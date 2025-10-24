ETV Bharat / state

लालू यादव लड़ रहे बिहार विधानसभा चुनाव, सुरेंद्र यादव और मनोरमा देवी का नामांकन रद्द

गया के बेलागंज से लालू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सुरेंद्र यादव, मनोरमा देवी और विश्वनाथ यादव का नामांकन रद्द हो गया.

BIHAR ELECTION 2025
लालू यादव लड़ रहे बिहार विधानसभा चुनाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 24, 2025 at 5:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: लालू यादव बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, कल से वो धुआंधार प्रचार प्रसार भी करेंगे. हालांकि पिछले चुनाव में लालू यादव की करारी हार भी हुई थी, लेकिन इस बार फिर 2025 के चुनावी दंगल में किस्मत आजमा रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव इस बार क्या समीकरण बनाते हैं जिससे उनकी जीत हो.

बेलागंज से खड़े हैं लालू: असल में लालू यादव गया जिले के बेलागंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. ये वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं हैं बल्कि ये गया जिले वाले लालू यादव हैं, जिनको सिर्फ एक प्रत्याशी से नाराजगी है. इसके खिलाफ ये ताल ठोक रहे हैं. हालांकि एक दूसरे प्रत्याशी के समर्थन का भी इन पर आरोप लगता है. वो खुद इस बात को कहते हैं कि पिछले 34 साल बनाम एक साल का विकास में तुलना की जाए तो एक साल का विकास हावी है.

उपचुनाव 2024 में भी लड़े थे: इससे पहले लालू यादव 2024 में हुए उपचुनाव में भी बेलागंज से चुनाव लड़ा था, जिसमें इन्हें लगभग 2000 वोट प्राप्त हुए थे. यह लालू यादव गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड क्षेत्र के मखरौर गांव के रहने वाले हैं. असल में इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेलागंज विधानसभा सीट से नामांकन कराया है.

निर्दलीय प्रत्याशी लालू की संपत्ति: हलफनामा में लालू यादव ने कुल सकल मूल्य 13,27000 दर्शाए हैं. इनके पास आईसर का एक ट्रैक्टर है. लालू यादव मुख्य रूप से किसान हैं. हालांकि वो ठीकेदारी भी करते हैं और मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके हैं.

मैदान में कुल 12 उम्मीदवार: बेलागंज विधानसभा के लिए कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं.चुनाव प्रचार जोर-शोर से करने में प्रत्याशी जुड़ भी गए हैं. यहां मुख्य रूप से दो गठबंधन एनडीए समर्थित जदयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी हैं, जबकि महागठबंधन समर्थित राजद से प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह हैं. इनके अलावा जन सुराज पार्टी से मोहमद शहाबुद्दीन हैं, जबकि कई निर्दलीय भी प्रत्याशी भी हैं.

"हमारी जाति के लोगों को बेलागंज में नेता बनने नहीं दिया जाता है. एक ही व्यक्ति 32 सालों तक विधायक रहे और अब उनके बाद उनके पुत्र चुनावी मैदान में इस पार्टी से हैं, इसलिए बाराचट्टी से जाकर बेलागंज में चुनाव लड़ रहे हैं.सभी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ रहा हूं."- लालू यादव, निर्दलीय प्रत्याशी

RJD का रहा है कब्जा: बेलागंज से 32 सालों तक राजद नेता डॉ सुरेंद्र प्रसाद यादव विधायक रहे हैं जबकि जहानाबाद से उनके सांसद बनने के बाद उनके पुत्र डॉ विश्वनाथ सिंह ने उपचुनाव लड़ा था, लेकिन उपचुनाव 2024 में वो जदयू नेत्री मनोरमा देवी से हार गए थे. इस बार फिर राजद ने उनपर भरोसा जताया है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार फिर से लालू यादव खड़े हैं.

इन प्रत्याशियों के नामांकन रद्द: इस बार भी 2025 विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र यादव निर्दलीय , विश्वनाथ यादव निर्दलीय , विश्वनाथ प्रसाद यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे ,लेकिन इनमें लालू यादव को छोड़कर सभी का नामांकन रद्द हो गया है. इस बार जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के नाम की भी एक प्रत्याशी मनोरमा देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया था, लेकिन उनका भी नामांकन रद्द हो गया है.

ये भी पढ़ें

कौन हैं लालू यादव के सबसे बड़े भक्त, पूरा शरीर किया समर्पित, चौंका देगा इनका काम

बेलागंज सीट पर राजद-जदयू के बीच कांटे की टक्कर, जानिए किसपर कौन पड़ेगा भारी

TAGGED:

LALU YADAV
BELAGANJ SEAT
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
लालू यादव
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.