एक स्वतंत्र समीक्षा की व्यवस्था की जाएगी.

Justice Gautam Choudhary will be chairman
यूएपीए मामलों में साक्ष्यों की होगी स्वतंत्र समीक्षा (ETV Bharat)


9 अप्रैल को हुई थी प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना

छत्तीसगढ़ गृह विभाग के आदेश में है कि समीक्षा प्राधिकरण का गठन पहले ही 9 अप्रैल 2026 की अधिसूचना के जरिए किया गया. अब 25 मई 2026 के आदेश के माध्यम से जस्टिस गौतम चौरड़िया को इस प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त की गई है. जस्टिस गौतम चौरड़िया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से जुलाई 2022 में सेवानिवृत्त हुए. इसके बाद अक्टूबर 2022 में उन्हें राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, वे वर्तमान में भी इस पद पर कार्यरत हैं.



गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई का अनुभव

जस्टिस चौरड़िया को हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और यूएपीए जैसे गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई का अनुभव है. ऐसे में अब यूएपीए मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों की स्वतंत्र समीक्षा की जिम्मेदारी उनके नेतृत्व वाले प्राधिकरण को दी गई है. समीक्षा प्राधिकरण का काम केवल साक्ष्यों की समीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा. आदेश के अनुसार, जांच के दौरान एकत्र साक्ष्यों की स्वतंत्र समीक्षा के बाद प्राधिकरण अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार को अनुशंसा भी करेगा.



पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया आदेश

गृह विभाग के आदेश की कॉपी राज्य के पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता, सभी संभागायुक्तों, रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों, जिला दंडाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों समेत संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है. उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की जानकारी दी गई है.

यूएपीए जैसे विशेष कानून के तहत दर्ज मामलों में अभियोजन की स्वीकृति एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है. ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों की स्वतंत्र समीक्षा के लिए अलग प्राधिकरण की व्यवस्था, साक्ष्यों की जांच और अभियोजन की अनुशंसा के स्तर पर एक अतिरिक्त समीक्षा प्रक्रिया जुड़ती है.

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