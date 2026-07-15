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बांकीपुर उपचुनाव: प्रिया किन्नर का नामांकन रद्द, बोलीं- साजिश हुई.. कोर्ट जाऊंगी

बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन रद्द होने पर प्रिया किन्नर ने साजिश का आरोप लगाया. साथ ही कोर्ट जाने की बात कही. पढ़ें पूरी खबर..

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प्रिया किन्नर का नामांकन रद्द (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 15, 2026 at 8:55 PM IST

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पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन रद्द होने के बाद थर्ड जेंडर की प्रत्याशी प्रिया किन्नर ने जिला प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बुधवार को पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि एक जगह हस्ताक्षर नहीं होने के आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, जबकि यह चूक अधिकारियों की थी. उन्होंने दावा किया कि चुनाव लड़ने के उनके अधिकार को साजिश के तहत छीना गया है. प्रिया ने कहा कि वह इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगी और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी.

'अधिकारियों ने नहीं बताया, फिर गलती मेरी कैसे?':प्रिया किन्नर ने कहा कि नामांकन दाखिल करने के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे और वही बता रहे थे कि कहां-कहां हस्ताक्षर करने हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्होंने सभी जरूरी स्थानों पर हस्ताक्षर किए थे. यदि किसी एक जगह हस्ताक्षर छूट भी गया था तो वहां मौजूद अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वे तत्काल इसकी जानकारी देते. उन्होंने सवाल उठाया कि जब दो-दो अधिकारी नामांकन की प्रक्रिया देख रहे थे तो इतनी छोटी गलती पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

'फोन कर बुलाते तो तुरंत पहुंच जाती': प्रिया ने कहा कि वह नामांकन के बाद भी पटना में ही मौजूद थीं. अगर प्रशासन को किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर की जरूरत थी तो उन्हें फोन कर बुलाया जा सकता था. उन्होंने कहा कि वह तुरंत पहुंचकर हस्ताक्षर कर देतीं. उनके अनुसार, इतनी छोटी तकनीकी कमी के आधार पर नामांकन रद्द करना उचित नहीं है और इससे साफ लगता है कि उन्हें चुनाव मैदान से बाहर करने की कोशिश की गई.

"अगर प्रशासन को किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर की जरूरत थी तो फोन कर बुलाया जा सकता था. तुरंत पहुंचकर हस्ताक्षर कर देतीं. इतनी छोटी तकनीकी कमी के आधार पर नामांकन रद्द करना उचित नहीं है."- प्रिया किन्नर, प्रत्याशी

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समर्थकों के साथ प्रिया किन्नर (ETV Bharat)

'लोकप्रियता से घबराकर रची गई साजिश': प्रेस वार्ता के दौरान प्रिया किन्नर ने आरोप लगाया कि इस उपचुनाव में उनकी उम्मीदवारी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी और उन्हें लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा था. उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से कुछ लोगों ने साजिश के तहत उनका नामांकन रद्द कराया. उन्होंने कहा कि एक हस्ताक्षर का हवाला देकर उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, जबकि यह गलती उनकी नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे अधिकारियों की थी.

'अपराधियों को राहत लेकिन मुझे रोक दिया गया': प्रिया ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कई बार गंभीर मामलों में आरोपित लोगों को कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए राहत मिल जाती है और वे मंत्री तक बन जाते हैं, लेकिन एक पढ़ी-लिखी किन्नर को केवल एक हस्ताक्षर के आधार पर चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया. उन्होंने कहा कि समाज में किन्नर समुदाय का हक पहले भी मारा जाता रहा है और इस बार भी उनके साथ वैसा ही हुआ है.

हाईकोर्ट जाने की तैयारी: प्रिया किन्नर ने कहा कि वह इस मामले में चुप बैठने वाली नहीं हैं. उन्होंने ऐलान किया कि सबसे पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा. यदि वहां से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले उन्हें न्याय मिलेगा और उनका नामांकन बहाल किया जाएगा, ताकि वह चुनाव लड़ सकें.

"सबसे पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा. यदि वहां से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी. उम्मीद है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले मुझे न्याय मिलेगा और मेरा नामांकन बहाल किया जाएगा, ताकि मैं चुनाव लड़ सकूं."- प्रिया किन्नर, प्रत्याशी

'फिलहाल किसी उम्मीदवार को समर्थन नहीं': प्रिया ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वह बांकीपुर उपचुनाव में किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर रही हैं. उन्होंने कहा कि किन्नर समाज उसी प्रत्याशी का साथ देगा जो उनके अधिकारों की बात करेगा और उनके साथ हुए कथित अन्याय को गलत बताएगा. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल उनके चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और किन्नर समाज के सम्मान की भी है.

10 प्रत्याशियों के नामांकन हुए रद्द: गौरतलब है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जांच के दौरान कुल 10 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं. इनमें थर्ड जेंडर की एकमात्र प्रत्याशी प्रिया किन्नर भी शामिल हैं. निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, उनके नामांकन पत्र में एक स्थान पर आवश्यक हस्ताक्षर नहीं होने के कारण नामांकन निरस्त किया गया. अब प्रिया किन्नर ने इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है.

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