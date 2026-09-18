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शाम को मदन राठौड़ ने पहनाया भाजपा का दुपट्टा, रात को निर्दलीय पार्षद ने किया इनकार! जानें पूरा मामला

उन्होंने साफ कहा कि वे कांग्रेस से जुड़े हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे. बीजेपी अध्यक्ष से सिर्फ शिष्टाचार भेंट करने गए थे, उन्होंने उसे बीजेपी का दुपट्टा पहना कर गलत प्रचारित किया. वहीं, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी का कहना है कि रईस स्वयं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मिलने आए और भाजपा का दुपट्टा पहन सदस्यता ली, लेकिन बाद वो किस कारण से खंडन कर रहे. इसका जवाब भी दें. उन्हें पार्टी ज्वाइन नहीं करनी थी दुपट्टा पहनते समय भी मना कर सकते थे.

जयपुर : निकाय चुनाव के बाद जयपुर नगर निगम में बोर्ड गठन को लेकर सियासी जोड़-तोड़ के बीच वार्ड नंबर 109 के निर्दलीय पार्षद मोहम्मद रईस खान का मामला चर्चा में आ गया है. भाजपा की ओर से रईस खान के पार्टी में शामिल होने की तस्वीरें सामने आई. गुरुवार शाम को प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने रईस खान को भाजपा का दुपट्टा पहना कर सदस्यता दिलाने का दावा करते हुए कहा कि पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद रईस खान ने इसे गलत और भ्रामक बता दिया.

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बीजेपी ने जारी की तस्वीरें : भाजपा की ओर से सामने आई तस्वीरों में रईस खान भाजपा का दुपट्टा पहने नजर आए. तस्वीरों में लिखा गया कि बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है. वार्ड नंबर 109 के निर्दलीय पार्षद मोहम्मद रईस खान बीजेपी में शामिल हुए. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी का दुपट्टा पहना कर पार्टी की सदस्यता दिलाई, लेकिन रात होते-होते रईस खान ने अपना बयान जारी कर पूरे घटनाक्रम को अलग रंग दे दिया. कांग्रेस का दुपट्टा गले मे डाल सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए बुलाया था और भाजपा में शामिल होने का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की. वो कांग्रेस विचारधारा के हैं, वो कांग्रेसी हैं.

भाजपा की ओर से जारी की गई तस्वीर (सोर्स- बीजेपी)

निर्दलीय की खास अहमियत : इस पूरे घटनाक्रम ने निकाय चुनाव के बाद चल रही 'निर्दलीयों को साधने की सियासत' को फिर सुर्खियों में ला दिया है. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के चुनाव में पहले 78 सीट भाजपा, 53 कांग्रेस और 15 सीट निर्दलीयों के खाते में गई थीं. चार वार्डों के पुनर्मतदान के बाद कांग्रेस की संख्या 57 हो गई, जबकि भाजपा 78 पर है. यानी भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है, फिर भी निर्दलीय पार्षदों से संपर्क का सिलसिला राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. नगर निगम के चुनाव में वार्ड 109 में रईस खान ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की है. उन्होंने 5,150 वोट हासिल किए और 558 वोटों से जीत का परचम लहरया.