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निर्दलीय प्रत्याशी का आरोप, नाम वापसी के लिए विरोधी ने घर पर रखे 1 लाख, गणेश घोघरा ने भी भाजपा पर लगाए आरोप

रोहित ने दावा किया कि इसके बाद जब वह घर पर नहीं था. तब भाजपा प्रत्याशी दोबारा घर आया और टेबल पर एक लाख रुपए रखकर चला गया. इसके बाद उसने फोन पर कहा कि एक लाख रुपए घर पर छोड़कर जा रहा हूं और बाकी लोगों को भी पैसे पहुंचा देगा. जब रोहित ने पैसे देने को लेकर सवाल किया तो उसने फोन ही डिसकनेक्ट कर दिया. रोहित का दावा है कि पैसे रखने के दौरान उसने वीडियो भी बनाया. मैंने पूरे मामले की रिपोर्ट थाने में पेश की है. हमारी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो. जिससे की उन पर पैसे लेकर चुनाव में बैठने जैसी कोई गलत अफवाह न फेले.

निर्दलीय प्रत्याशी रोहित कुमार सैन ने कहा कि वह वार्ड नंबर 49 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं. रोहित ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी अमित कुमार सारस्वत पिछले 4-5 दिनों से लगातार चुनाव से नाम वापसी का दबाव बना रहा था. गुरुवार सुबह करीब 7 से 7:30 बजे वह रोहित के घर आया और इस दौरान करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई. रोहित ने बताया कि उन्होंने नाम वापसी के लिए अपनी टीम से चर्चा करने की बात कही. फिर भाजपा प्रत्याशी घर से चला गया.

भीलवाड़ा: नगर निकाय चुनाव में गुरुवार को नाम वापसी के अंतिम दिन भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर वार्ड नंबर 49 में निर्दलीय प्रत्याशी बने रोहित कुमार सैन ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी ने उनके घर 1 लाख रुपए रख दिए. उनका आरोप है कि नामांकन वापसी के लिए ये रुपए रखे गए. इस पर सेन ने गुरुवार दोपहर बाद भीमगंज थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट पेश की. पुलिस ने 1 लाख रुपए मौके से जब्त कर लिए. मामले की जांच की जा रही है. वहीं कांग्रेस विधायक एवं डूंगरपुर जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा ने भाजपा पर कांग्रेस प्रत्याशियों की खरीद–फरोख्त के आरोप लगाए.

वहीं इस मामले को लेकर भीमगंज थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने कहा कि माणिक्य नगर निवासी रोहित सेन ने रिपोर्ट पेश की है कि वह माणिक्य नगर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं. अमित नाम का एक प्रत्याशी सुबह उनके घर आया और उनकी पत्नी के खाना बनाने के दौरान कमरे में एक लाख रुपए रखकर चला गया. सूचना पर हम मौके पर पहुंचे और उनकी निशानदेही पर घर से एक लाख रुपए बरामद कर लिए. हम सभी पहलुओं के साथ सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे है. जिसमें जो भी तथ्य सामने आयेगें, उस पर नियमानुसार कारवाई की जाएगी.

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घोघरा ने भाजपा और बीएपी पर बोला तीखा हमला: कांग्रेस विधायक एवं जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा ने भाजपा और भारतीय आदिवासी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. घोघरा ने आरोप लगाया कि भाजपा संभावित हार से घबराकर धनबल और दबाव की राजनीति पर उतर आई है. उन्होंने दावा किया कि वार्ड नंबर 28 के पार्षद समेत कई कांग्रेस से जुड़े पार्षदों पर दबाव बनाया गया और उन्हें खरीदने की कोशिश की गई. परिवार के जरिए दबाव और धमकियां देने के भी आरोप लगाए.

प्रेस वार्ता में गणेश घोघरा व अन्य कांग्रेस नेता (ETV Bharat Dungarpur)

कांग्रेस चुनाव कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में घोघरा ने कहा कि यदि भाजपा ने वास्तव में विकास किया है, तो उसे जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ना चाहिए, न कि पार्षदों को डराने-धमकाने और खरीद-फरोख्त का सहारा लेना चाहिए. उन्होंने भाजपा पर डूंगरपुर में 35 वर्षों से भ्रष्टाचार और मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है. पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, असरार अहमद, कांग्रेस से नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी भरत नागदा, महामंत्री नारायण पंड्या समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे.

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बीएपी पर भी साधा निशाना: विधायक ने बीएपी को भाजपा की 'सेकंड पार्टी' और बी-टीम बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस के प्रभाव वाले वार्डों में प्रत्याशी उतारे गए हैं. उन्होंने सवाल किया कि यदि बीएपी वास्तव में आदिवासियों की हितैषी है तो उसे सभी 40 वार्डों में प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे. घोघरा ने कहा कि 9 सितंबर का मतदान केवल पार्षद चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि गरीबों के अधिकार, लोकतंत्र और शहर के विकास की दिशा तय करने की लड़ाई है. उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि जनता अपने एक वोट से भाजपा की कथित दबाव और धनबल की राजनीति का जवाब दे.