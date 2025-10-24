ETV Bharat / state

लालू यादव लड़ रहे बिहार विधानसभा चुनाव, सुरेंद्र यादव और मनोरमा देवी का नामांकन रद्द

गया: लालू यादव बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, कल से वो धुआंधार प्रचार प्रसार भी करेंगे. हालांकि पिछले चुनाव में लालू यादव की करारी हार भी हुई थी, लेकिन इस बार फिर 2025 के चुनावी दंगल में किस्मत आजमा रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव इस बार क्या समीकरण बनाते हैं जिससे उनकी जीत हो.

बेलागंज से खड़े हैं लालू: असल में लालू यादव गया जिले के बेलागंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. ये वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं हैं बल्कि ये गया जिले वाले लालू यादव हैं, जिनको सिर्फ एक प्रत्याशी से नाराजगी है. इसके खिलाफ ये ताल ठोक रहे हैं. हालांकि एक दूसरे प्रत्याशी के समर्थन का भी इन पर आरोप लगता है. वो खुद इस बात को कहते हैं कि पिछले 34 साल बनाम एक साल का विकास में तुलना की जाए तो एक साल का विकास हावी है.

उपचुनाव 2024 में भी लड़े थे: इससे पहले लालू यादव 2024 में हुए उपचुनाव में भी बेलागंज से चुनाव लड़ा था, जिसमें इन्हें लगभग 2000 वोट प्राप्त हुए थे. यह लालू यादव गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड क्षेत्र के मखरौर गांव के रहने वाले हैं. असल में इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेलागंज विधानसभा सीट से नामांकन कराया है.

निर्दलीय प्रत्याशी लालू की संपत्ति: हलफनामा में लालू यादव ने कुल सकल मूल्य 13,27000 दर्शाए हैं. इनके पास आईसर का एक ट्रैक्टर है. लालू यादव मुख्य रूप से किसान हैं. हालांकि वो ठीकेदारी भी करते हैं और मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके हैं.

मैदान में कुल 12 उम्मीदवार: बेलागंज विधानसभा के लिए कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं.चुनाव प्रचार जोर-शोर से करने में प्रत्याशी जुड़ भी गए हैं. यहां मुख्य रूप से दो गठबंधन एनडीए समर्थित जदयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी हैं, जबकि महागठबंधन समर्थित राजद से प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह हैं. इनके अलावा जन सुराज पार्टी से मोहमद शहाबुद्दीन हैं, जबकि कई निर्दलीय भी प्रत्याशी भी हैं.

"हमारी जाति के लोगों को बेलागंज में नेता बनने नहीं दिया जाता है. एक ही व्यक्ति 32 सालों तक विधायक रहे और अब उनके बाद उनके पुत्र चुनावी मैदान में इस पार्टी से हैं, इसलिए बाराचट्टी से जाकर बेलागंज में चुनाव लड़ रहे हैं.सभी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ रहा हूं."- लालू यादव, निर्दलीय प्रत्याशी