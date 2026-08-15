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दुर्ग संभाग में स्वतंत्रता दिवस समारोह, जिला मुख्यालयों में शान से लहराया तिरंगा

दुर्ग संभाग में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया.जिला स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए.

Vijay Baghel hoisted the Tricolour
दुर्ग संभाग में स्वतंत्रता दिवस समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 2:52 PM IST

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बेमेतरा: बेमेतरा के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल मैदान में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व बेहद हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया. इस गौरवशाली अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली.




तिरंगा रंग में रंगा बेसिक स्कूल मैदान

ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल ने उपस्थित जनसमुदाय के सामने मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया. इसके बाद मैदान में स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्ति और छत्तीसगढ़िया संस्कृति से सराबोर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं. छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकरंग और देशभक्ति के गीतों ने वहां मौजूद हर एक नागरिक का मन मोह लिया और पूरा माहौल राष्ट्रप्रेम के रंग में रंग गया.वहीं कार्यक्रम के दौरान बेमेतरा का ऐतिहासिक बेसिक स्कूल खेल मैदान तिरंगे के रंग में रंगा दिखा.

दुर्ग में डिप्टी सीएम अरुण साव ने फहराया तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित

इस गरिमामयी समारोह में समाज और अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजस्व अमले, स्वास्थ्य विभाग के जांबाज कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस विभाग के जवानों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए मंच से सम्मानित किया गया. साथ ही, देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का भी विशेष रूप से सम्मान किया गया. सांसद विजय बघेल ने सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की गाढ़ी बधाई और शुभकामनाएं दीं.

बेमेतरा में सांसद विजय बघेल ने ली परेड की सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने देश प्रेम की भावना को हमेशा मजबूत रखते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया है. बेमेतरा के बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम और जवानों शानदार परेड काफी शानदार थी- विजय बघेल,दुर्ग सांसद

रविंद्र चौबे ने कांग्रेस भवन में फहराया तिरंगा
बेमेतरा जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने ध्वजारोहण किया. बेमेतरा संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टोरेट भवन में कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगोई, एसपी कार्यालय में एसपी त्रिलोक बंसल, जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना तिवारी, विधायक कार्यालय में विधायक दीपेश साहू ने तिरंगा फहराया. वहीं जिले के शासकीय कार्यालय एवं शैक्षिणिक संस्थानों में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया.

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