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बांकीपुर उपचुनाव: प्रिया किन्नर का नामांकन रद्द, बोलीं- साजिश हुई.. कोर्ट जाऊंगी

पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन रद्द होने के बाद थर्ड जेंडर की प्रत्याशी प्रिया किन्नर ने जिला प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बुधवार को पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि एक जगह हस्ताक्षर नहीं होने के आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, जबकि यह चूक अधिकारियों की थी. उन्होंने दावा किया कि चुनाव लड़ने के उनके अधिकार को साजिश के तहत छीना गया है. प्रिया ने कहा कि वह इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगी और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी.

'अधिकारियों ने नहीं बताया, फिर गलती मेरी कैसे?':प्रिया किन्नर ने कहा कि नामांकन दाखिल करने के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे और वही बता रहे थे कि कहां-कहां हस्ताक्षर करने हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्होंने सभी जरूरी स्थानों पर हस्ताक्षर किए थे. यदि किसी एक जगह हस्ताक्षर छूट भी गया था तो वहां मौजूद अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वे तत्काल इसकी जानकारी देते. उन्होंने सवाल उठाया कि जब दो-दो अधिकारी नामांकन की प्रक्रिया देख रहे थे तो इतनी छोटी गलती पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

'फोन कर बुलाते तो तुरंत पहुंच जाती': प्रिया ने कहा कि वह नामांकन के बाद भी पटना में ही मौजूद थीं. अगर प्रशासन को किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर की जरूरत थी तो उन्हें फोन कर बुलाया जा सकता था. उन्होंने कहा कि वह तुरंत पहुंचकर हस्ताक्षर कर देतीं. उनके अनुसार, इतनी छोटी तकनीकी कमी के आधार पर नामांकन रद्द करना उचित नहीं है और इससे साफ लगता है कि उन्हें चुनाव मैदान से बाहर करने की कोशिश की गई.

"अगर प्रशासन को किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर की जरूरत थी तो फोन कर बुलाया जा सकता था. तुरंत पहुंचकर हस्ताक्षर कर देतीं. इतनी छोटी तकनीकी कमी के आधार पर नामांकन रद्द करना उचित नहीं है."- प्रिया किन्नर, प्रत्याशी

समर्थकों के साथ प्रिया किन्नर (ETV Bharat)

'लोकप्रियता से घबराकर रची गई साजिश': प्रेस वार्ता के दौरान प्रिया किन्नर ने आरोप लगाया कि इस उपचुनाव में उनकी उम्मीदवारी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी और उन्हें लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा था. उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से कुछ लोगों ने साजिश के तहत उनका नामांकन रद्द कराया. उन्होंने कहा कि एक हस्ताक्षर का हवाला देकर उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, जबकि यह गलती उनकी नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे अधिकारियों की थी.