देहरादून वालों के लिए जरूरी खबर!स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी, क्लिक कर देखें रूट

विक्रमों के लिए डायवर्ट व्यवस्था 2 नम्बर रूट (रायपुर रूट) के सभी विक्रम सहस्त्रधारा क्रासिंग से वापस भेजे जाएंगे.

3 नम्बर रूट (धर्मपुर रूट) के सभी विक्रम तहसील चौक से दून चौक से एमकेपी चौक की ओर से भेजे जाएंगे.

5 नम्बर रूट (आईएसबीटी रूट), 08 नम्बर रूट (कांवली रूट) के सभी विक्रम रेलवे गेट से वापस भेजे जाएंगे.

प्रेमनगर रुट के सभी विक्रम प्रभात कट से वापस भेजे जाएंगे.

राजपुर रुट के विक्रम ग्लोब चौक से पैसिफिक तिराहे होते हुए बैनी बाजार से वापस राजपुर रोड पर भेजे जाएंगे. सिटी बसों के लिए डायवर्ट व्यवस्था आईएसबीटी से राजपुर रोड की ओर जाने वाली सिटी बसें दर्शन लाल चौक से घंटाघर होते हुए राजपुर की ओर जाएंगी.

रिस्पना की ओर से आने वाली सिटी बसें तहसील चौक से वापस दून चौक से एमकेपी चौक से आराघर को ओर वापस भेजी जाएंगी.

रायपुर रोड से आने वाली सिटी बसें सहस्त्रधारा क्रांसिग से सहसधारा रोड से आईटी पार्क से राजपुर रोड घंटाघर से भेजी जाएंगी.