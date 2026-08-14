स्वतंत्रता दिवस 2026; यूपी के पुलिस अधिकारी-कर्मचारी को मिलेंगे सेवा पदक
स्वतंत्रता दिवस-2026 यानी 15 अगस्त 2026 के अवसर पर सेवा अभिलेख के आधार पर प्रदान किए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 10:59 PM IST
लखनऊ : स्वतंत्रता दिवस-2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे. गृह मंत्रालय की सूची के अनुसार, ये पदक स्वतंत्रता दिवस-2026 यानी 15 अगस्त 2026 के अवसर पर सेवा अभिलेख के आधार पर प्रदान किए जा रहे हैं. जारी सूची के मुताबिक, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक से पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा. इस अवसर पर एक हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा पदक दिए हैं.
अति उत्कृष्ट सेवा पदक पाने वालों में यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और फायर सर्विस के कर्मचारी तक शामिल हैं. अति उत्कृष्ट सेवा पदक की सूची में एटीएस, एसटीएफ, पीएसी, कमिश्नरेट, ट्रैफिक, फायर सर्विस सहित पुलिस की अलग-अलग इकाइयों में तैनात कर्मियों को जगह मिली है. सूची में एसटीएफ के पांच उपनिरीक्षकों का नाम भी सूची में है.
पदक पाने वालों में डीजी/सीएमडी पुलिस आवास निगम, डीजी/सीएमडी होमगार्ड्स, डीजी पीएसी/एसएसएफ, एडीजी मानवाधिकार और एडीजी कानपुर जोन के नाम भी शामिल हैं. वहीं, उत्कृष्ट सेवा पदक पाने वालों की सूची में 600 से ज्यादा नाम हैं. इसमें इंस्पेक्टर, उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ड्राइवर और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं.
दूसरी सूची में सूची में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी, फायरमैन, आरक्षी पीएसी, आरक्षी चालक, महिला आरक्षी, रिक्रूट आरक्षी, उपनिरीक्षक कंप्यूटर आपरेटर (ग्रेड बी), महिला मुख्य आरक्षी, उपनिरीक्षक (लिपिक), निरीक्षक रेडियो, पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के नाम शामिल हैं. गृह मंत्रालय की सूची के अनुसार, ये पदक स्वतंत्रता दिवस-2026 यानी 15 अगस्त 2026 के अवसर पर सेवा अभिलेख के आधार पर प्रदान किए जा रहे हैं.
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