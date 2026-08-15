80th independence day: लोकभवन, विधानसभा और भाजपा मुख्यालय में फहराया तिरंगा, शीर्ष नेताओं ने दिया एकजुटता और कर्तव्य का संदेश
जयपुर में लोकभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया. पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया.
Published : August 15, 2026 at 10:26 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 11:08 AM IST
जयपुर: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोकभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ध्वजारोहण किया. इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि देश और प्रदेश की प्रगति के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि युवाओं को उनके बलिदान और संघर्ष की कहानियों से परिचित कराना भी राष्ट्रभक्ति का कार्य है. प्रदेश भाजपा कार्यालय में अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को याद करने का दिन भी है. उन्होंने देशवासियों से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विचारधारा अलग-अलग हो सकती है और नीतियों को लेकर मतभेद भी स्वाभाविक हैं, लेकिन जब बात देश और राष्ट्रहित की हो तो सभी को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि 'राष्ट्र प्रथम' की भावना राजनीति और व्यक्तिगत हितों से ऊपर होनी चाहिए. राठौड़ ने कहा कि आज भारत विश्व पटल पर लगातार अपनी मजबूत पहचान बना रहा है. देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, तकनीक, खेल और विभिन्न क्षेत्रों में भारत की भूमिका बढ़ रही है. ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने स्तर पर देश के विकास में योगदान दे. उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को राष्ट्र निर्माण में लगाएं.
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ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की एकता, अखंडता और प्रगति का संकल्प लिया गया. इस मौके पर संगठन महामंत्री अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, राज्यसभा सदस्य सतीश पूनिया, विधायक बालमुकुंद आचार्य, विधायक गोपाल शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हमीद खान मेवाती, पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
विधानसभा भवन पर किया ध्वजारोहण: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन पर ध्वजारोहण किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियां केवल इतिहास नहीं, बल्कि साहस, सत्यनिष्ठा और एकता की प्रेरणा हैं. युवाओं को उनके बलिदान और संघर्ष की कहानियों से परिचित कराना भी राष्ट्रभक्ति का कार्य है.
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लोकभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने फहराया तिरंगा: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोकभवन में तिरंगा फहराया. राज्यपाल ने कहा कि देश और प्रदेश की प्रगति के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए. उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक से अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया. राज्यपाल ने हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ते हुए घर-घर तिरंगा फहराने की अपील भी की. उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया तथा ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया.
सत्ता पक्ष ने पूर्व दिशा में, विपक्ष ने दक्षिण दिशा में मनाया स्वाधीनता दिवस: जयपुर की ऐतिहासिक बड़ी चौपड़ पर स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत 73 साल पुरानी परंपरा के साथ हुई. सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व दिशा की ओर मुख कर तिरंगा फहराया. विपक्ष ने दक्षिण दिशा में ध्वजारोहण किया. राठौड़ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया. उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम क्रांतिकारियों के संघर्ष से मिली आजादी को आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने विकसित भारत और आमजन तक सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने पर जोर दिया. हालांकि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रस्तुतीकरण अधूरा रह गया. राठौड़ ने इसके लिए माफी मांगते हुए कहा कि तकनीकी गलती से वंदे मातरम की जगह फिल्मी गीत चला दिया गया. कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा, विधायक बालमुकुंद आचार्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.