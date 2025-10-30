ETV Bharat / state

नरेश मीणा ने कहा- चुनाव जीता तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दूंगा

निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने अंता उप-चुनाव में भ्रष्टाचार खत्म करने, डूब क्षेत्र के ग्रामीणों को पूरा मुआवजा दिलाने और विकास कार्यों का वादा किया.

ANTA BY ELECTION
चुनावी सभा को संबोधित करते नरेश मीणा (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 8:12 PM IST

2 Min Read
बारां: अंता उपचुनाव का प्रचार चरम पर है. भाजपा और कांग्रेस के साथ-साथ निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं. कोयला कोटड़ी के पास उल्थी गांव में लोगों को संबोधित करते हुए मीणा ने कहा कि यदि वे चुनाव जीते तो अंता से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा.

मीणा ने दावा किया कि उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं और वे रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे. उन्होंने कहा कि सुबह एक गाड़ी से निकलता हूं और धीरे-धीरे काफिला बढ़ता जाता है. शाम होते-होते हजारों लोग इस काफिले में शामिल हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि ये चुनाव नरेश मीणा नहीं, बल्कि अंता की जनता लड़ रही है.

नरेश मीणा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Baran)

पढ़ें: अंता विधानसभा उपचुनाव: कांग्रेस का माइक्रो मैनेजमेंट, वोटर्स को साधने के लिए सजातीय नेताओं को दी जिम्मेदारी

भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा: उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उनका मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का है. साथ ही उन्होंने अंता विधानसभा क्षेत्र के बकाया विकास कार्यों को पूरा कराने का भी वादा किया. उन्होंने बारां-मांगरोल सड़क और अंता में बस स्टैंड जैसे कार्यों का जिक्र किया.

मुआवजे का आश्वासन: मीणा ने डूब क्षेत्र के मुद्दे पर कहा कि अंता विधानसभा के 50 गांव डूब क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा. नदी के उस पार के लोगों को 11 लाख रुपए मिल रहे हैं, जबकि इधर के लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपए मिल रहे हैं. यदि चुनाव जीता तो सभी गांव वालों को 11-11 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष करूंगा. अंत में, उन्होंने कोयला क्षेत्र में बाइपास बनाने की स्थानीय मांग को भी दोहराया और इसे पूरा कराने का विश्वास दिलाया.

