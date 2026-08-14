स्वतंत्रता आंदोलन के साक्षी रहे रायपुर की ऐतिहासिक और प्राचीन इमारतें, जानिए भवनों की खासियत
छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रांत बरार का हिस्सा था. टाउन हॉल, राजकुमार कॉलेज, आनंद समाज वाचनालय जैसे भवन हैं खास, संवाददाता रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 14, 2026 at 6:56 PM IST
रायपुर: 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश को आजादी मिली थी. पहले ध्वजारोहण का कार्यक्रम 15 अगस्त सन 1947 की सुबह पहली किरण के साथ हुआ था. छत्तीसगढ़ उस दौर में मध्य प्रांत बरार का हिस्सा हुआ करता था. स्वतंत्रता आंदोलन के साक्षी के रूप में रायपुर में कई ऐसे ऐतिहासिक और प्राचीन इमारत हैं, जहां आजादी की लड़ाई को लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारियों ने अपना विचार व्यक्त करने के साथ ही उसे मूर्त रूप दिया था.
स्वतंत्रता आंदोलन के समय यहां के ऐतिहासिक और प्राचीन इमारत में रायपुर का राष्ट्रीय विद्यालय, टाउन हॉल, राजकुमार कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, माधव राव सप्रे स्कूल, जैतूसाव मठ, आनंद समाज वाचनालय, घासीदास संग्रहालय जैसी जगह पर क्रांतिकारी और स्वाधीनता आंदोलन के जन नेता भारत की आजादी को लेकर विचार विमर्श करने के साथ ही रणनीति बनाया करते थे.
मध्य प्रांत बरार के समय का छत्तीसगढ़ कैसा था?
इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि अभी का छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रांत बरार का हिस्सा हुआ करता था. उस दौर में 14 राजवाड़े और 36 जमीदारियां हुआ करती थी. सन 1854 में जब अंग्रेजी राज स्थापित हुआ, सन 1947 तक आजादी की लड़ाई में ऐसे कई इमारत और भवन है जो आज भी स्वाधीनता आंदोलन के साक्षी के रूप में रायपुर में मौजूद है. इन भवनों में सेनानियों ने बैठक ली, विचार विमर्श किया.
महात्मा गांधी भी रायपुर के इस भवन में रुके थे
1920 में महात्मा गांधी रायपुर आए थे. उस समय महात्मा गांधी आनंद समाज वाचनालय के पास कुछ समय रुके थे. इसके बाद धमतरी के कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए थे. उसके बाद महात्मा गांधी का दोबारा आगमन रायपुर में सन 1933 में हुआ था. एक सप्ताह तक उनका प्रवास छत्तीसगढ़ में रहा है.
कई स्कूल भवन भी ऐतिहासिक
इतिहासकार ने बताया कि अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना हुई थी, छात्रों ने बहिष्कार करते राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया था. इसके साथ ही रायपुर का माधव राव सप्रे स्कूल भी आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा है. वहीं रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय के पास स्थित अष्टकोणी भवन उस समय अजायबघर के रूप में जाना जाता था. लोग इस भवन में विचार विमर्श और रणनीति बनाया करते थे. इसके साथ रायपुर के मध्य में स्थित टाउन हॉल भी उन प्राचीन और ऐतिहासिक भवनों में एक है. यहां 1907 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और खापर्डे के बीच में एक वैचारिक मतभेद हुआ था. साथ ही इसी टाउन हॉल में सबसे पहले वंदे मातरम का गायन हुआ था.
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भवन का इतिहास
रायपुर का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भवन भी स्वतंत्रता आंदोलन का साक्षी रहा है. वहां से उत्थान पत्रिका निकलती थी. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ही सुभाष चंद्र बोस को सम्मान पत्र देने की भी चर्चा हुई थी. रायपुर में 1867 में नगर पालिका भवन भी बना था. राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही ध्वज फहराने की चर्चा हुई थी.
दूसरी बार जब महात्मा गांधी एक सप्ताह के लिए रायपुर आए थे तो राजकुमार कॉलेज में अपने विचार व्यक्त किए थे. बाद में जब छत्तीसगढ़ में रजवाड़े का विलय हुआ. उस समय विचारधारा योगदान में भी साथ दिया था. इस तरह से रायपुर का जैतूसाव मठ आजादी की लड़ाई का एक केंद्र था. उक्त इमारत और भवनों के अलावा ऐसे कई जगह थे जिसे हम आजादी की लड़ाई की साक्षी मान सकते हैं.