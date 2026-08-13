स्वतंत्रता दिवस: 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो, रक्षा मंत्रालय ने बांटे 1.30 लाख विशेष QR टिकट
15 अगस्त को लाल किला जाने वालों के लिए बड़ी राहत, तड़के 4 बजे से शुरू होगी मेट्रो सेवा
Published : August 13, 2026 at 7:20 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. समारोह में शामिल होने वाले विशेष मेहमानों, आमंत्रितों और आम जनता के आवागमन को सुगम बनाने के लिए मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से ही पूरे नेटवर्क के सभी टर्मिनल स्टेशनों से शुरू हो जाएंगी. दिल्ली मेट्रो के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल द्वारा यह जानकारी दी गई है.
30 मिनट की होगी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी
यात्रियों को सुबह के वक्त किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए DMRC ने खास इंतजाम किए हैं. सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवाओं की शुरुआत के बाद, दिन के निर्धारित समय सारणी के अनुसार नियमित राजस्व सेवाएं शुरू होने तक सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेनें 30 मिनट की आवृत्ति पर चलाई जाएंगी. इससे सुबह जल्दी निकलने वाले लोगों और विशेष अतिथियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी.
METRO SERVICES TO COMMENCE AT 04:00 AM ON INDEPENDENCE DAY— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 13, 2026
To facilitate the movement of Special Guests, Invitees, and the general public attending the Independence Day Celebration 2026 on Saturday, 15th August 2026, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) will commence metro… pic.twitter.com/j9ytmOgcKw
विशेष मेहमानों के लिए 1.30 लाख QR टिकट जारी
विशेष अतिथियों और प्रामाणिक आमंत्रितों के लिए यात्रा को पूरी तरह सुगम और बाद में किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई से मुक्त रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. DMRC ने रक्षा मंत्रालय को 1,30,000 विशेष पूर्व-सत्यापित QR टिकट उपलब्ध कराए हैं. इसके अलावा, जिन आमंत्रितों के पास रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वैध भौतिक प्रवेश पत्र होंगे, उन्हें भी यात्रा में सहूलियत देने के लिए चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर विशेष पूर्व-सत्यापित QR टिकट प्रदान किए जाएंगे.
लाल किला और जामा मस्जिद हैं सबसे नजदीक के स्टेशन
स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे पास लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्थित हैं. समारोह में आने वाले लोग इन स्टेशनों का आसानी से उपयोग कर सकते हैं. इन विशेष QR टिकटों के माध्यम से की जाने वाली यात्रा का कुल खर्च बाद में रक्षा मंत्रालय द्वारा DMRC को भुगतान किया जाएगा. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय से घर से निकलें और यातायात नियमों का पालन करते हुए इस राष्ट्रीय पर्व के जश्न का हिस्सा बनें.
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