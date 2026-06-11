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गढ़ीनेगी नगर पंचायत चुनाव परिणाम घोषित, निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सुखीजा जीते, बीजेपी कैंडिडेट हारे

निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सुखीजा की जीत ( फोटो- ETV Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर स्थित गढ़ीनेगी नगर पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है. जहां निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सुखीजा ने जीत हासिल की है. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सचिन बटला को 94 वोटों से हराया. वहीं, बीजेपी प्रत्याशी की रिकाउंटिंग की अपील खारिज कर दी गई है. बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत गढ़ीनेगी के लिए संपन्न हुए चुनाव की मतगणना गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई. मतगणना को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से 7 मतगणना टेबलें स्थापित की गई. जहां मतगणना कर्मियों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतों की गिनती की. मतगणना केंद्र पर सुबह से ही प्रत्याशियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. चुनाव परिणामों को लेकर लोगों में खासा उत्साह और उत्सुकता देखी गई. समर्थक अपने-अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे करते नजर आए. वहीं, उम्मीदवारों की धड़कनें भी मतगणना के साथ तेज हो गई. गढ़ीनेगी नगर पंचायत चुनाव के बाद मतों की गिनती (फोटो- ETV Bharat)