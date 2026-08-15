ETV Bharat / state

Independence Day 2026 : बूंदी में मंत्री नागर बोले- किसान अब ऊर्जा दाता, धौलपुर-बारां में भी धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस

बूंदी में कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक विजेता अरुंधति चौधरी का सम्मान: बूंदी में जिला स्तरीय समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ. ऊर्जा राज्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री नागर ने राष्ट्रध्वज फहराकर समारोह का शुभारंभ किया. तेज बारिश के बावजूद लोगों और बच्चों का उत्साह कम नहीं हुआ. 'भारत माता की जय' के नारे गूंजते रहे. मंत्री नागर ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया. नागर ने कहा कि आज का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता भी बन रहा है. राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है. समारोह में कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक विजेता बॉक्सर अधिरुधी चौधरी सहित 55 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. एडीएम एचडी सिंह ने राज्यपाल का संदेश पढ़ा. समारोह में जिला कलक्टर हरफूल सिंह यादव, विधायक हरिमोहन शर्मा सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

अजमेर में उपमुख्यमंत्री दीयाकुमारी ने किया ध्वजारोहण: स्वतंत्रता दिवस पर अजमेर देशभक्ति के रंग में डूबा रहा. पुलिस लाइन में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में उपमुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री दीया कुमारी ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया. परेड में राजस्थान पुलिस, आरएससी, हाडा रानी बटालियन, एनसी और स्काउट शामिल हुए. विभिन्न बैंडों की धुनों ने माहौल को और उत्साहपूर्ण बना दिया.समारोह में स्कूली छात्राओं ने सामूहिक नृत्य और व्यायाम प्रस्तुत किए. सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं की जागरूकता प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बनीं. एडीएम सिटी नरेश मीणा ने राज्यपाल का संदेश पढ़ा. दीया कुमारी ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन कर उनके परिजनों को सम्मानित किया. उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, मेधावी छात्र और खिलाड़ियों को भी प्रशस्ति पत्र दिए गए. कलेक्ट्रेट, आरपीएससी, आरएसएमएसबी सहित सभी सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में तिरंगा लहराकर पर्व मनाया गया.

अजमेर/बूंदी/धौलपुर/बारां/ बाड़मेर: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर अजमेर, बूंदी, बाड़मेर, धौलपुर और बारां सहित समूचे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर तिरंगा शान से लहराया. अजमेर में उपमुख्यमंत्री दीयाकुमारी ने ध्वजारोहण किया. बूंदी में तेज बारिश के बीच ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ध्वजारोहण किया. उन्होंने कहा कि किसान अब अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी बन रहा है. समारोह में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता अरुंधति चौधरी सहित 55 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. इसी प्रकार धौलपुर पुलिस लाइन में कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने ध्वजारोहण किया. बच्चों की देशभक्ति प्रस्तुतियों और पुलिस के करतबों ने माहौल देशभक्तिमय कर दिया. बारां की कृषि मंडी में कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने तिरंगा फहराया. सांसद दुष्यंत सिंह और विधायक राधेश्याम बैरवा मौजूद रहे. उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित कर विकास और एकता का संकल्प लिया गया.

बाड़मेर में राज्य मंत्री के के विश्नोई ने ली मार्च पास्ट की सलामी: सरहदी जिले बाड़मेर में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और गर्व के साथ मनाया गया. आदर्श स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के.के. विश्नोई ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली. परेड में आरएसी, राजस्थान पुलिस, महिला पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी की टुकड़ियों ने भाग लिया.राज्यमंत्री ने कहा कि आजादी हमें उपहार में नहीं मिली, इसे हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से खरीदा है. उन्होंने प्रतापसिंह बारहठ के बलिदान को याद कर कहा कि राजस्थान की धरा ने हमेशा क्रांति की मिसाल पेश की है. समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 113 लोगों को सम्मानित किया गया. स्वरूप पंवार ने देशभक्ति गीत गाया, स्कूली बालिकाओं ने लोकनृत्य किया और विभागों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं.

बूंदी में परेड की सलामी लेते मंत्री नागर (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: बड़ी चौपड़ पर निभाई गई 73 साल पुरानी परंपरा, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने किया झंडारोहण, अधूरे वंदे मातरम् पर मदन राठौड़ ने मांगी माफी

देशभक्ति के रंग में रंगा करौली: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करौली देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया. सुबह से ही सरकारी कार्यालयों, गली-मोहल्लों और घरों पर तिरंगा लहराया. जिला स्तरीय मुख्य समारोह त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में हुआ. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली. पुलिस बैंड ने राष्ट्रीय धुन प्रस्तुत की.समारोह में स्वास्थ्य, पत्रकारिता, बाल अधिकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 35 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. एसपी लोकेश सोनवाल, एडीएम महावीर सिंह, एसडीएम राकेश कुमार रावत सहित अधिकारी मौजूद थे. कलेक्ट्रेट, एसपी कार्यालय, उपखंड कार्यालयों और सभी सरकारी विभागों में भी ध्वजारोहण हुआ. भाजपा-कांग्रेस जिलाध्यक्षों ने भी कार्यालयों पर तिरंगा फहराकर पर्व मनाया.

यह भी पढ़ें: लोकभवन, विधानसभा और भाजपा मुख्यालय में फहराया तिरंगा, शीर्ष नेताओं ने दिया एकजुटता और कर्तव्य का संदेश

धौलपुर पुलिस लाइन में धूमधाम से ध्वजारोहण: धौलपुर में जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में मुख्य समारोह आयोजित हुआ. जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी. पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया. राज्यपाल के संदेश का वाचन हुआ.स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत, नाटक और आजादी के तराने प्रस्तुत कर शहीदों के बलिदान को जीवंत किया. पुलिस जवानों के साहसिक करतबों पर तालियां गूंजीं. कलेक्टर ने कहा कि आजादी असंख्य शहीदों के त्याग का परिणाम है. वर्तमान पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र की एकता-अखंडता बनाए रखनी चाहिए. समारोह में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे.

बारां में मार्च पास्ट की सलामी लेते जिला कलेक्टर असावा (ETV Bharat Bundi)

यह भी पढ़ें: सीमावर्ती गांवों में गूंजा भारत माता का जयघोष, बीएसएफ जवानों ने तिरंगे संग निकाली बाइक रैली

बारां की कृषि मंडी में हुआ जिला स्तरीय समारोह: बारां में कृषि उपज मंडी में जिला स्तरीय समारोह हुआ. जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने ध्वजारोहण किया और मार्चपास्ट की सलामी ली. राष्ट्रीय ध्वज फहराते ही परिसर राष्ट्रगान और देशभक्ति नारों से गूंज उठा.समारोह में सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक राधेश्याम बैरवा सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे. उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. वक्ताओं ने कहा कि आजादी कर्तव्यों को याद करने का दिन है. जिले के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया गया. अंत में राष्ट्र की एकता और विकास का संकल्प लिया गया.

वीरांगनाओं का सम्मान (फोटो ईटीवी भारत झुंझुनूं)

झुंझुनू में रहा देशभक्ति माहौल: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालय के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में देशभक्ति का माहौल रहा. जिला कलेक्टर अरुण कुमार गर्ग ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्चपास्ट की सलामी ली. अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय कुमार आर्य ने राज्यपाल का संदेश पढ़ा. स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी को भावविभोर कर दिया. कार्यक्रम में देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीद वीरांगनाओं का सम्मान किया गया. समारोह में शिक्षा, खेल, समाजसेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 107 लोगों को सम्मानित किया गया. पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे. भारत माता के जयकारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा.