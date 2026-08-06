ETV Bharat / state

फरीदाबाद एक्सईएन विवाद: FIR के बाद खुद गिरफ्तारी देने पहुंचे निर्दलीय पार्षद, समर्थकों की रही भारी भीड़, बोले- "जनता की लड़ाई जारी रहेगी"

फरीदाबाद एक्सईएन विवाद ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद नगर निगम के बल्लभगढ़ जोन के एक्सईएन डालचंद की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के बाद वार्ड-40 के निर्दलीय पार्षद पवन यादव और वार्ड-42 के निर्दलीय पार्षद दीपक यादव बुधवार को बल्लभगढ़ डीसीपी कार्यालय पहुंचे और कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी गिरफ्तारी दर्ज कराई. दोनों पार्षद बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे. गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी होने में करीब डेढ़ घंटे लगे. लगातार बारिश के बावजूद महिला और पुरुष समर्थक कार्यालय के बाहर डटे रहे. 28 जुलाई के विवाद से शुरू हुआ मामला: दरअसल, 28 जुलाई को दोनों पार्षद अपने-अपने वार्डों में विकास कार्य नहीं होने की शिकायत लेकर नगर निगम बल्लभगढ़ जोन कार्यालय पहुंचे थे. इस दौरान एक्सईएन डालचंद के साथ उनकी तीखी बहस हो गई. अगले दिन नगर निगम मुख्यालय पर सफाई कर्मचारी यूनियन और एक्सईएन डालचंद धरने पर बैठ गए तथा दोनों पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की. इसके बाद बस अड्डा पुलिस चौकी में दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. समर्थकों की भारी भीड़ (ETV Bharat)