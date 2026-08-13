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स्वतंत्रता दिवस की अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल, धमतरी में इस बार घुड़सवारी रहेगी खास आकर्षण

धमतरी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी में स्वतंत्रता दिवस की अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रिहर्सल में पुलिस एवं नगर सैनिकों की टुकड़ियों के साथ स्काउट-गाइड और एनसीसी कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया. जवानों और विद्यार्थियों ने पूरे अनुशासन के साथ कदमताल करते हुए परेड का अभ्यास किया. मुख्य समारोह में होने वाली सलामी और अन्य निर्धारित कार्यक्रमों का भी अभ्यास कराया गया, ताकि 15 अगस्त को आयोजन के दौरान किसी तरह की कमी न रहे.

धमतरी: स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. गुरुवार को धमतरी के डॉ. शोभाराम देवांगन स्कूल के एकलव्य खेल परिसर में अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई. सुबह 9 बजे शुरू हुई रिहर्सल में स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूरी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया. परेड से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक कई आयोजनों का अभ्यास किया गया. फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान अपर कलेक्टर इंदिरा देवहारी ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया जिसके बाद परेड का निरीक्षण, हर्ष फायर, परेड की सलामी ली.

घुड़सवारी बनेगी समारोह का आकर्षण

बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर इस बार कुछ खास तैयारियां भी की गई हैं. धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि 15 अगस्त के मुख्य समारोह में घुड़सवारी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी. घुड़सवार समारोह के दौरान अलग-अलग करतब दिखाएंगे. इससे दर्शकों को एक अलग और रोमांचक प्रस्तुति देखने को मिलेगी. घुड़सवारी प्रदर्शन को लेकर भी रिहर्सल के दौरान तैयारियां की जा रही हैं.

15 अगस्त से पहले परेड का निरीक्षण, हर्ष फायर, परेड की सलामी समेत पूरा अभ्यास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोक संस्कृति की दिखेगी झलक

मुख्य समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे. विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों के जरिए देशभक्ति के साथ प्रदेश की लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी.

परेड से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक कई आयोजनों का अभ्यास किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अजय चंद्राकर करेंगे ध्वजारोहण

इस बार जिला मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में कुरूद विधायक अजय चंद्राकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. इसके बाद वे मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे. समारोह में परेड की सलामी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कार एवं पदक वितरण भी किया जाएगा.

स्वतंत्रता दिवस की अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रात में रोशनी से जगमगाएंगे शासकीय भवन

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त की रात जिले के सभी शासकीय एवं सार्वजनिक भवनों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को रोशनी से सजाया जाएगा. इससे स्वतंत्रता दिवस की शाम शहर में देशभक्ति और राष्ट्रीय पर्व का विशेष माहौल नजर आएगा.

स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल के साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दिया गया है. घुड़सवारी के रोमांचक करतब, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पुरस्कार वितरण समेत कई कार्यक्रम होंगे. आप सब आमंत्रित हैं. -अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

प्रशासन द्वारा समारोह स्थल पर सुरक्षा, यातायात, मंच, बैठक व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.