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कौन थे 1857 की सैन्य क्रांति के जनक? वह गुमनाम साधू जिन्हें अंग्रेजों की इंटेलीजेंस भी ट्रैस नहीं कर पाई

कोई गीत भजन आदि सुनने के लिए भी दिखाई नहीं देता. इतिहासकार बताते हैं कि वह जो एक संन्यासी थे, वह क्रांति के लिए शीर्ष नेतृत्व द्वारा भेजे गए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे. वह शख्स क्रांति की तैयारियों को देखने के लिए ही भेजे गए थे.

लगभग डेढ़ महीने तक जब इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो अधिकारियों को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने नोटिस किया कि जो फकीर या साधु रुका हुआ है, इसके पास लोग तो आते हुए दिखाई भी नहीं देते हैं, बल्कि सिपाही जाते हैं. धार्मिक क्रिया कलापों के संबंध में यहां कोई नहीं आता.

केडी शर्मा कहते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पर किसी भी साधु-संन्यासी के पास जो लोग आते हैं, वह भक्तजन होते हैं. सामान्य नागरिक लेकिन उनके पास ब्रिटिश हुकूमत में तैनात भारतीय सिपाही आया करते थे.

इतिहासकार केडी शर्मा बताते हैं कि 1857 की क्रांति के प्रस्फुटन से लगभग 2 महीने पहले संन्यासी के भेष में मेरठ के सूरजकुंड में एक व्यक्ति आकर रुके थे, जिनके साथ 80 से 85 अन्य लोग भी साधुओं के भेष में साथ थे. उनके पास हाथी और घोड़े भी थे.

1857 में मेरठ में क्रांति को लेकर जो गुप्त योजनाएं बनाई गई. उसके लिए जो शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा था, मेरठ के सूरजकुंड से ही किया गया. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, अजीमुल्लाह खान, नाना साहब पेशवा इन्होंने देश में जो सेना की छावनियां थीं. वहां पर अपने गुप्त प्रतिनिधियों को भेजते थे और ज्यादातर जगहों पर यह फौजी छावनियों के संपर्क में ही रहते थे.

अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार देश में क्रांति हुई तो अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ गई. मराठा काल में यहां मंदिर का निर्माण हुआ था. वहीं, साथ में तालाब वगैरह भी बने हुए हैं. इसके अलावा 1857 की क्रांति के दौरान भी इसका महत्व रहा है.

एक क्रांति की अलख जग उठी. उनका ठिकाना था सूरजकुंड स्थित आज का मनोहर नाथ मंदिर. यह वही स्थान है, जहां से 170 साल पहले आजादी की अलख जगी थी और सैनिक विद्रोह पर उतर आए थे.

अंग्रेज कभी यह पता ही नहीं लगा सके कि वह साधु-महात्मा या उनके साथी कौन थे? जिनसे भारतीय सैनिक लगातार संपर्क में आए और गांव-गांव तक में देश को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालने के लिए एक साथ कोशिश हुई.

ऐसे हीं थे 1857 की क्रांति की लौ जलाने वाले गुमनाम व्यक्तित्व जो अचानक साधू के वेश में मेरठ के सूरजकुंड में कुछ समय के लिए हाथी पर बैठकर आए थे. एक साधू और उनकी विशेष भक्तों की टोली विद्रोह के बाद अचानक अपना मिशन पूरा करके एकाएक गायब भी हो गई.

देश की आजादी में लाखों क्रांतिकारियों, देशभक्तों का योगदान है. हालांकि देश में क्रांति की अलख जगाने में कई गुमनाम क्रांतिनायकों का बड़ा योगदान है. वह हमेशा पर्दे के पीछे रहे और कभी अपनी पहचान उजागर नहीं होने दी.

मेरठ: 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली, लेकिन इसके लिए देश के अनेकों क्रांतिवीरों ने प्राणों की आहुति दी. अंग्रेजों के खिलाफ जब देश में चिंगारी सुलगनी शुरू हुई, तब एक गुमनाम साधु ने फिरंगियों की नाक में दम कर दिया था. वह 1857 की प्रथम क्रांति का दौर था. इस सैन्य क्रांति ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया. अंग्रेज कभी यह पता नहीं लगा पाए कि इस क्रांति की प्लानिंग किसने की? आज हम उसी रहस्यमयी गुमनाम साधू की कहानी बता रहे हैं, जिनकी सटीक योजना ने अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों पर ला दिया था. इसी का नतीजा है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं. पेश है संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की खास रिपोर्ट.

इतिहासकार केडी शर्मा का कहना है कि इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि इस रहस्यमयी साधु से पहले यहां नाना साहब पेशवा और अजीमुल्लाह भी आए थे. उस व्यक्ति को या उसके साथ मौजूद उन तमाम व्यक्तियों को अंग्रेजी हुकूमत कभी ट्रेस नहीं कर पाई और आज तक भी कोई यह नहीं पता लगा पाया कि आखिर वह शख्स कौन थे.

इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक, यह जानकारी सिर्फ मिलती है कि जब मेरठ में सैन्य विद्रोह हुआ और उसके बाद 10 मई को जेल तोड़ने के बाद हिंदुस्तान के सिपाही दिल्ली में बहादुरशाह जफर के पास बड़ी संख्या में गए.

उनमें सूरजकुंड से हाथी पर बैठकर वह भी दिल्ली तक गए थे. ब्रिटिश रिकॉर्ड में यहीं मिलता है कि जो हमारे क्रांति के नायक थे और जो टॉप लीडरशिप थी, वह अपनी योजनाओं को इतना गुप्त तरीके से बनाते थे कि किसी को भनक तक नहीं लगती थी.

ब्रिटिश हुकूमत के उस वक्त यहां के कलेक्टर ने भी यह बात स्वीकार की थी कि यह व्यक्ति कौन था, हम बार-बार पता लगाने के बावजूद भी यह नहीं जान पाए. क्रांति से लगभग 1 सप्ताह पहले कलेक्टर ने यह आदेश दिया था कि इस संदिग्ध व्यक्ति को यहां से हटाया जाए जो साधु के भेष में रहता है.

भनक लगते ही न सिर्फ साधु बल्कि उनके साथ मौजूद सभी व्यक्ति कैंटोनमेंट क्षेत्र के आसपास के गांवों में फैल गए. जब 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई तो गांव से भारी संख्या में लोग भी उसमें शामिल हुए थे. इसका रिकॉर्ड भी मिलता है.

इससे पता चलता है कि 1857 में क्रांति से पहले यहां पर क्रांति की व्यापक स्तर पर तैयारी की गई और उसका संचालन किया गया. फिर एक साथ जब विद्रोह हुआ तो उसमें देखकर अंग्रेजी हुकूमत के हाथ पैर फूल गए.

वह समझ नहीं पाए कि आखिर यह कैसे हो गया. वास्तव में उस वक्र भारतीय क्रांतिकारियों की यह टॉप लीडरशिप के द्वारा सुनियोजित एवं अति गोपनीय तैयारी थी. जिसमें एकदम स्पष्ट निर्देश थे कि जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संदेश दें, तो उसके खिलाफ एक साथ खड़े हो जाएं और मजबूती के साथ कार्रवाई करें.

सैनिकों के साथ आम लोग भी विद्रोह में शामिल हुए. (Photo Credit: ETV Bharat)

मेरठ के सुरजकुंड स्थित प्रसिद्ध बाबा मनोहर नाथ मंदिर की महामंडलेश्वर आचार्य नीलिमा महाराज बताती हैं कि वैसे तो यह मंदिर प्रांगण शाहजहांकालीन है, लेकिन 1857 की क्रांति यहीं इसी प्रांगण से हुई थी. वह बताती हैं कि एक संत यहां क्रांतिकारियों को रोटी बांटा करते थे. उन्हें गाइड किया करते थे.

जब अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों को उन पर कुछ संदेह हुआ तो वह यहां से औघडनाथ मंदिर जिसे उस वक्त काली पलटन मंदिर भी कहते थे, रहस्यमयी तरीके से यहां से वहां कूच कर गए. वह बताती हैं कि मंदिर के पास में ही उस वक्त एक इमली का पेड़ था, जिस पर क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी. वह बताती हैं कि यह स्थान मेरठ की क्रांति की नींव है.

राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में सेवारत हरिओम शुक्ला बताते हैं कि संग्रहालय में भी यह जानकारी वर्णित है कि जो साधु सूरजकुंड पर रहने आए उनके द्वारा रोटियां बांटी जाती थीं. वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश के लोगों को एकजुट करने के लिए प्रयास करते थे. जो गुप्त सूचनाएं आदान-प्रदान की जाती थीं, तो उसके लिए रोटी और कमल का आदान प्रदान किया जाता था.

राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में तैनात सहायक केयरटेकर हरिओम शुक्ला बताते हैं कि उस वक्त रोटी और कमल एक सिंबल की तरह था, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध धीरे-धीरे आसपास के क्षेत्र में लोगों को क्रांति के लिए तैयार कर रहा था.

जब अंग्रेजों को साधु पर संदेह हुए तो उन्हें जिलाबदर करने का फरमान सुनाया गया. ऐसे में वह गायब हो गए. इसके बाद उन्होंने सेनिकों को चर्बी लगे कारतूस के बारे में बताना शुरु किया था. इससे वहां सैनिकों में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध गुस्सा पनपने लगा था.

बताते हैं कि इस बात के तमाम साक्ष्य भी हैं, रिकॉर्ड भी हैं कि 1857 में वह गुमनाम साधु लोगों को रोटी दान करके अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काते थे और मोटिवेट करते थे. क्रांतिकारियों का जो झंडा था उस पर भी रोटी और कमल का निशान रहता था.

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