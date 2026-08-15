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विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा...फतेहपुर जेल में हुई थी इस गीत की रचना

भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने लोकसभा में राष्ट्रीय ध्वज गीत विधेयक 2026 निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया है.

फतेहपुर जेल में हुई थी इस गीत की रचना.
फतेहपुर जेल में हुई थी इस गीत की रचना. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 1:41 PM IST

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फतेहपुर: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरा फतेहपुर जिला देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम के रंग में रंगा है. शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गांवों तक तिरंगा लहरा रहा है. इसी देशभक्ति के माहौल में फतेहपुर का एक ऐतिहासिक गौरव फिर चर्चा में है. जिस अमर रचना को सुनते ही आज भी तिरंगे के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना जाग उठती है, उसका रिश्ता फतेहपुर की जिला जेल से जुड़ा है.

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा...के रचयिता स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री श्यामलाल गुप्त ‘पार्षद’ ने फतेहपुर जिला जेल की बैरक नंबर-9 में इस अमर झंडा गीत की रचना की थी. श्यामलाल गुप्त ‘पार्षद’ का फतेहपुर से रिश्ता बेहद गहरा था. वह लंबे समय तक फतेहपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे.

21 अगस्त 1921 को असहयोग आंदोलन में सक्रियता के आरोप में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर फतेहपुर जिला जेल भेजा था. बताया जाता है कि वर्ष 1924 में तिरंगे के सम्मान और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रभावी गीत की आवश्यकता महसूस हुई. इसी दौरान 3-4 मार्च की रात फतेहपुर जेल की बैरक नंबर-9 में ‘पार्षद जी’ ने वह गीत रचा, जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की पहचान बन गया.

अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष के चलते श्यामलाल गुप्त ‘पार्षद’ को करीब आठ बार जेल जाना पड़ा. असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने संकल्प लिया था कि देश के आजाद होने तक जूते-चप्पल नहीं पहनेंगे और छाता भी इस्तेमाल नहीं करेंगे.

झंडा गीत की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई. 13 अप्रैल 1924 को कानपुर के फूलबाग में जलियांवाला बाग दिवस के अवसर पर इसके सामूहिक गायन का उल्लेख मिलता है. बाद में महात्मा गांधी की मौजूदगी में भी इस गीत को विशेष पहचान मिली. लालकिले से भी झंडा गीत गूंजा था. आजादी के बाद श्यामलाल गुप्त ‘पार्षद’ की रचना का राष्ट्रीय महत्व कम नहीं हुआ है.

15 अगस्त 1952 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले से उन्होंने अपना प्रसिद्ध झंडा गीत गाया. 1972 में लाल किले पर उनका अभिनंदन किया गया और 26 जनवरी 1973 को उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया. 10 अगस्त 1977 को इस स्वतंत्रता सेनानी और जनकवि ने अंतिम सांस ली. उनके निधन के बाद कानपुर और नरवल में उनके नाम पर कई स्मारक बनाए गए.

फूलबाग, कानपुर में पद्मश्री श्यामलाल गुप्त ‘पार्षद’ पुस्तकालय स्थापित किया गया. 10 अगस्त 1994 को उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया. इस ऐतिहासिक विरासत को नई राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल अब संसद तक पहुंच गई है.

कानपुर के भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने लोकसभा में राष्ट्रीय ध्वज गीत विधेयक 2026 निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया है. प्रस्ताव में ‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा’ को भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज गीत घोषित करने तथा राजकीय समारोहों और शैक्षणिक संस्थानों में इसके गरिमापूर्ण एवं मानकीकृत गायन के लिए प्रोटोकॉल तय करने की मांग की गई है.

संसद में पहुंची यह पहल न केवल श्यामलाल गुप्त ‘पार्षद’ की अमर रचना को सम्मान दिलाने की दिशा में कदम है, बल्कि फतेहपुर की उस ऐतिहासिक धरती को भी राष्ट्रीय स्मृति में और मजबूती से स्थापित करती है. जहां अंग्रेजी हुकूमत की जेल की सलाखों के बीच तिरंगे की शान में वह गीत जन्मा, जिसकी गूंज आज भी पूरे देश में सुनाई देती है.

यह भी पढे़ं: UP में स्वतंत्रता दिवस: लखनऊ में CM योगी ने फहराया तिरंगा, मेरठ, बुलंदशहर, कानपुर समेत कई जिलों में झंडारोहण

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